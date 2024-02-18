Роналду превзошёл Месси, «Ювентус» продлил неудачную серию. Главные события дня в футболе

Футбольная суббота получилась запоминающейся. Рассказываем о самом главном, что произошло 17 февраля.

«Ливерпуль» победил, но понёс кадровые потери

«Ливерпуль» не испытал проблем в матче с 14-й командой АПЛ. Мохамед Салах сыграл впервые после Кубка Африки — провёл на поле чуть больше тайма. За это время египтянин набил неплохую статистику (гол плюс ассист), а его команда спокойно раскатала соперника. Но есть и плохие новости для болельщиков «Ливерпуля». Кёртис Джонс и Диогу Жота не доиграли первый тайм из-за травм. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп после матча сообщил, что пока всё выглядит не очень хорошо. Не исключено, что оба надолго пропишутся в списке травмированных.

«Сити» прервал успешную серию в АПЛ

Через несколько часов фанаты «Ливерпуля» получили приятную новость из Манчестера. «Челси» остановил «Сити», который до этого одержал шесть подряд побед в АПЛ. Команда Гвардиолы нанесла 31 удар, но в створ попала только пять раз! Эрлинг Холанд мазал из убойных позиций, а от поражения хозяев спас Родри. Теперь действующий чемпион отстаёт от «Ливерпуля» на четыре очка, хотя у «Сити» по-прежнему одна игра в запасе.

«Арсенал» наколотил 11 голов в двух последних матчах

«Арсенал» сейчас выглядит очень мощно. Во-первых, лондонский клуб одержал пятую подряд победу в АПЛ. Во-вторых, унизил очередного соперника. Неделю назад команда Микеля Артеты накидала в гостях шесть мячей «Вест Хэму». А вот «Бёрнли» повезло чуть больше — пропустили только пять. Букайо Сака оформил дубль во втором туре подряд, а его голевая серия в АПЛ насчитывает уже четыре матча. «Арсенал» на два очка отстаёт от «Ливерпуля» и на два опережает «Ман Сити». Интересно, как долго «Арсенал» будет поддерживать темп лидеров?

«Арсенал» уничтожил «Бёрнли» Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Байер» увеличил отрыв от «Баварии»

«Байер» обыграл на выезде середняка — звучит уже очень буднично. Но «Хайденхайм» до этого не проигрывал на протяжении восьми туров и отобрал очки у дортмундской «Боруссии». Сдержать «Байер» не удалось. Гости забили по мячу в каждом из таймов и сохранили победный результат. Похоже, команда Хаби Алонсо намерена пройти всю дистанцию чемпионата без поражений. «Бавария» отстаёт уже на восемь очков, хотя у мюнхенцев есть матч в запасе.

«Байер» оторвался от «Баварии» на восемь очков Фото: Jan Hetfleisch/Getty Images

«Ювентус» снова не справился с аутсайдером

«Ювентус» делает всё, чтобы «Интер» стал чемпионом задолго до окончания сезона. На этот раз чёрно-белые потеряли очки в Вероне. Местная одноимённая команда дважды вела в счёте, но «Ювентус» каждый раз находил достойный ответ. Однако усилий для такого важного третьего гола не хватило. «Юве» не побеждает в Серии А на протяжении четырёх туров (две ничьих, два поражения). В трёх случаях он терял очки с командами из нижней части таблицы («Эмполи», «Удинезе», «Верона»). «Интер» опережает туринцев на девять очков при одном матче в запасе. Уже можно поздравлять команду Симоне Индзаги с чемпионством?

«Барса» отскочила в матче с 17-й командой лиги

«Барса» едва не повторила «подвиг» «Ювентуса». Сине-гранатовых спас Роберт Левандовски, который забил два мяча. В первом тайме поляк здорово обработал мяч и вторым касанием вонзил его в сетку. А на 90+7-й минуте Левандовски реализовал пенальти со второй попытки. Почему со второй? Перед этим вратарь «Сельты» справился с ударом Роберта, но арбитры разглядели, что голкипер вышел с линии. Отразить второй удар уже не получилось. Команда Хави вымучила победу и сохранила отрыв в три очка от «Атлетико».

Роналду обошёл Месси по голам без учёта пенальти

Криштиану Роналду очень продуктивно провёл эту неделю. Сначала португалец зарешал в концовке матча азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Фейхой» (1:0), а теперь забил в ворота «Аль-Фатеха». Фиксируем сразу несколько важных вещей. Роналду продлил голевую серию в чемпионате Саудовской Аравии до пяти матчей. Криштиану по-прежнему лидирует в списке лучших бомбардиров лиги — он забил 21 мяч. А ещё Роналду обошёл Лионеля Месси по голам без учёта пенальти (714 против 713). Плюс «Аль-Наср» одержал пятую победу подряд в чемпионате. Сколько приятных поводов для португальца!

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Аталанта» рвётся в Лигу чемпионов

Команда Алексея Миранчука в полном порядке. Пять побед подряд с общим счётом 17:2 — очень впечатляет! У «Аталанты» уже 47 голов в чемпионате — второй результат (вместе с «Миланом»). Миранчук попал в стартовый состав, но на этот раз обошёлся без результативных действий. Россиянин принял участие в первой голевой атаке. Вратарь справился с ударом Миранчука, но на добивании первым оказался Марио Пашалич. Неизвестно, чем бы закончилась игра, если бы не вратарь «Аталанты» Марко Карнесекки. В конце первого тайма он дважды отразил удары Андреа Пинамонти с 11-метровой отметки. Первый сейв аннулировали из-за того, что футболист «Аталанты» вбежал в штрафную раньше времени, а второй попал в протокол.

Мбаппе не попал в стартовый состав, но снова забил

Давайте будем честны: «ПСЖ» не станет чемпионом Франции, только если сам сильно постарается. После победы над «Нантом» отрыв парижан от ближайшего преследователя увеличился до 14 очков. При таком раскладе можно спокойно сосредоточиться на Лиге чемпионов. Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав, вышел во второй половине и реализовал пенальти. Гости владели мячом 78% игрового времени. С другой стороны, «Нант» нанёс такое же количество ударов, что и соперник (по 12), а в створ попадал даже чаще (семь ударов против двух). Но парижане показали потрясающую эффективность.