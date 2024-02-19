Промес не единственный. У двух легионеров в России тоже проблемы с законом

Квинси Промес – самый известный, но далеко не единственный футболист с уголовкой в российском футболе: ещё несколько игроков нашли убежище в России, будучи осуждёнными за преступления на родине. Всё просто – у России нет соглашений об экстрадиции со многими странами, а решение о высылке принимается Генеральным прокурором и чаще всего на основе принципа взаимности. А так как более чем на 100 российских запросов о выдаче граждан РФ в прошлом году был получен отказ, то шанс, что Россия выдаст кого-то по первому требованию, довольно низок.

Так, в 2021-м в «Спартак» вернулся Квинси Промес, который уже тогда проходил по делу о поножовщине с родственником. Год назад на него завели ещё одно дело, по которому за Квинси следили уже давно – его обвинили в участии в контрабанде крупной партии наркотиков. Всё это время Промес продолжал играть в России и, вероятно, никуда теперь не денется – в Нидерландах его ждёт тюрьма сроком на 7,5 года.

Помимо Промеса, в РПЛ играет ещё один голландец, хотя в Нидерландах его приговорили к тюремному заключению

В сентябре 2022-го «Урал» подписал контракт с Раем Влутом – к тому моменту на нападающего уже было заведено уголовное дело в Нидерландах. Футболист попал в аварию, в результате которой погиб четырёхлетний мальчик.

Ночью 14 ноября машина Влута, в которой он был с другом, влетела в другую – в ней ехала семья из четырёх человек: муж, жена и двое детей. Мальчик Гио получил множественные травмы, и врачи долго боролись за его жизнь, но все усилия оказались безуспешны – ребёнок скончался в больнице. Его родители и сестра выжили.

Полиция сообщила, что после аварии Влут с другом были освобождены, но проходили по делу в статусе подозреваемых: оба были пьяны, однако сразу установить, кто из них был за рулём, не удалось. В январе голландца отстранили от тренировок «Хераклеса», а в марте и вовсе разорвали контракт.

Рай Влут Фото: EPA/TASS

Сначала вину на себя взял друг Влута, однако позднее он признался, что солгал, потому что находился в шоковом состоянии. Сам футболист в суде говорил, что не понимает, как произошла авария – в памяти остался лишь момент удара. Но Влут признал, что был пьян: он ехал после вечеринки, на которой выпил два или три стакана спиртного. «Недолго думая, мы сели в машину, – говорил он на одном из заседаний. – Я был за рулём. После туннеля я выставил круиз-контроль на 130 км/ч».

У следствия была другая информация: было установлено, что Влут двигался со скоростью 203 км/ч, а в момент удара она составляла 193 км/ч. «Суд считает, что подозреваемый серьёзно нарушил правила дорожного движения, – говорилось в заявлении. – Он превысил максимальную скорость на отрезке, а также вёл машину безрассудно. После аварии у него были налитые кровью глаза, и от него исходил запах алкоголя». На предварительном слушании прокурор запросил для футболиста 3,5 года тюремного заключения, но в итоге Влуту дали на год меньше, а также обязали выплатить компенсацию пострадавшей стороне.

Адвокат футболиста после вынесения приговора говорил, что будет обжаловать решение суда. Сторона Влута подала апелляцию спустя месяц, но это процесс небыстрый – может занять до года. С тех пор новостей про его возможное задержание не было – сейчас голландец восстанавливается после травмы и готовится к возвращению на поле.

Рай Влут в «Урале» Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Недавно в «Оренбург» перебрался ещё один уголовник. У него самая безумная история

В январе «Оренбург» объявил об аренде вингера чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона с правом выкупа. Удивительно, но трансфер стал возможен из-за проблем футболиста с законом: спортивный директор клуба Дмитрий Андреев в интервью Sport24 говорил, что, если бы у Томпсона всё было хорошо, «Оренбург» не смог позволить бы себе такого игрока.

Дмитрий Андреев спортивный директор «Оренбурга» «Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам».

Андреев потом, правда, дал новый комментарий – в разговоре с «Матч ТВ» он пояснил, что его не так поняли: мол, он подразумевал, что у всех в жизни бывают ошибки и ставить на человеке крест неправильно. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сказал, что провинившегося новичка будут воспитывать.

У Томпсона в Чили случилась крайне неприятная история: его бывшая девушка Камила Сепульведа в декабре вызвала полицию, после чего футболиста забрали в участок и предъявили обвинение в попытке убийства. Прокурор утверждал, что чилиец сильно избил девушку и попытался её задушить, будучи пьяным. Но это ещё не всё – насилие с его стороны повторялось не один раз.

Томпсона арестовали на 45 суток, но через несколько дней меру пресечения сменили на домашний арест. В декабре адвокаты футболиста внесли залог, чтобы отсрочить отбывание меры пресечения на полгода. Чтобы покинуть страну и улететь в Россию, Томпсон внёс ещё один залог – на этот раз квартиру своего агента.

Хорди Томпсон после подписания контракта с «Оренбургом» Фото: Из личного архива Томпсона

В итоге в январе он всё же смог вылететь в Россию и подписать контракт с «Оренбургом». «Скажу лишь одно — сожалею обо всём, что произошло, и благодарен богу, что он предоставил мне эту возможность, – сказал новичок после. – Пришло время показать на поле, какой я человек».

Томпсон сказал, что хочет исправиться и встать на правильный путь. Поможет ли это избежать наказания в будущем – вопрос открытый.

Гвинеец был осуждён в Швеции, когда перебрался в «Кубань». Сейчас ходят слухи о трансфере в Казахстан

Бонусный пример. В прошлом году «Кубань» объявила о подписании гвинейского полузащитника Амаду Думбуя в статусе свободного агента. В октябре 2022-го ему было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, а именно в изнасиловании и фотосъёмке оскорбительного содержания, и мелких правонарушениях, связанных с запрещёнными веществами. Футболист и его адвокат отрицали все обвинения, но «Юргорден», за который выступал Думбуя, всё равно его отстранил.

Футболиста взяли под стражу, но в ноябре отпустили – позднее окружной суд Швеции признал его виновным в преступлениях с наркотиками, но снял обвинения в изнасиловании. Однако прокурор подал апелляцию с намерением возобновить рассмотрение дела об изнасиловании. Правда, к тому времени Думбуя уже был в России.

Амаду Думбуя Фото: ФК «Кубань»

Осенью футболист оказался в болгарском «Ботеве». К тому моменту в Швеции уже начали рассматривать апелляцию прокурора, однако слушание откладывалось, так как Думбуя никто не мог найти.

«Я не знаю, где он, – комментировала шведским СМИ прокурор Каролина Росс. – Ему не вручили повестку в суд. У нас нет доказательств, что он был проинформирован о том, что будут проведены слушания свидетелей». В Швеции писали, что Думбуя могут объявить в международный розыск, после чего болгарский клуб расторг с ним контракт.

Удивительно, но сейчас гвинеец может оказаться в Казахстане – местные СМИ пишут, что он проходит просмотр в «Актобе». Но шведская прокуратура найти игрока так и не может.