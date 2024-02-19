Скамейка, ограбление, измена. У легионера «Спартака» большие проблемы после ухода из клуба

«Спартак» перед самым закрытием летнего трансферного окна 2023 года внезапно расстался сразу с двумя форвардами-легионерами – Шамаром Николсоном и Кейта Бальде. И если у ямайца дела в составе аутсайдера чемпионата Франции «Клермона» идут более-менее неплохо (4+3 в 17 матчах), то у сенегальца серьёзные проблемы в Испании. Хотя в Барселону он возвращался с большими амбициями.

Бальде родился в Каталонии, в муниципалитете Арбусиес, и около семи лет занимался в академии «Барселоны», так что фактически вернулся домой. «Эспаньол» взял нападающего в аренду на сезон с правом выкупа. Кейта время от времени забивал в России – четыре гола в 19 матчах (в ворота «Зенита», «Динамо», «Торпедо» и «Урала»), поэтому в его новой команде надеялись, что сенегалец потянет во втором испанском дивизионе и будет результативен. Тем более сам Бальде казался очень мотивированным: он согласился на понижение зарплаты и пошёл на трансфер вопреки желанию своего агента. Всё ради того, что помочь вылетевшему «Эспаньолу» вернуться за год в Примеру.

Кейта объяснял свой переход в команду Сегунды:

«Находиться во второй лиге – самое малое. Место «Эспаньола» в первом дивизионе, а это — временно. Это правильный проект для меня, так как лучше дома нет ничего. Я надеюсь добиться в клубе идеальной стабильности. Возможен вариант остаться в «Эспаньоле», и я сделаю на поле всё, что в моих силах…

Мне нужно сосредоточиться на том, что я делаю лучше всего, а именно на игре в футбол. Теперь пришло время работать и смотреть вперёд. Поездка за границу мне очень помогла. Но ребёнок из Арбусиеса всегда присутствует у меня внутри. Это моя сущность».

Бальде Кейта в «Эспаньоле» Фото: DAX Images/NurPhoto via Getty Images

Тренер «Эспаньола» Луис Гарсия радовался подписанию нападающего «Спартака»:

«Он очень универсальный игрок, – говорил Луис Гарсия. – Кейта даст нам глубину состава и качество. Спасибо ему за приложенные для этого трансфера усилия. Он очень хотел перейти в «Эспаньол», и это то, что нам нужно. Игроки с таким менталитетом – то, что мы хотим».

Бальде шёл к Луису Гарсии, но того отправили в отставку уже после 14-го тура, когда команда выдала неудачную серию (одна победа и три поражения в пяти матчах) и свалилась на пятое место в Сегунде. В ноябре «Эспаньол» возглавил Луис Мигель Рамис. Сейчас каталонцы находятся на третьей строчке, совсем немного уступая лидеру «Леганесу» и «Эйбару». Напрямую в элиту выходят две команды. Если «Эспаньол» финиширует на месте с третьего по шестое, то примет участие в плей-офф за оставшуюся путёвку в Примеру.

Кейта дебютировал за «Эспаньол» в начале сентября, выйдя на замену за четверть часа до конца домашнего матча с «Аморебьетой» (3:2). Лихая получилась игра: после первого тайма хозяева проигрывали со счётом 0:2, а во втором — забили три гола и одержали яркую волевую победу. На момент появления на поле Бальде гости вели с преимуществом в один мяч. Сенегалец не забил – отметился в протоколе только жёлтой карточкой. Но так или иначе старт его карьеры в «Эспаньоле» получился достаточно успешным.

Интересно, догадывался ли тогда Кейта, что быть запасным – это его единственная роль в каталонском клубе? Следующие пять туров форвард отсутствовал в заявке «Эспаньола» из-за травмы подколенного сухожилия, а потом принял участие ещё в 15 матчах Сегунды, однако ни разу не провёл на поле хотя бы тайм. На сегодняшний день Бальде только 21-й в команде по количеству сыгранных минут в чемпионате. Он отыграл в общей сумме около 270 минут, то есть фактически всего три полных матча. Ни голов, ни голевых передач у сенегальца нет. Для сравнения — лучший бомбардир «Эспаньола» в Сегунде Мартин Брейтуэйт, которого мы помним по выступлениям за «Барселону», наколотил уже 16 мячей. А второй снайпер Хави Пуадо – 10. Новый тренер Рамис не видит Кейта на фланге, а в атаке экс-спартаковец проигрывает конкуренцию.

С таким количеством игрового времени и нулевой результативностью Бальде вряд ли стоит надеяться, что «Эспаньол» выкупит его контракт летом 2024 года. Отдушиной для Кейта стал только Кубок Испании, где он в двух матчах выходил в основе и сыграл почти 180 минут. Тогда же совершил своё единственное результативное действие в составе каталонской команды – сделал голевую передачу во встрече с «Вальядолидом».

К трудностям на футбольном поле добавились неприятности и в личной жизни. Перед новым годом преступники ограбили его дом в Каталонии. Хуже того, в тот момент в помещении находилась мать экс-спартаковца. Её взяли в заложники и заперли в комнате. Трое грабителей вскрыли сейф, забрали почти все ценные вещи из дома Кейта и скрылись.

Ещё одно разочаровывающее событие случилось в феврале – от Бальде ушла его жена Симона Гуалтьери. По информации испанских журналистов, спутница футболиста устала от частых измен Кейта. Ранее сообщалось, что у форварда был роман даже с Вандой Нарой – женой и агентом Мауро Икарди. Впрочем, обе стороны опровергали это. Как бы то ни было, в последний год девушек у Бальде, очевидно, было больше, чем забитых мячей.

Контракт Кейта со «Спартаком» действует до конца июня 2025-го. Однако шансы нападающего на возвращение в московскую команду, пока её тренирует Гильермо Абаскаль, вероятно, равны нулю. Карьера талантливейшего игрока, за которого «Монако» в своё время заплатил «Лацио» € 30 млн, летит в пропасть, хотя именно сейчас сенегалец должен был выйти на пик – ему ведь всего 28.