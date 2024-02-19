Как хорошо вы следите за топ-лигами Европы? Тест на знание актуальных раскладов

Сезон в Европе в самом разгаре: где-то чемпион уже понятен, где-то за золото ведётся борьба. Таблицы регулярно обновляются, в гонках бомбардиров тоже есть свои интриги.

Собрали для вас тест по топ-5 лигам: всего 25 вопросов, по пять про каждую — АПЛ, Ла Лигу, Серию А, Лигу 1 и Бундеслигу. Спрашиваем про положение команд в таблицах, количество забитых и пропущенных мячей, лучших бомбардиров, ассистентов и лидеров по системе «гол+пас». Делитесь своими результатами в комментариях!

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.