«Он умер внезапно». У легенды немецкого футбола была непростая жизнь

Андреас Бреме, забивший единственный гол за сборную ФРГ в финале чемпионата мира — 1990, скончался. Ему было всего 63 года. Его жена Сюзанна Шефер подтвердила немецкому информационному агентству DPA, что Бреме «умер внезапно и неожиданно» ночью от остановки сердца. Он был госпитализирован в отделение неотложной помощи клиники недалеко от его квартиры, но спасти его не удалось. Bild пишет, что последний месяц Бреме сильно переживал после смерти Франца Беккенбауэра, с которым они находились в близких отношениях.

Бреме моментально стал легендой немецкого футбола, когда забил пенальти на ЧМ. Но он вообще не должен был его бить

Андреас начал свою карьеру в небольшом клубе «Бармбек Уленхорст». Потом недолго поиграл за «Саарбрюккен» и оказался в «Кайзерслаутерне». Спустя пять лет уже крепкого универсального защитника, который одинаково хорошо играл на обоих флангах, забрала «Бавария». В первый же сезон в мюнхенском клубе он стал чемпионом Германии, дошёл до финала Кубка европейских чемпионов и взял Суперкубок Германии.

Андреас Бреме в «Баварии» Фото: Allsport UK /Allsport

Настоящий взлёт карьеры Бреме пришёлся на «Интер»: в 1980-1990-х Серия А считалась самой престижной лигой мира – там собрались лучшие игроки, и чемпионат считался невероятно сильным в плане тактики. «Интер» сначала забрал из «Баварии» Лотара Маттеуса, а потом и Бреме – итальянский клуб купил сразу двух опытных футболистов, которые вместе играли в финале чемпионата мира — 1986. Трансферы умных и талантливых партнёров по сборной и мюнхенскому клубу должны были помочь «Интеру» снять с себя бестрофейное проклятье – к тому моменту команда уже семь лет ничего не выигрывала. Приобретения оправдали себя полноценно: Бреме бетонировал защиту, а Маттеус выступал центром всех атак. В первый же сезон после покупки немцев «Интер» взял скудетто и Суперкубок Италии.

Андреас Бреме, Рамон Диас и Лотар Маттеус Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В сезоне-1989/1990 «Интер» не смог повторить свой успех, став третьим, но для Бреме концовка того сезона стала самой запоминающейся в жизни. Летом он, Маттеус и Юрген Клинсман повели за собой сборную ФРГ на чемпионате мира в Италии – на троих они забили 10 мячей (у Бреме было три гола). Германия начала групповой этап с разгромной победы над сборной Югославии со счётом 4:1, продолжила ещё более крупным разносом сборной ОАЭ и закончила ничьей с Колумбией. С голландцами и чехословаками сборная Германии в плей-офф разобралась довольно легко, а вот в полуфинале с англичанами – гораздо сложнее. Голы Бреме и Гари Линекера перевели игру в овертайм, а закончилось всё серией пенальти. Немцы попали в финале на Аргентину, и заряд на этот матч был колоссальный: им хотелось взять реванш за финал ЧМ-1986. Первый тайм закончился нулями, начало второго тоже особо не было богато на моменты, но на 65-й минуте произошёл переломный момент – сборная Аргентины лишилась одного игрока: Педро Монзон получил красную карточку.

Аргентинцы начали тянуть до время, чтобы плавно перевести игру в серию пенальти, но их желание исполнилось совсем не так, как им хотелось. Педро Трольо на 85-й минуте свалил на газон Руди Фёллера, за что в ворота сборной Аргентины был назначен 11-метровый. Бить должен был пойти Маттеус, но к мячу в итоге подошёл Бреме. Оказалось, Лотар отказался брать на себя ответственность, потому что в перерыве поменял бутсы. Бреме же пробил правой ногой (а в полуфинале ЧМ-1986 немец реализовал удар левой) и попал – этот мяч стал единственным в матче и принёс сборной Германии долгожданный трофей.

«Это может удивить людей, но я совсем не нервничал, когда подошёл к мячу, – скромничал он в интервью. – Я не думал о значении этого пенальти. Я вообще ни о чём не думал. Где бы я ни был – в аэропорту или супермаркете – меня всегда об этом спрашивают».

Этот удар навсегда вписал имя Бреме в историю не только немецкого, но и мирового футбола.

Германия с кубком ЧМ-1990 Фото: picture alliance via Getty Images

Вернувшись в «Интер», немец провёл ещё один замечательный сезон, итогом которого стал Кубок УЕФА. После Бреме на год оказался в «Сарагосе», откуда его снова забрал «Кайзерслаутерн» – команде нужен был опытный игрок, поэтому клуб предложил своему бывшему футболисту годичный контракт.

«В итоге я пробыл там пять сезонов! – вспоминал Бреме. – За это время мы вылетели в низшую лигу, выиграли Кубок Германии, получили повышение и выиграли Бундеслигу. Это было безумие. В 38 лет я наконец-то повесил бутсы на гвоздь. Было приятно завершить карьеру в клубе, где всё началось. Это была мечта».

После завершения карьеры Бреме недолго поработал тренером. А дальше дошло до того, что ему предлагали чистить туалеты

Спустя два года после объявления об уходе из футбола Бреме вернулся на стадионы уже в новом статусе – тренера «Кайзерслаутерна». Но спустя два года его уволили из-за неудовлетворительных результатов. Он ещё несколько лет посидел без работы и устроился в «Унтерхахинг», который тогда выступал во Второй Бундеслиге. Там он продержался ещё меньше – спустя год Бреме уволили, и снова причиной стали результаты. В «Штутгарте», куда его взяли после на должность ассистента, немец задержался всего на несколько месяцев.

Бреме пропал на много лет – он нигде не работал и не появлялся в медиа. Его имя начало сиять в новостных заголовках снова в 2014-м, но по грустному поводу: немецкие газеты сообщали, что легенда сборной Германии прогорел в бизнесе, набрал долгов на € 200 млн и был близок к тому, чтобы потерять свой дом. Беккенбауэр тогда обратился к футбольной общественности и попросил неравнодушных протянуть Бреме руку помощи.

Франц Беккенбауэр легенда немецкого футбола «На нас лежит ответственность помочь Андреасу Бреме. Он очень много дал немецкому футболу, подарил нам титул чемпиона мира. Теперь пришло время немецкому футболу что-то сделать для него».

На призыв тогда очень быстро откликнулся бывший полузащитник «Нюрнберга» и «Гамбурга» Оливер Штраубе, у которого была своя компания по обслуживанию ванных комнат: «Мы можем предложить Бреме работу уборщиком в нашей компании, – сказал он. – У нас он сможет познакомиться с чисткой туалетов и бассейнов и понять, что такое настоящая работа, улучшить свой имидж. Это пойдёт ему на пользу».

Бреме смог выбраться из ямы и без такой «щедрой» помощи – через несколько лет он открыл новый бизнес, специализирующийся на строительстве гибридных полей. Немец мечтал постелить газон на стадионе «Реала» и в целом даже был к этому близок. «Моя компания заложила два гибридных поля в Вальдебасе и, надеюсь, вскоре разместит их на «Бернабеу». Но у меня есть ещё две компании, которые приносят деньги», – говорил он в 2021-м.

После этого Бреме редко появлялся в медиа, но в прошлом году его имя снова активно обсуждалось в Сети – на этот раз по довольно забавному поводу. Он записывал поздравление фанату на видео, на которое случайно попала его обнажённая жена. Бреме без задней мысли отправил файл, после чего внезапно начал получать десятки звонков от друзей. «Мы поняли, что произошло, только когда стали звонить друзья, – говорил он Bild. – Я понятия не имею, как это всплыло – возможно, кто-то опубликовал это видео в интернете. Но теперь весь мир знает, какая у меня замечательная жена! Этого не должно было случиться, но я могу посмеяться над собой».

Андреас Бреме Фото: Alexander Schuhmann ATPImages/Getty Images

Те, кто знал Бреме, говорили про него, что он был невероятно позитивным человеком, излучающим радость: светлая душа, которая в этой жизни познала, что такое взлёт и падение, но никогда не останавливалась и не отчаивалась. Сегодня футбольный мир потерял ещё одну легенду. Легенду, которая ушла из этого мира рано.