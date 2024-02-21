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ПСВ — Боруссия — 1:1, обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов, видео голов, подробности

Хуммельс был готов разорвать судью в ЛЧ! В Дортмунде этого арбитра запомнят надолго
Дмитрий Зимин
ПСВ — «Боруссия» — 1:1, обзор
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Матс сыграл в мяч в штрафной, но рефери поставил пенальти.

Вообще выход этих команд в 1/8 финала ЛЧ стал сюрпризом. Давайте уберём из повестки великий сезон ПСВ и вспомним их группу: «Арсенал», «Севилья», «Ланс» – разве голландцы сразу окажутся в плей-офф? Совсем нет. У «Боруссии» вообще были убийственные соперники – «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». Могли ли вы подумать, что команда Эдина Терзича окажется первой, так ещё и с преимуществом над остальными? Тоже сенсация! И вот они в первой стадии плей-офф. Лучшая прямо сейчас команда Нидерландов, а на другой половине – «Боруссия», завалившая конец прошлого года и выпавшая из борьбы за чемпионство. Обе команды точно могут сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Пусть и по разным причинам. Первые – потому что в чемпионате и так всё прекрасно, а вторые – потому что это хоть какой-то шанс на трофей. Так что сюжет точно предполагал интересное продолжение. И главное – отсутствие фаворита.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 24'     1:1 Л. де Йонг – 56'    

Правда, неприятности начались ещё до начала матча. На разминке травму получил основной кипер «Боруссии» Грегор Кобель. Пришлось поднимать со скамейки опытного Александера Майера-Шаде, который в этом сезоне только трижды получал игровое время. Но, забегая вперёд, отметим, что мужчина не подвёл.

ПСВ по-хозяйски начал встречу. Тем более в атаке было кому блеснуть. Это и Люк де Йонг, который в 33 года переживает новую молодость и выдаёт дикие цифры результативности. И вернувшийся в клуб Ирвин Лосано. А рядом ещё Малик Тилльман и Жоан Бакайоко. Выразительное отличие этого ПСВ – отсутствие концентрации на юношах. Присутствие де Йонга и Лосано это хорошо подчёркивает.

Совершаем экскурс в прошлое:
Вы могли забыть, что эти тренеры брали Лигу чемпионов. Где они сейчас?
Вы могли забыть, что эти тренеры брали Лигу чемпионов. Где они сейчас?

Первые 15 минут «Боруссию» почти не было видно. Но и соперник не то чтобы разбрасывался моментами. Да, имелось несколько подходов, попыток придумать комбинацию, но все атаки упирались в мощного Матса Хуммельса и его партнёров. Немцы в последнее время и правда мало пропускают. Даже если против них лучшая атака Нидерландов. Зато пользуются первым шансом впереди. Так и случилось на 24-й минуте.

Дониэлл Мален влетел в штрафную и с помощью рикошета забил бывшей команде. Он не праздновал. В знак уважения.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После гола «Боруссия», как и подобает гостевой команде, опустилась в оборону и старалась очень аккуратно выходить на чужую половину. Но и закрыла соперника: никаких быстрых розыгрышей. Бакайоко и Исмаэль Сайбари пару раз попытались что-то придумать, один раз в игру даже включился голкипер, однако нельзя сказать, что они имели стопроцентные шансы. Так просто дортмундцев было не взять.

Любопытно, что к концу тайма ПСВ имел преимущество (7 – 5), но уступал по попаданиям в створ (1 – 3). Изменения были необходимы, но даже удивительно, что Петер Бош произвёл первую замену только на 75-й минуте. Правда, к этому времени голландцы уже сравняли счёт.

И это было очень эмоционально. Хуммельс, как показалось, сначала сыграл в мяч, а потом попал в ногу Тилльману в собственной штрафной. Казалось – не пенальти, но у арбитра было иное решение. Он тут же указал на «точку», чем возмутил опытного немецкого защитника. Тот агрессивно показывал жестами то, что он сделал на поле, но рефери было не переубедить. А видеоассистенты не увидели в решении очевидной ошибки. Де Йонг подошёл к мячу и уверенно реализовал шанс.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дортмундцы тут же включились и пару раз были близки ко второму мячу. Чего стоит только попадание в штангу Мариуса Вольфа. ПСВ тоже несколько раз хорошо ответил, но примерно за 10 минут до конца обе команды смирились с тем, что ничья – наиболее приемлемый результат перед ответной встречей.

Теперь всё решится в Германии. Ровно через три недели.

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