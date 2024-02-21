Хуммельс был готов разорвать судью в ЛЧ! В Дортмунде этого арбитра запомнят надолго

Вообще выход этих команд в 1/8 финала ЛЧ стал сюрпризом. Давайте уберём из повестки великий сезон ПСВ и вспомним их группу: «Арсенал», «Севилья», «Ланс» – разве голландцы сразу окажутся в плей-офф? Совсем нет. У «Боруссии» вообще были убийственные соперники – «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». Могли ли вы подумать, что команда Эдина Терзича окажется первой, так ещё и с преимуществом над остальными? Тоже сенсация! И вот они в первой стадии плей-офф. Лучшая прямо сейчас команда Нидерландов, а на другой половине – «Боруссия», завалившая конец прошлого года и выпавшая из борьбы за чемпионство. Обе команды точно могут сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Пусть и по разным причинам. Первые – потому что в чемпионате и так всё прекрасно, а вторые – потому что это хоть какой-то шанс на трофей. Так что сюжет точно предполагал интересное продолжение. И главное – отсутствие фаворита.

Правда, неприятности начались ещё до начала матча. На разминке травму получил основной кипер «Боруссии» Грегор Кобель. Пришлось поднимать со скамейки опытного Александера Майера-Шаде, который в этом сезоне только трижды получал игровое время. Но, забегая вперёд, отметим, что мужчина не подвёл.

ПСВ по-хозяйски начал встречу. Тем более в атаке было кому блеснуть. Это и Люк де Йонг, который в 33 года переживает новую молодость и выдаёт дикие цифры результативности. И вернувшийся в клуб Ирвин Лосано. А рядом ещё Малик Тилльман и Жоан Бакайоко. Выразительное отличие этого ПСВ – отсутствие концентрации на юношах. Присутствие де Йонга и Лосано это хорошо подчёркивает.

Первые 15 минут «Боруссию» почти не было видно. Но и соперник не то чтобы разбрасывался моментами. Да, имелось несколько подходов, попыток придумать комбинацию, но все атаки упирались в мощного Матса Хуммельса и его партнёров. Немцы в последнее время и правда мало пропускают. Даже если против них лучшая атака Нидерландов. Зато пользуются первым шансом впереди. Так и случилось на 24-й минуте.

Дониэлл Мален влетел в штрафную и с помощью рикошета забил бывшей команде. Он не праздновал. В знак уважения.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После гола «Боруссия», как и подобает гостевой команде, опустилась в оборону и старалась очень аккуратно выходить на чужую половину. Но и закрыла соперника: никаких быстрых розыгрышей. Бакайоко и Исмаэль Сайбари пару раз попытались что-то придумать, один раз в игру даже включился голкипер, однако нельзя сказать, что они имели стопроцентные шансы. Так просто дортмундцев было не взять.

Любопытно, что к концу тайма ПСВ имел преимущество (7 – 5), но уступал по попаданиям в створ (1 – 3). Изменения были необходимы, но даже удивительно, что Петер Бош произвёл первую замену только на 75-й минуте. Правда, к этому времени голландцы уже сравняли счёт.

И это было очень эмоционально. Хуммельс, как показалось, сначала сыграл в мяч, а потом попал в ногу Тилльману в собственной штрафной. Казалось – не пенальти, но у арбитра было иное решение. Он тут же указал на «точку», чем возмутил опытного немецкого защитника. Тот агрессивно показывал жестами то, что он сделал на поле, но рефери было не переубедить. А видеоассистенты не увидели в решении очевидной ошибки. Де Йонг подошёл к мячу и уверенно реализовал шанс.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дортмундцы тут же включились и пару раз были близки ко второму мячу. Чего стоит только попадание в штангу Мариуса Вольфа. ПСВ тоже несколько раз хорошо ответил, но примерно за 10 минут до конца обе команды смирились с тем, что ничья – наиболее приемлемый результат перед ответной встречей.

Теперь всё решится в Германии. Ровно через три недели.