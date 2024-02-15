Вы могли забыть, что эти тренеры брали Лигу чемпионов. Где они сейчас?

Лига чемпионов богата на красивые истории: неожиданные развязки финалов, яркие камбэки и множество имён, блиставших на разных стадионах. Вспоминаем тренеров, которые когда-то брали главный европейский трофей, но сейчас не так заметны в мире футбола.

Марчелло Липпи

Клуб: «Ювентус»

Сезон: 1995/1996

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Липпи пригласили в «Ювентус» в 1994-м – он сменил на посту главного тренера Джованни Трапаттони, которого фанаты буквально выгоняли из клуба за отсутствие трофеев. Владельцы тоже были не особо довольны, потому что требовали результата, но желаемого не получали. Самый успешный тренер в истории «Юве» во второй свой приход не смог оправдать возложенных на него надежд. А Липпи пришёл и устроил свою революцию: перестроил игру команды, избавился от ряда игроков и поднял планку для игроков по всем компонентам. Футбол Липпи был невероятно интенсивным – игра «Юве» просто поражала в плане физики.

Марчелло Липпи экс-тренер «Ювентуса» «Я никогда ничего не выигрывал, вы без трофеев уже 10 лет. Пришло время что-то менять. Перед нами стол, набитый яствами, где каждый кубок — это деликатес. И нет никого голоднее нас».

В первый же сезон Липпи завоевал скудетто, во второй – Лигу чемпионов. Это был невероятный финал: «Стадио Олимпико», гол Фабрицио Раванелли на 12-й минуте, ответный гол Литманена на 41-й и огненная серия пенальти, в которой Анджело Перуцци просто божил (он отразил два удара). С тех «Ювентус» ни разу не побеждал в финалах, поэтому та победа в Риме под руководством Липпи многого стоит.

Где Липпи сейчас: в 2016-м Липпи переехал в Китай – его позвали на должность главного тренера национальной команды. В 2019-м он довёл команду до четвертьфинала Кубка Азии, после чего ушёл, поблагодарив всех за работу. Липпи говорил, что хочет найти команду поближе к дому, но уже через четыре месяца федерация Китая объявила, что итальянец вернётся в сборную, чтобы помочь ей отобраться на чемпионат мира. Правда, возвращение получилось коротким – уже в ноябре Липпи снова ушёл, и на этот раз окончательно. Через год без работы он объявил, что заканчивает с тренерской карьерой: «Мне достаточно. Может быть, я буду полезен в других ролях. Посмотрим. Но я точно ничем не буду заниматься до весны».

В 2022-м имя Липпи фигурировало в новостях, которые сообщали о потенциальных кандидатах на место Роберто Манчини в сборной Италии в случае его увольнения. Но всё это так и осталось на уровне слухов – сам Липпи даже не комментировал эту информацию. Итальянец после увольнения изредка появляется в медиапространстве с комментариями про итальянский футбол. Липпи наслаждается заслуженной пенсией, проводя время с семьёй и периодически на трибунах. А ещё тренер снялся в документальном фильме про себя же – «Марчелло Липпи: теперь я побеждаю» выйдет на экраны 24 февраля и расскажет историю легендарного итальянца от первых шагов в большом футболе до главных побед. В документалке снялись Франческо Тотти, Джанлуиджи Буффон и Зинедин Зидан – каждый из них рассказал свою историю, связанную с Липпи.

Оттмар Хитцфельд

Клуб: «Боруссия»

Сезон: 1996/1997

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Хитцфельд возглавил «Боруссию» в 1991-м и быстро начал проводить изменения, которые в итоге дали результат: через год она стала вице-чемпионом, ещё через год – дошла до финала Кубка УЕФА, в котором, правда, уступила «Ювентусу». А в 1995-м случилось долгожданное: спустя 32 года «Боруссия» стала чемпионом Германии. Через год Хитцфельду удалось ещё раз сделать команду чемпионом, а уже в следующем сезоне все силы бросили на Лигу чемпионов. Этого элитного трофея очень не хватало «Боруссии». Команда легко вышла из группы, справилась с «Осером», а в полуфинале обыграла «МЮ». Хотя Хитцфельд позже признавался, что в шансы на победу в ЛЧ были невелики, а каждое продвижение вперёд «уже было большим успехом». В финале «Боруссию» ждал «Ювентус», действующий обладатель Лиги чемпионов, так что клуб из Дортмунда подходил к матчу в статусе аутсайдера.

Оттмар Хитцфельд экс-тренер «Боруссии» У них была выдающаяся команда. Для нас это был огромный вызов, но у нас был сильный командный дух, высокий уровень мотивации и пара выдающихся футболистов. Герд Нибаум в качестве президента и Михаэль Майер в качестве менеджера привлекли в «Боруссию» лучших игроков, многие из которых ранее играли в Италии».

«Ювентус» разбили – 3:1. Хитцфельд скромно признавался, что это была чистая удача и самый волшебный момент, но вряд ли такой результат можно показать только при помощи везения. Эмоции от той победы были настолько сильны, что Хитцфельд взял годичный перерыв – тогда ему казалось, что он больше никогда не хочет работать тренером.

Где Хитцфельд сейчас: он заявил о завершении карьеры ещё в 2014 году – сразу после того, как сборная Швейцарии под его руководством проиграла Аргентине. «Принимая это решение, я чувствовал некоторый трепет, – говорил Хитцфельд пару лет спустя. – Я знал, что пришло время опустить занавес, но также я боялся, что мне станет скучно, что я буду не удовлетворён своей жизнью и даже впаду в депрессию. Оглядываясь назад, понимаю, что принял правильное решение. Поездка на сборы, матчи – всё это стало рутиной. Радость сменялась напряжением в необходимости обязательно победить. Я чувствовал, что выгораю, – так я понял, что пришло время уйти».

Хитцфельду предложили жирный контракт в Китае, но он отказался – тренер говорил, что был невероятно рад сказать «нет» большим деньгам настолько уверенно. Они ему попросту были не нужны, потому что за свою карьеру он накопил достаточный капитал, чтобы спокойно уйти на пенсию и жить: проводить время с женой, вести размеренный образ жизни, заниматься в спортзале и играть в гольф. Хитцфельд признавался, что почувствовал невероятное облегчение, когда из его жизни исчезли тренировки, банкеты, встречи со СМИ и переезды, потому что внутренне он всегда мечтал жить вдали от всеобщего внимания. «Теперь я могу не делать то, что не хочу, – говорил он. – Мои годы после завершения карьеры были невероятно насыщенными благодаря свободе, которую я обрёл».

Сейчас Хитцфельд активно общается с немецкими журналистами – даёт комментарии про «Баварию», рассуждает о чемпионской гонке в Бундеслиге и иногда ходит на футбол.

Юпп Хайнкес

Клуб: «Реал», «Бавария»

Сезон: 1997/1998, 2012/2013

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Хайнкес провёл в «Реале» всего один год – он подарил клубу титул Лиги чемпионов, который фанаты ждали 32 года. Потом его сразу же уволили – результаты в других турнирах были печальными: четвёртое место в Ла Лиге и вылет от «Алавеса» в 1/8 финала Кубка Испании. Говорили, что Хайнкес ещё потерял раздевалку, потому что старался быть тактичным демократом: идея не сработала – вместо приятной атмосферы в мадридском клубе воцарилось напряжение.

«О своём уходе я знал уже в декабре, – рассказывал Хайнкес. – Знал, что меня уволят, а если бы этого не случилось, то я сам ушёл бы в отставку. Поэтому не скажу, что переживал из-за несправедливости».

Юпп Хайнкес Фото: Getty Images

В 2011-м Хайнкес оказался в «Баварии» и в первый сезон проиграл абсолютно всё, включая финал Лиги чемпионов. Писали, что руководство клуба уже нашло нового тренера в лице Хосепа Гвардиолы, который приступит к своим обязанностям по окончании сезона-2012/2013, а пока же Хайнкес продолжит руководить клубом. И именно этот сезон стал самым успешным в его карьере: вместе с «Баварией» он оформил «золотой» хет-трик из чемпионата, Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Где сейчас: после этого успеха Хайнкес объявил, что завершает тренерскую карьеру. Но в 2017-м он внезапно её возобновил – вернулся в «Баварию» и взял ещё одно чемпионство. Потом всё же и правда завязал с тренерством, потому что пообещал жене выйти на пенсию. Хайнкес отказался от работы экспертов на ТВ, потому что не хотел публичности – всё, чего ему хотелось, это спокойствия и умиротворения. Он много гуляет, плавает в бассейне, печёт хлеб, варит варенье и даже занимается гимнастикой.

Юпп Хайнкес экс-тренер «Реала» и «Баварии» «Когда я рано утром гуляю по лесу, я наслаждаюсь тишиной: слушаю, как щебечут птицы или смотрю, как солнце светит сквозь верхушки деревьев. Эти моменты великолепны. Или когда я иду через наш сад, который уже стал настоящим зоопарком с шестью утками и чудесными рыбами в пруду! Мне многого не надо – я в мире с самим собой и счастлив, что могу наслаждаться жизнью в тишине. Мне не нужна публичность. Там много поверхностного».

В 2022-м Хайнкес перенёс операцию на сердце – проблемы обнаружил его семейный врач и друг, который сказал, что нужно срочно оперироваться. «Это был худший момент в моей жизни, – говорил Юпп после. – Я не мог спать – время будто остановилось. Это было настоящее мучение».

С тех пор Хайнкес не появлялся в медийном пространстве – вероятно, тренер просто наслаждается заслуженной тишиной.

Рафаэль Бенитес

Клуб: «Ливерпуль»

Сезон: 2004/2005

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Первый же сезон в «Ливерпуле» Бенитес завершил триумфом: команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором встретилась с «Миланом». Тот невероятный камбэк – классика ЛЧ. В первом тайме «Ливерпуль» пропустил три мяча и уже похоронил свои мечты о кубке, но во втором собрался и за шесть минут забил три гола. В серии пенальти команда Бенитеса оказалась сильнее, таким образом став первой в истории турнира, которая смогла в финале отыграться с трёх пропущенных мячей и взять трофей.

Где сейчас: после «Ливерпуля» Бенитес завоевал ещё несколько трофеев с разными клубами. С «Интером» взял Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира, с «Челси» – Лигу Европы, с «Наполи» – Кубок и Суперкубок страны, с «Ньюкаслом» смог взять Чемпионшип и вернуться в АПЛ. Далее были полтора года в Китае, где Бенитес не смог добиться положительных результатов, и период в «Эвертоне», который тоже нельзя назвать успешным. После этого он полтора года был без работы, пока его не позвали в «Сельту». Бенитес подписал контракт в июле прошлого года и приступил к работе во время предсезонной подготовки. Сейчас он идёт с «Сельтой» на 17-м месте, и пока статистика команды довольно печальна – четыре победы в 24 матчах.

Франк Райкард

Клуб: «Барселона»

Сезон: 2005/2006

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Райкарда позвал в клуб Жоан Лапорта, и тогда это казалось невероятным риском: тренерский опыт голландца насчитывал работу в сборной Голландии и с роттердамской «Спартой». Тренер усилил команду, поменял Речбера Рюштю на Виктора Вальдеса и впервые выпустил на поле Лионеля Месси. В сезоне-2003/2004 «Барселона» взяла серебро, хотя по ходу чемпионата клуб проваливался, что вызвало гнев фанатов, которые требовали от Лапорты отставки Райкарда. Но президент доверился голландцу, и не зря: «Барса» взяла чемпионство и Суперкубок Испании, а Роналдиньо – «Золотой мяч». Пик команды Райкарда пришёлся на сезон-2005/2006 – именно тогда каталонцы выиграли чемпионат с 12-очковым отрывом и впервые со времён Круиффа взяли Лигу чемпионов.

Где сейчас: Райкард объявил о завершении карьеры в 2014-м – сразу после того, как несколько лет поработал в Саудовской Аравии. Спустя два года он сказал, что абсолютно точно не вернётся к работе, хотя близкие к нему люди после этого не раз говорили, что предложения тренеру поступали, особенно в период, когда на футбольной арене гремел Китай. Но в Европе все знали, что Райкард, который прочно осел в Амстердаме, больше не хочет работать. Он на долгое время ушёл в тень, лишь изредка появляясь на мероприятиях Фонда Круиффа в качестве посла. В медийном пространстве Райкард нарушил молчание лишь после победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира: тренер поговорил с Helden Magazine о Месси, сказав, что смотрел матч с Францией в статусе фаната Лео. Также он ещё раз сказал, что не планирует возвращаться к тренерской работе, потому что не хочет быть в центре внимания. А вот советником поработал бы, потому что ему нравится, когда кто-то спрашивает у него совет.

Франк Райкард бывший тренер «Барселоны» «Я немного странный, хотя у меня была успешная карьера футболиста. У меня сложный характер, и мне не нравится быть в центре внимания. Я предпочитаю стоять спиной к стене. Я такой, какой я есть, и мне комфортно в этой роли».

После того как Хави объявил, что покинет «Барселону», Radio Marca сообщила, что один из возможных кандидатов ему на замену – именно Райкард. В 2008-м Лапорта заявил, что голландец – один из величайших тренеров клуба XXI века, потому что он изменил «Барселону» и воспитал таких талантов, как Роналдиньо и Месси. Испанское издание писало, что президент «Барсы» лично обратился к Райкарду, заявив, что его возвращение на «Камп Ноу» будет сенсационным. Только вот вряд ли тот согласится – уж слишком долго он не работал.

Роберто Ди Маттео

Клуб: «Челси»

Сезон: 2011/2012

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Ди Маттео работал помощником у Андре Виллаш-Боаша, а потом, когда того уволили, принял команду по ходу сезона. И разу же совершил невероятное – вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, по пути разобравшись с «Наполи», обыграв «Бенфику» и «прибив» «Барселону». В финальном матче получились настоящие американские горки: «Челси» был хуже по всем компонентам, пропустил на 83-й, но спустя пять минут сравнял. Судьба кубка решилась в серии пенальти, в которой Петр Чех по-настоящему божил. Для «Челси» тот матч стал одним из лучших в истории, и удивительно, что творцом этого успеха стал тренер, о котором вообще мало кто знал до его назначения на пост исполняющего обязанности. После такого успеха Роман Абрамович предложил Ди Маттео контракт на два года, но сказка закончилась уже в следующем сезоне: две победы в восьми матчах – и с итальянцем попрощались.

Где сейчас: после увольнения из «Челси» Ди Маттео пропал на несколько лет. Затем работал в «Шальке» и «Астон Вилле», но не особо успешно. Настолько, что после увольнения из английского клуба в 2016-м он так и не вернулся к тренерской карьере. Ди Маттео давал интервью, выступал экспертом, но о работе тренером речи не шло. Спустя почти семь лет без работы итальянец наконец нашёл для себя место – он стал техническим консультантом южнокорейского клуба «Чонбук Хёндэ».

«Я хочу поделиться своим опытом и знаниями с тренерским штабом, в том числе с директором Ким Сан Сиком, и стать частью успешного пути к завоеванию множества трофеев для болельщиков», – сказал он после назначения зимой 2023-го.

Ханс-Дитер Флик

Клуб: «Бавария»

Сезон: 2019/2020

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Флика назначили по ходу сезона, в ноябре – после увольнения Нико Ковача руководство решило доверить управление командой человеку из тренерского штаба. Решение должно было стать временным – на полноценный контракт планировали пригласить именитого специалиста, но поиски закончились уже в апреле. Флик поразил руководство своими решениями, главным из которых было возрождение философии, ранее присущей «Баварии»: тотальное доминирование, сильная позиционная игра и голы. Игроки изменились и прыгнули выше голов – Флик смог найти к ним подход с точки зрения психологии, дал понять, что они важны и нужны для результатов.

И это сработало – в первый же сезон Флик выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. В том сезоне команда ни разу не проиграла в ЛЧ, что никому никогда не удавалось. «Бавария» Флика получилась уникальной командой с невероятной статистикой, но через сезон после этого триумфа он решил уйти – из-за конфликта с руководством клуба.

Где сейчас: после «Баварии» Флик недолго просидел без работы – в мае 2021-го было объявлено, что после Евро-2020 он заменит на посту главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва. Начало пути с национальной командой получилось отличным – немцы отобрались на чемпионат мира – 2022. Но вот на турнире сборная откровенно провалилась, не выйдя из группы. Несмотря на это, Флика оставили, дав ему возможность подготовить команду к домашнему Евро, но эта идея себя не оправдала: в шести товарищеских матчах сборная Германии одержала всего одну победу, поэтому в сентябре прошлого года тренера отправили в отставку. С тех пор Флик без работы – ходят слухи, что он может вернуться в «Баварию», если Томас Тухель будет уволен. А ещё есть слухи о возможном назначении в «Барсу» – якобы тренер для этого даже начал учить испанский.