Главные интриги последнего дня трансферного окна в России

Кажется, в этот раз без сумасшедших закупок «Зенита» и «Спартака». Но некоторые сделки на подходе.

Сегодня, 22 февраля, в России закрывается зимнее трансферное окно. Большинство важных сделок уже оформлено. Нас удивили покупка «Спартаком» форварда Манфреда Угальде за € 13 млн и очередная партия бразильцев, прибывшая в «Зенит». Да, кампания топ-клубов РПЛ с вероятностью в 99,9% подошла к концу, но как же хочется чуда и громкой покупки хоть от кого-то! Может, напоследок «Зенит», «Спартак» или «Динамо» удивят нас крутым переходом? А пока что перечисляем главные интриги трансферного дедлайна — те сделки, которые близки к завершению.

«Краснодар» нашёл вингера на правый фланг?

Лидер чемпионата после 19 туров обозначил две главных цели на зимнее окно. Ивичу понадобилась покупка опорного полузащитника и вингера. За € 7,3 млн у мексиканского «Крус Асуля» краснодарцы приобрели опорника Кевина Кастаньо. А вот с вингером получилось не так лихо. «Краснодар» судорожно перебирал варианты, но ни с кем не получалось договориться. «Быки» предлагали, например, около € 20 млн за Пабло Солари из «Ривер Плейт», € 12 млн за Джона Ариаса из «Коринтианса» и € 8 млн за Османа Букари из «Црвены Звезды». Но каждый раз что-то шло не так. Однако в конце трансферного окна «Краснодар» всё же нашёл вариант.

Виктор Са Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Журналист Иван Карпов сообщает, что краснодарцы подписали контракт с 29-летним вингером «Ботафого» Виктором Са. Соглашение подразумевает аренду до конца сезона с правом выкупа за € 1,8 млн. Интересно, что, по информации журналиста, руководство клуба не согласовало сделку с главным тренером Владимиром Ивичем.

Виктор — универсальный футболист (может выйти на всех позициях в атаке), имеет опыт игры в Бундеслиге за «Вольфсбург», за сборные Бразилии никогда не выступал. В прошедшем сезоне бразильской Серии А он провёл 33 матча, забил четыре гола и оформил четыре ассиста. Посмотрим, подтвердится ли сделка официально и как впишется Са в систему Ивича.

«Крылья» покупают сменщика (или замену) Гарре

«Крылья» перед рестартом РПЛ занимают шестое место. Есть шанс побороться за медали, которых клуб не видел с 2004 года! Однако в Самару зимой до сих пор не приехал ни один новый футболист. Ситуация близка к изменению в последний день окна. Аккаунт Fortaleza Granate в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает, что в «Крылья Советов» переходит аргентинский полузащитник «Лануса» Франко Ороско. Сам футболист в соцсетях выложил фотографию, на которой прощается с родиной. А журналист Иван Карпов добавляет деталей: 22-летний игрок перебирается в Самару на правах аренды за € 250 тыс. с опцией выкупа 70% прав за € 2,5 млн. «Ланус» рассчитывал сразу продать 70% прав на Ороско за € 4,5 млн. Однако «Крыльям» удалось взять игрока в аренду и снизить сумму выкупа.

Франко Ороско Фото: Agustin Marcarian — Pool/Getty Images

Нельзя забывать, что летом Самару покидает Никита Салтыков (уже куплен «Локо»), а Бенхамин Гарре пропустил два сбора из-за травмы и присоединится к команде лишь на третьем. В первых весенних встречах он вряд ли покажет чудеса. Так что переход Ороско логичен. Тем более Франко может сыграть как слева, так и справа (удобная опция для Осинькина).

В прошедшем сезоне Ороско провёл за «Ланус» 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативных паса. Также на счету Франко 12 матчей за сборную Аргентины U17. Хорошее усиление для борьбы за высокие места в РПЛ?

ЦСКА расстаётся с воспитанником

Константин Кучаев так и не стал важным игроком в ЦСКА. Футболист находился в системе клуба с 2015 года, а за основу дебютировал в 2017-м. За это время Кучаев провёл 153 матча, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Однако частые травмы и проигранная конкуренция не дали ему закрепиться в команде. В 2022 году Константин отправлялся в аренду в «Рубин», но, вернувшись, не получал больше времени на поле.

Константин Кучаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как стало известно «Чемпионату», Кучаев разорвёт контракт с ЦСКА и подпишет соглашение с «Пари НН» сроком на полгода без опции продления. Хотя ранее главный тренер нижегородцев Сергей Юран отмечал, что Константина арендуют. Видимо, полузащитник решил окончательно завершить историю с ЦСКА. Интересно, что Кучаев станет вторым футболистом армейцев, перешедшим в зимнее окно в «Пари НН». Ранее ЦСКА отдал в аренду Никиту Ермакова.

Сергей Юран главный тренер «Пари НН» «Костю я знаю прежде всего по ЦСКА. В сборную футболист вызывался. Кучаев — боец, игровик. В последнее время он имел мало игровой практики, поэтому сейчас должен быть особенно голоден до футбола, игры и результата. Многие клубы хотели бы его заполучить. Я благодарен руководству «Пари НН» за то, что оперативно сработали, когда появился этот вариант. Также хочу сказать спасибо руководству ЦСКА за то, что пошли нам навстречу и отпустили парня. Для моей команды это реальное усиление. Уверен, он нам поможет в весенней части сезона».

А сам ЦСКА купит иранца?

ЦСКА в рамках партнёрства с иранской академией КИА и проекта Red-Blue Future взял на стажировку двух футболистов: 17-летнего Мани Кокаби и 19-летнего Амирхоссейна Риванди. Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо 15 февраля сообщил, что второй игрок может зацепиться за основу: «Иранец Амирхоссейн Риванди получит шансы в основной команде. Сегодня 19-летний футболист сыграл два матча за молодёжку со «Спартаком», в которых отметился голевой передачей, а также заработанным пенальти и впечатлил тренерский штаб главной команды, поэтому ближайшую неделю должен провести в основе».

Амирхоссейн Риванди Фото: Академия ПФК ЦСКА

22 февраля — как раз неделя с момента начала работы Риванди в главной команде. И трансферный дедлайн. Не исключено, что ЦСКА подпишет полноценное соглашение с иранцем. Сумма трансфера наверняка окажется смешной. Впрочем, армейцы в последние трансферные окна работают по стратегии, когда молодые таланты приобретаются за небольшие деньги.