«Застрянешь в подвешенном состоянии — выпадешь из состава». Федотов — о Чалове и сборах

ЦСКА завершает подготовку к весенней части РПЛ в Турции. Вчера клуб объявил о переходе алжирского таланта Сида Ахмеда Айссауи, а потом крупно обыграл в товарищеском матче «Химки». После игры мы задали главному тренеру красно-синих пять важных актуальных вопросов. В том числе – по ситуации с контрактом Фёдора Чалова, которая пока не разрешена.

— Как оцените готовность команды к сезону?

– Ребята ещё под нагрузкой. Мы работали над качествами, техникой и функциональной подготовкой. Приходим к общему знаменателю. Есть люди, которые много пропустили, — они получают игровую практику, игровой тонус. Важно, чтобы команда подошла к возобновлению в равном состоянии. К этому всех и подводим.

ЦСКА на сборах Фото: ПФК ЦСКА

— Что изменилось за сборы? Над чем работали особенно?

– Осенью нам не хватало баланса — это факт. Мы пропускали достаточно много, часто не хватало профильных защитников. Сейчас Игорь Дивеев встал в строй — уже 90 минут проводит на футбольном поле. Футбол заключается в балансе. И этот баланс нужно приобретать, чтобы стабильно показывать положительный результат

— Как вам новичок Айссауи?

– Мы сейчас не будем давать оценки. Во-первых, человек попал в новую среду. Во-вторых, в последнее время он не имел соревновательной деятельности. Включился в работу и получил хорошую нагрузку — это три. Нужна адаптация.

– А чем он вам понравился?

– Парень обладает хорошими качествами и опорного, и атакующего полузащитника. Будем работать дальше, встраивать его в нашу систему. Нам важен симбиоз хороших качеств: скорость, видение поля, очень ценный пас, который обостряет игру. Плюс деньги, которые мы за него заплатили, не стоит сбрасывать со счетов.

— Ситуация с контрактом Чалова напрягает? Не сказывается ли это на состоянии игрока?

– Это всегда тяжело, когда приходится принимать важное стратегическое решение. Работа ведётся, но это всегда непростое дело. Сложно отстраниться полностью от ситуации с контрактом. Наверное, этот рой мыслей, который одолевает человека, где-то встревает в тренировочном процессе. И если надолго застрять в подвешенном состоянии – быстро потеряешь место в стартовом составе, таков футбол.