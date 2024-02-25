Теперь у «Рубина» 10 футболистов с Балкан! И заплаченная за них сумма здорово удивляет

В медиа настолько привыкли рассуждать о бразилизации «Зенита», что остальные клубы остаются в стороне. Но объективный факт пора признать: многие заполнили почти или полностью разрешённые регламентом легионерские места и не особо из-за этого рефлексируют. Видимо, качественный российский футболист обойдётся дороже по всем показателям, чем не менее квалифицированный иностранец.

Пример – «Рубин». С лета 2023-го команду пополнили 10 футболистов с Балкан. Среди них этнические сербы, черногорцы, косовары и хорваты. Да, сейчас как минимум двое недоступны: в заявке на весну отсутствуют Никола Чумич, который из-за травмы выбыл до лета, и юный Марко Чавара – парень пришёл в клуб летом, неудачно съездил в аренду в Хабаровск, и пока его будущее не определено. Но остальные восемь балканцев доступны и будут играть немалую роль в весенней части сезона.

Важно: «Рубин» живёт в парадигме – «трансфер до € 1,5 млн». Больше за последние два трансферных окна клуб не платил ни за кого. А € 1,5 млн выложили за тех же Чумича и Дрезгича. При этом второй почти не играл осенью – это списывали на его возраст (20 лет) и необходимость адаптации в новой стране. Хотя было понимание, что после Сербии ему будет не так сложно. Но впереди весна, и всё может измениться.

Вот как описал прошлой осенью денежно-трансферную стратегию клуба спортивный директор Константин Дзюба в интервью «Бизнес Онлайн». Ключевая мысль – «минимизация расходов».

Константин Дзюба спортивный директор «Рубина» «Когда мы вернулись в РПЛ, у «Рубина» были серьёзные финансовые обязательства. В индивидуальном порядке подходили к каждому интересующему нас футболисту и в процессе переговоров старались минимизировать расходы. Учитывая сегодняшние реалии, отмечу, что в сравнении с ведущими клубами наши расходы несопоставимы. Наши конкуренты делают трансферы за € 6, 8, 10 млн… Мы же ориентировались на качественных игроков, которых можно взять как можно выгоднее. Большинство футболистов нам удалось приобрести ниже их рыночной стоимости, а в некоторых случаях — даже договориться с клубами, когда у них на руках были более выгодные предложения».

Трансферная стратегия «Рубина», в общем-то, публична. Дзюба отмечал, что сначала он вместе с Рахимовым и правлением определяет проблемные позиции, потом тренер даёт характеристику желаемым футболистам, и начинается поиск. Дальше – согласуются кандидаты и – переговоры. А там – как получится: естественно, договориться выходит не со всеми.

Почему такой акцент на балканский рынок? Здесь всё очевидно. Там большой выбор недорогих игроков, которые позитивно относятся к возможности перебраться в Россию. В первую очередь речь о Сербии. Именно из этой страны в «Рубин» пришли большинство новичков. Но из хорватских и словенских лиг футболисты тоже были, хоть и всего несколько.

Теперь – к конкретным фамилиям. Лето 2023 года – тот самый период, когда у «Рубина» по ходу трансферного окна поменялся спортивный директор и приходилось решать вопросы с игроками максимально оперативно. Именно тогда казанцы запомнились тем, что объявили о переходе трёх важных игроков в последний день окна. Это были сербы Ранджелович, Чумич и Дрезгич. До этого клубу удалось подписать Даку и Вуячича. В итоге четыре из пяти этих футболиста стали важными в системе Рахимова в весенней части сезона.

Лазар Ранджелович и Никола Чумич в «Рубине» Фото: ФК «Рубин»

Основной защитник сборной Черногории Вуячич органично вписался в центр обороны. Неудивительно – в сборной он капитан и играет там вместе с Савичем из «Атлетико». Серб Ранджелович здорово отыграл в центре поля, позволяя игрокам атаки меньше думать об обороне. А Чумич и Даку отвечали за креатив впереди. Форвард сборной Албании пусть и не показывал удивительные цифры по забитым мячам, но классно работал на команду. С учётом того, что «Рубин» в принципе далеко не в лидерах по количеству голов, вклад футболиста действительно большой. И главное – все они действительно усилили команду за небольшие деньги. Ведь летом «Рубин» радикально обновил состав после выхода в РПЛ, так что нужны были футболисты, которые сразу вольются в команду. С этими трансферами «Рубин» угадал.

Зимой тенденция продолжилась – в аренду из «Спартака» (Суботицы) приехал Лука Биелович. У 22-летнего полузащитника более 100 матчей в чемпионате Сербии. При этом «Рубин» умудрился взять парня на полгода, после чего будет принято итоговое решение. Из Словении за € 1,2 млн прибыл Дардан Шабанхаджай (австрийский нападающий с балканскими корнями), плюс Богдан Йочич из сербского «Вождоваца». И, с учётом скрупулёзности «Рубина» при выборе новичков, есть ощущение, что и в этот раз они не ошибутся.

Да, есть футболисты не только из Сербии – Вада, Иву, иранец Тахери и даже знакомый многим Рыбус. Да-да, поляк до сих пор в команде и всё ещё рассчитывает сыграть. Если, конечно, залечит бесконечные травмы.

Но в итоге «Рубин» за два окна почти полностью обновил состав под РПЛ за € 8,45 млн (данные Transfermarkt). При рыночной стоимости в € 23,3 млн. Всё это помогает казанцам держаться в топ-8. И если так будет дальше, этой работе точно можно будет поставить высокую оценку.