«Аталанта» отскочила в Милане. После ухода Миранчука игра гостей стала только хуже

«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в составе увезла ничью из Милана. Хороший результат для бергамасков, исходя из того, что происходило на поле «Сан-Сиро».

Для «Аталанты» это был очень важный матч в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Перед встречей с «Миланом» бергамаски занимали пятое место и отставали от команды Стефано Пиоли на семь очков, но имели игру в запасе. Побеждай на «Сан-Сиро» – и отрыв фактически съедается. Приятно, что и в таком матче тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поставил в основу Миранчука, который составил в линии нападения пару арендованному как раз у «Милана» Де Кетеларе. Слова Гасперини, произнесённые им на днях, должны были ещё сильнее мотивировать Алексея: «Больше всех прибавили игроки атаки – Де Кетеларе, Миранчук и Скамакка».

«Милан» заметно больше владел мячом, а «Аталанта» поначалу была непривычно осторожной в прессинге. Гости не столько давили на защитников хозяев, сколько перекрывали направления передач. Миранчук, как правило, занимал позицию в зоне между центрбеком Габбиа и левым защитником Эрнандесом. Команды ещё не успели раскочегариться, как забил «Милан». На третьей минуте гол-шедевр сотворил Леау! Португалец на левом краю ушёл от Хольма со Скальвини, влетел в штрафную и пробил в дальнюю девятку. Леау забил в Серии А впервые с сентября, это его четвёртый гол в чемпионате Италии.

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«Милан» при счёте 1:0 контролировал ситуацию на поле, управлял игрой. У «Аталанты» же не клеилась игра в атаке. Ни Де Кетеларе с его желанием доказать «россонери», что он не так уж плох, ни Миранчук не были опасны. Однажды Алексей имел шанс убежать от защитника к воротам, оставшись один в один на фланге, но просто потерял мяч, выкатившийся за поле. В первом тайме россиянин не совершил касаний в чужой штрафной. В то же время у бергамасков появлялись разрывы между хавбеками и тройкой атакующих игроков, которые «Милан» мог использовать.

«Аталанта» отыгралась перед перерывом, создав гол из ничего. На стандарте у своих ворот начудил Жиру, ударивший ногой Хольма. Судья не разобрался в эпизоде – VAR помог найти фол. Копмейнерс реализовал пенальти, ударив рискованно по центру. Меньян не «прочитал» оппонента.

В перерыве Гасперини решил сделать двойную замену. Когда разминался форвард Лукман, подумалось, что тренер меняет Миранчука. Но, как ни удивительно, Джан Пьеро дал всего тайм Де Кетеларе во встрече с его бывшей командой. Во втором тайме «Аталанта» улучшила контроль мяча, увеличив владение на 10%. Тем не менее голевых моментов бергамаски не создавали. Миранчук в одном из эпизодов сильно обиделся на судью, который, по мнению Алексея, пропустил нарушение на нём, и в следующей атаке жёстко сфолил на своём обидчике Габбиа. Повезло, что не получил жёлтую карточку.

После часа матча Гасперини всё же убрал с поля и Миранчука. В такой игре с высокой интенсивностью и малым количеством заходов в чужую штрафную россиянин немного растворился. Итоговая статистика Алексея: 25 касаний мяча (все за пределами чужой штрафной), 0 ударов, 11 точных передач из 12, один пас под удар, одна неудачная попытка обводки, три выигранных единоборства из пяти, один отбор мяча, одно нарушение и два заработанных на себе фола. Статистический сайт Sofascore оценил игру Миранчука средней оценкой – 6,7 балла.

Появление Скальвини не усилило контригру «Аталанты». Лукман при всей его подвижности тоже скорее наиграл бы на удаление, чем на гол. Команда Пиоли хорошо возвращала себе мяч. «Милан» был ближе ко второму голу, а Пулишич и вовсе упустил сумасшедший момент. При этом «россонери» всё же не теряли головы, так как ничья, исходя из турнирной ситуации, не разочаровывала и хозяев. «Милан» превзошёл «Аталанту» по ударам в два с половиной раза – 20:8 (из штрафной – 11:6, в створ – 7:3) и победил бы, если бы лучше реализовывал свои шансы и не «привёз» нелепый пенальти.