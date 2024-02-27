«Мы потрясены внезапной болезнью мозга». Экс-игрок «Краснодара» оказался на ИВЛ

Ужасающие новости пришли из Дании: экс-полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, выступающий сейчас за «Мидтьюлланн», госпитализирован и подключён к аппарату ИВЛ. Официальный сайт датского клуба выпустил специальное заявление.

ФК «Мидтьюлланн» заявление «На фоне растущих слухов и предположений о причине отсутствия Кристоффера Олссона мы чувствуем себя обязанными сделать заявление. 28-летний игрок сборной Швеции потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был переведён в университетскую больницу Орхуса. Он госпитализирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Олссон страдает от острого заболевания головного мозга, которое не связано с какими-либо внешними факторами. Команда ведущих медиков Дании работает над тем, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение. С момента поступления Кристоффер был окружён своими родственниками и сотрудниками футбольного клуба «Мидтьюлланн» и находился под наблюдением специалистов».

Олссон не появлялся в заявке «Мидтъюлланна» в первых двух встречах 2024-го. Хотя в конце прошлого года стабильно выходил на поле. А после информации о состоянии здоровья Олссона с обращением выступили его бывшие клубы и партнёры.

«Мы с тобой, Кристоффер! Вся шведская футбольная семья думает о тебе и надеется, что ты скоро поправишься», — говорится в сообщении Федерации футбола Швеции.

«Сражайся, мой брат! Молюсь за твоё выздоровление», — написал форвард сборной Швеции и «Ньюкасла» Александер Исак.

Кристоффер Олссон Фото: David Lidstrom/Getty Images

Не остался в стороне и лондонский «Арсенал», в котором Олссон воспитывался в период с 2011 по 2013 год: «Возвращайся скорее, Кристоффер. Желаем тебе полного и скорейшего выздоровления».

«Все в АИКе глубоко потрясены внезапной болезнью, наши мысли и полная поддержка обращены к Кристофферу и его семье», — заявила пресс-служба АИКа, за который Олссон выступал с 2017 по 2018 год.

«Краснодар» также пожелал здоровья шведу.

ФК «Краснодар» заявление «Экс-футболист «Краснодара» Кристоффер Олссон госпитализирован в Дании. Мы желаем Кристофферу здоровья и скорейшего восстановления!»

Швед перебрался в «Краснодар» в начале 2019 года из АИКа за € 4,5 млн. За «быков» он провёл 80 матчей, в которых забил четыре гола и оформил семь ассистов. Вместе с клубом он дважды взял бронзу РПЛ, а также поучаствовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Кристоффер покинул «Краснодар» летом 2021 года, перебравшись в бельгийский «Андерлехт».

Позже в интервью Het Laatste Nieuws он рассказал о причинах трансфера: «С точки зрения футбола в «Краснодаре» всё было хорошо. Но коронавирус усложнил ситуацию. У меня было много чудесных спортивных моментов, однако моей жене часто было одиноко. В России всё не так, как в Швеции или Бельгии. Здесь мы тратим два часа, чтобы доехать на выездной матч на автобусе. В России ты должен летать на самолёте каждые две недели, уезжая из дома на три дня. В Брюсселе у меня будет больше семейного счастья».

Надеемся, Олссон в скором времени вернётся на поле.