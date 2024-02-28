Сенсационная ничья «Атлетико» и классный сейв Лунина. Итоги тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 26-й тур. Один из его матчей был перенесён — встреча «Валенсии» и «Гранады» пройдёт позже из-за пожара в Валенсии, унëсшего жизни нескольких человек. Остальные матчи подарили нам невероятную развязку с голом-шедевром, два глупых удаления и очередной сенсационный результат. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Сантьяго Комесанья («Вильярреал»)

У «Вильярреала» не так много поводов для радости в этом сезоне, поэтому любая победа в матче с клубом из верхней части таблицы — уже событие. Недавно «жёлтая субмарина» переиграла «Барселону», а теперь оказалась сильнее «Сосьедада». Ключевую роль в этом сыграл испанский полузащитник Сантьяго Комесанья, который забил свои первые голы за «Вильярреал» во внутреннем чемпионате после перехода из «Райо». Гости продлили беспроигрышную серию в Ла Лиге до шести матчей, а вот баски по итогам тура впервые за долгое время выпали из зоны еврокубков.

Гол тура: Дарвин Мачис («Кадис»)

Это был настоящий матч за шесть очков — в Кадисе на поле вышли команды, занимающие соседние места по обе стороны границы зоны вылета. К исходу часа игры «кельты» уверенно вели в счёте в два мяча, но хозяева быстро отыграли один гол и имели моменты, чтобы восстановить равновесие. Казалось, команда Рафы Бенитеса увезёт важнейшую победу и отодвинется от подвала таблицы, но всё изменил угловой на 10-й (!) минуте добавленного времени. Гости вроде как обезопасили свои ворота, вынеся мяч на угол штрафной, однако подбежавший Дарвин Мачис вместо ожидаемого навеса решился на удар. Он вышел неотразимым — по уходящей траектории мяч залетел в ближний верхний угол, а голкипер «Сельты» оказался совершенно бессилен.

Сейв тура: Андрей Лунин («Реал»)

Лидер чемпионата испытал проблемы в матче с «Севильей» и мог пропустить даже раньше, чем Лука Модрич принёс «Реалу» победу. Вскоре после начала второго тайма гости убежали в контратаку. Окампос прострелил с левого фланга, а оказавшийся в одиночестве в центре штрафной Ромеро уже наверняка переправлял мяч в ворота. От верного гола «Реал» спас Андрей Лунин — вратарь продемонстрировал молниеносную реакцию и в падении ногой отбил летевший ему в противоход мяч.

Андрей Лунин Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сенсация тура: ничья «Альмерии» в матче с «Атлетико»

Андалусийцы до сих пор не знают побед в этом сезоне, но при этом третий матч подряд не уходят с поля без очков. На этот раз «Альмерия» «обокрала» «Атлетико» — «матрасники» дважды выходили вперёд, но оба раза проводивший первый матч в основе хозяев Лука Ромеро находил изящный способ ответить мадридцам. 2:2 — «Альмерии» это очко помогло не сильно, а «Атлетико» ещё дальше отпустил от себя «Барселону».

Разгром тура: «Барселона» в матче с «Хетафе»

Впервые за долгое время победу «сине-гранатовых» можно назвать уверенной — «Барселона» полностью контролировала ход матча с «Хетафе» и накидала сопернику четыре безответных мяча. Благодаря осечке «Атлетико» команда Хави укрепилась на третьем месте и смогла продолжить погоню за победившей в этом туре «Жироной». Но до «Реала» всё так же далеко.

Курьёз тура: автогол Юри Берчиче («Атлетик»)

Победный гол «Бетиса» в матче с басками получился довольно несуразным — после прострела Фекира с левого фланга и подправления Виллиана Жозе Унай Симон смог отбить мяч, но прямо в своего одноклубника. У Юри Берчиче не было никакой возможности повлиять на неудачный отскок — ему оставалось только смотреть на то, как мяч пересекает линию ворот «Атлетика». Гости потерпели первое поражение за месяц и упустили отличный шанс сравняться по очкам с «Атлетико».

Глупость тура: Нико Уильямс («Атлетик») / Пеп Чаварриа («Райо Вальекано»)

Отчасти «Атлетик» подвёл его же нападающий — под конец первого тайма Уильямс сфолил неподалёку от собственной штрафной, за что получил жёлтую карточку. Решение арбитра форвард встретил саркастическими аплодисментами, тут же получил второй горчичник и отправился отдыхать раньше всех.

Не менее глупым получилось и удаление защитника «Райо». Свою первую жёлтую Чаварриа получил за фол у чужой штрафной, и буквально в следующем игровом эпизоде он заехал локтем в лицо Эрику Гарсии — этого судья ему не простил. Испанец провёл на поле всего 12 минут — на 64-й минуте он вышел на замену, а уже на 76-й покинул поле. В его отсутствие проигрывавший «Райо» пропустил ещё два гола.

Остальные матчи 26-го тура Ла Лиги

«Алавес» в третий раз подряд поделил очки с соперником — баски вышли вперёд за 14 минут до конца основного времени, но пропустили ответный гол на 88-й минуте. «Мальорка», даже несмотря на ничью, всё ещё не может чувствовать себя в безопасности — от зоны вылета островитян отделяет шесть очков. При этом вчера команда неожиданно вышла в финал кубка страны.

Соседи по таблице тоже решили разойтись миром — «Лас-Пальмас» и «Осасуна» забили по голу в самом начале второго тайма, на этом и закончили. До зоны еврокубков обеим командам далековато, зато от зоны вылета расстояние вполне комфортное.

Расписание матчей 27-го тура Ла Лиги

1 марта, пятница

«Сельта» — «Альмерия»

2 марта, суббота

«Севилья» — «Реал Сосьедад»

«Райо Вальекано» — «Кадис»

«Хетафе» — «Лас-Пальмас»

«Валенсия» — «Реал»

3 марта, воскресенье

«Вильярреал» — «Гранада»

«Атлетико» — «Бетис»

«Мальорка» — «Жирона»

«Атлетик» — «Барселона»

4 марта, понедельник

«Осасуна» — «Алавес».