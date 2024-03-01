Сбываются ли наши предсказания на сезон РПЛ?

Попаданий не так уж много, но они есть.

Сегодня РПЛ наконец-то выходит из зимней спячки. Кто станет чемпионом, кто вылетит, кто будет лучшим бомбардиром лиги и футболистом в целом — все эти вопросы по-прежнему актуальны. Авторы «Чемпионата» обдумали их ещё перед началом сезона, так что промежуточные итоги наших прогнозов подводить уже можно. И да, это время для самокритики, потому что ожидания многих из нас не оправдались.

Турнирная таблица РПЛ по версии авторов «Чемпионата»

1) «Краснодар»: 5, 3, 6, 6, 5, 5, 6, 7, 4, 6, 6;

2) «Зенит»: 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1;

3) «Динамо»: 6, 6, 2, 5, 6, 6, 5, 4, 6, 5, 5;

4) «Локомотив»: 3, 5, 3, 4, 1, 4, 4, 5, 5, 3, 2;

5) «Спартак»: 2, 1, 5, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 4;

6) «Крылья Советов»: 11, 12, 12, 9, 11, 11, 11, 12, 15, 9, 12;

7) «Рубин»: 8, 13, 8, 12, 9, 9, 10, 9, 13, 10, 15;

8) ЦСКА: 4, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 1, 4, 3;

9) «Пари НН»: 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 11, 15, 14;

10) «Ростов»: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 7;

11) «Факел»: 15, 14, 15, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 13, 16;

12) «Урал»: 10, 10, 10, 8, 10, 10, 8, 10, 10, 11, 9;

13) «Ахмат»: 9, 9, 9, 10, 8, 8, 9, 8, 8, 7, 8;

14) «Оренбург»: 13, 11, 13, 14, 14, 12, 12, 13, 14, 14, 11;

15) «Балтика»: 14, 15, 14, 15, 13, 13, 13, 14, 12, 16, 13;

16) «Сочи»: 12, 8, 11, 11, 12, 14, 14, 11, 9, 12, 10.

Таблица РПЛ перед весенним отрезком

М Команда И В Н П Мячи О 1 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38 2 Зенит 18 11 3 4 35-17 36 3 Динамо М 18 8 8 2 29-22 32 4 Локомотив М 18 8 7 3 29-23 31 5 Спартак М 18 9 3 6 27-24 30 6 Крылья Советов 18 8 5 5 36-27 29 7 Рубин 18 8 4 6 17-21 28 8 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28 9 Пари Нижний Новгород 18 7 3 8 15-16 24 10 Ростов 18 5 6 7 24-29 21 11 Факел 18 5 6 7 15-19 21 12 Урал 18 5 4 9 18-28 19 13 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17 14 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15 15 Балтика 18 3 4 11 12-24 13 16 Сочи 18 3 2 13 17-31 11

Авторы «Чемпионата» не верили в «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительно, но почти в половине прогнозов «Зенит» — не первый, то есть предсказание пока частично сбывается. На исправление ситуации у чемпиона есть ещё 12 туров. Также пока примерно угадывается положение «Локомотива». Немного хуже наших усреднённых ожиданий выступают «Ростов», «Урал», «Ахмат», «Оренбург» и «Балтика». Немного лучше — «Динамо», «Рубин», «Факел».

«Краснодар», «Крылья Советов» и «Пари НН», простите, что так в вас не верили. А вот ЦСКА, «Спартак» и «Сочи» пока что разочаровывают.

Лучшие игроки по версии авторов «Чемпионата»

Вот кто, по нашим прикидкам, должен был опередить всех конкурентов в разных номинациях. Пока не угадали.

Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (в пяти прогнозах), Квинси Промес (2), Александр Соболев, Малком, Артём Дзюба, Джон Кордоба (все – по 1).

Лучший игрок: Квинси Промес (4), Игорь Акинфеев (2), Вильмар Барриос, Малком, Арсен Захарян, Ду Кейрос, Артём Дзюба (все – по 1).

Лучший новичок: Тео Бонгонда (5), Ду Кейрос, Хесус Медина (оба – по 2), Угочукву Иву, будущий новичок ЦСКА (оба – по 1).

Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев (6), Руслан Литвинов (2), Артём Карпукас, Роберт Ренан, Ярослав Гладышев (все – по 1).

Фёдор Чалов и Сергей Пиняев Фото: «Чемпионат»

На момент составления прогнозов несколько звёзд чемпионат России ещё не покинули. Тем не менее никаких сомнений нет: Малком и Арсен Захарян наверняка бы продолжили разрывать РПЛ. Ду Кейрос и Ренан уехали на родину только зимой, но в «Зените» оба не прижились.

Лидерство в гонке бомбардиров Матео Кассьерры аж с 14 голами никто не предсказывал. Чалов и Кордоба забили по восемь. Наряду с Константином Тюкавиным, Эдуардом Сперцяном и Бенхамином Гарре они делят вторую строчку. Квинси Промес (6), Артём Дзюба (4) и Александр Соболев (3) пока не так результативны.

Нидерландца мы заметно чаще других называли лучшим игроком будущего чемпионата. По оценке портала Sofascore, так оно пока и получается. Игорь Акинфеев, Вильмар Барриос и Дзюба также не провалились, но до звания MVP им пока далеко. В отличие от тех же Сперцяна или Кассьерры.

Десятка лучших от Sofascore: Квинси Промес — лучший игрок первой части РПЛ по версии Sofascore

Бонгонда, Медина и Иву вполне неплохо обустроились в новых командах. И всё же лучшим новичком сейчас с отрывом выглядит Аббосбек Файзуллаев. Что касается главного среди молодых, наши фавориты — Пиняев и Литвинов – очень даже хороши. Да и Карпукас с Гладышевым — тоже. В компанию к ним можно смело записать Никиту Салтыкова, Сергея Волкова, Виктора Мелёхина, Илью Ишкова и многих других. А выделяется вновь Файзуллаев. Его прогресс мы предсказать не могли чисто физически: он перешёл в ЦСКА после публикации наших предсказаний.

А какие ваши прогнозы на сезон РПЛ уже оправдались и наоборот? Пишите в комментариях!