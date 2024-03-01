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Прогноз Чемпионата на РПЛ-2023/2024: чемпион, кто вылетит, турнирная таблица, бомбардиры – промежуточные итоги

Сбываются ли наши предсказания на сезон РПЛ?
«Чемпионат»
Сбываются ли прогнозы авторов «Чемпионата»?
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Попаданий не так уж много, но они есть.

Сегодня РПЛ наконец-то выходит из зимней спячки. Кто станет чемпионом, кто вылетит, кто будет лучшим бомбардиром лиги и футболистом в целом — все эти вопросы по-прежнему актуальны. Авторы «Чемпионата» обдумали их ещё перед началом сезона, так что промежуточные итоги наших прогнозов подводить уже можно. И да, это время для самокритики, потому что ожидания многих из нас не оправдались.

Те самые прогнозы:
11 версий итогов нового сезона РПЛ от «Чемпионата». Есть четыре разных чемпиона
11 версий итогов нового сезона РПЛ от «Чемпионата». Есть четыре разных чемпиона

Турнирная таблица РПЛ по версии авторов «Чемпионата»

1) «Краснодар»: 5, 3, 6, 6, 5, 5, 6, 7, 4, 6, 6;
2) «Зенит»: 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1;
3) «Динамо»: 6, 6, 2, 5, 6, 6, 5, 4, 6, 5, 5;
4) «Локомотив»: 3, 5, 3, 4, 1, 4, 4, 5, 5, 3, 2;
5) «Спартак»: 2, 1, 5, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 4;
6) «Крылья Советов»: 11, 12, 12, 9, 11, 11, 11, 12, 15, 9, 12;
7) «Рубин»: 8, 13, 8, 12, 9, 9, 10, 9, 13, 10, 15;
8) ЦСКА: 4, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 1, 4, 3;
9) «Пари НН»: 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 11, 15, 14;
10) «Ростов»: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 7;
11) «Факел»: 15, 14, 15, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 13, 16;
12) «Урал»: 10, 10, 10, 8, 10, 10, 8, 10, 10, 11, 9;
13) «Ахмат»: 9, 9, 9, 10, 8, 8, 9, 8, 8, 7, 8;
14) «Оренбург»: 13, 11, 13, 14, 14, 12, 12, 13, 14, 14, 11;
15) «Балтика»: 14, 15, 14, 15, 13, 13, 13, 14, 12, 16, 13;
16) «Сочи»: 12, 8, 11, 11, 12, 14, 14, 11, 9, 12, 10.

Таблица РПЛ перед весенним отрезком

МКомандаИВНПМячиО
1Краснодар18115228-1438
2Зенит18113435-1736
3Динамо М1888229-2232
4Локомотив М1887329-2331
5Спартак М1893627-2430
6Крылья Советов1885536-2729
7Рубин1884617-2128
8ЦСКА1877431-2428
9Пари Нижний Новгород1873815-1624
10Ростов1856724-2921
11Факел1856715-1921
12Урал1854918-2819
13Ахмат1845918-2317
14Оренбург1836919-2815
15Балтика18341112-2413
16Сочи18321317-3111
Авторы «Чемпионата» не верили в «Краснодар»

Авторы «Чемпионата» не верили в «Краснодар»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительно, но почти в половине прогнозов «Зенит» — не первый, то есть предсказание пока частично сбывается. На исправление ситуации у чемпиона есть ещё 12 туров. Также пока примерно угадывается положение «Локомотива». Немного хуже наших усреднённых ожиданий выступают «Ростов», «Урал», «Ахмат», «Оренбург» и «Балтика». Немного лучше — «Динамо», «Рубин», «Факел».

«Краснодар», «Крылья Советов» и «Пари НН», простите, что так в вас не верили. А вот ЦСКА, «Спартак» и «Сочи» пока что разочаровывают.

Зимой легионерский состав РПЛ заметно пополнился:
В РПЛ в зимнее окно приехали 32 легионера. Главное — о каждом из них
В РПЛ в зимнее окно приехали 32 легионера. Главное — о каждом из них

Лучшие игроки по версии авторов «Чемпионата»

Вот кто, по нашим прикидкам, должен был опередить всех конкурентов в разных номинациях. Пока не угадали.

Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (в пяти прогнозах), Квинси Промес (2), Александр Соболев, Малком, Артём Дзюба, Джон Кордоба (все – по 1).

Лучший игрок: Квинси Промес (4), Игорь Акинфеев (2), Вильмар Барриос, Малком, Арсен Захарян, Ду Кейрос, Артём Дзюба (все – по 1).

Лучший новичок: Тео Бонгонда (5), Ду Кейрос, Хесус Медина (оба – по 2), Угочукву Иву, будущий новичок ЦСКА (оба – по 1).

Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев (6), Руслан Литвинов (2), Артём Карпукас, Роберт Ренан, Ярослав Гладышев (все – по 1).

Фёдор Чалов и Сергей Пиняев

Фёдор Чалов и Сергей Пиняев

Фото: «Чемпионат»

На момент составления прогнозов несколько звёзд чемпионат России ещё не покинули. Тем не менее никаких сомнений нет: Малком и Арсен Захарян наверняка бы продолжили разрывать РПЛ. Ду Кейрос и Ренан уехали на родину только зимой, но в «Зените» оба не прижились.

Лидерство в гонке бомбардиров Матео Кассьерры аж с 14 голами никто не предсказывал. Чалов и Кордоба забили по восемь. Наряду с Константином Тюкавиным, Эдуардом Сперцяном и Бенхамином Гарре они делят вторую строчку. Квинси Промес (6), Артём Дзюба (4) и Александр Соболев (3) пока не так результативны.

Нидерландца мы заметно чаще других называли лучшим игроком будущего чемпионата. По оценке портала Sofascore, так оно пока и получается. Игорь Акинфеев, Вильмар Барриос и Дзюба также не провалились, но до звания MVP им пока далеко. В отличие от тех же Сперцяна или Кассьерры.

Десятка лучших от Sofascore:
Квинси Промес — лучший игрок первой части РПЛ по версии Sofascore

Бонгонда, Медина и Иву вполне неплохо обустроились в новых командах. И всё же лучшим новичком сейчас с отрывом выглядит Аббосбек Файзуллаев. Что касается главного среди молодых, наши фавориты — Пиняев и Литвинов – очень даже хороши. Да и Карпукас с Гладышевым — тоже. В компанию к ним можно смело записать Никиту Салтыкова, Сергея Волкова, Виктора Мелёхина, Илью Ишкова и многих других. А выделяется вновь Файзуллаев. Его прогресс мы предсказать не могли чисто физически: он перешёл в ЦСКА после публикации наших предсказаний.

А какие ваши прогнозы на сезон РПЛ уже оправдались и наоборот? Пишите в комментариях!

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