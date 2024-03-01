Сбываются ли наши предсказания на сезон РПЛ?

Сегодня РПЛ наконец-то выходит из зимней спячки. Кто станет чемпионом, кто вылетит, кто будет лучшим бомбардиром лиги и футболистом в целом — все эти вопросы по-прежнему актуальны. Авторы «Чемпионата» обдумали их ещё перед началом сезона, так что промежуточные итоги наших прогнозов подводить уже можно. И да, это время для самокритики, потому что ожидания многих из нас не оправдались.
Турнирная таблица РПЛ по версии авторов «Чемпионата»
1) «Краснодар»: 5, 3, 6, 6, 5, 5, 6, 7, 4, 6, 6;
2) «Зенит»: 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1;
3) «Динамо»: 6, 6, 2, 5, 6, 6, 5, 4, 6, 5, 5;
4) «Локомотив»: 3, 5, 3, 4, 1, 4, 4, 5, 5, 3, 2;
5) «Спартак»: 2, 1, 5, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 4;
6) «Крылья Советов»: 11, 12, 12, 9, 11, 11, 11, 12, 15, 9, 12;
7) «Рубин»: 8, 13, 8, 12, 9, 9, 10, 9, 13, 10, 15;
8) ЦСКА: 4, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 3, 1, 4, 3;
9) «Пари НН»: 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 11, 15, 14;
10) «Ростов»: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 7;
11) «Факел»: 15, 14, 15, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 13, 16;
12) «Урал»: 10, 10, 10, 8, 10, 10, 8, 10, 10, 11, 9;
13) «Ахмат»: 9, 9, 9, 10, 8, 8, 9, 8, 8, 7, 8;
14) «Оренбург»: 13, 11, 13, 14, 14, 12, 12, 13, 14, 14, 11;
15) «Балтика»: 14, 15, 14, 15, 13, 13, 13, 14, 12, 16, 13;
16) «Сочи»: 12, 8, 11, 11, 12, 14, 14, 11, 9, 12, 10.
Таблица РПЛ перед весенним отрезком
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|3
|Динамо М
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|4
|Локомотив М
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|5
|Спартак М
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|6
|Крылья Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|9
|Пари Нижний Новгород
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
Авторы «Чемпионата» не верили в «Краснодар»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Удивительно, но почти в половине прогнозов «Зенит» — не первый, то есть предсказание пока частично сбывается. На исправление ситуации у чемпиона есть ещё 12 туров. Также пока примерно угадывается положение «Локомотива». Немного хуже наших усреднённых ожиданий выступают «Ростов», «Урал», «Ахмат», «Оренбург» и «Балтика». Немного лучше — «Динамо», «Рубин», «Факел».
«Краснодар», «Крылья Советов» и «Пари НН», простите, что так в вас не верили. А вот ЦСКА, «Спартак» и «Сочи» пока что разочаровывают.
Лучшие игроки по версии авторов «Чемпионата»
Вот кто, по нашим прикидкам, должен был опередить всех конкурентов в разных номинациях. Пока не угадали.
Лучший бомбардир: Фёдор Чалов (в пяти прогнозах), Квинси Промес (2), Александр Соболев, Малком, Артём Дзюба, Джон Кордоба (все – по 1).
Лучший игрок: Квинси Промес (4), Игорь Акинфеев (2), Вильмар Барриос, Малком, Арсен Захарян, Ду Кейрос, Артём Дзюба (все – по 1).
Лучший новичок: Тео Бонгонда (5), Ду Кейрос, Хесус Медина (оба – по 2), Угочукву Иву, будущий новичок ЦСКА (оба – по 1).
Лучший молодой игрок: Сергей Пиняев (6), Руслан Литвинов (2), Артём Карпукас, Роберт Ренан, Ярослав Гладышев (все – по 1).
Фёдор Чалов и Сергей Пиняев
Фото: «Чемпионат»
На момент составления прогнозов несколько звёзд чемпионат России ещё не покинули. Тем не менее никаких сомнений нет: Малком и Арсен Захарян наверняка бы продолжили разрывать РПЛ. Ду Кейрос и Ренан уехали на родину только зимой, но в «Зените» оба не прижились.
Лидерство в гонке бомбардиров Матео Кассьерры аж с 14 голами никто не предсказывал. Чалов и Кордоба забили по восемь. Наряду с Константином Тюкавиным, Эдуардом Сперцяном и Бенхамином Гарре они делят вторую строчку. Квинси Промес (6), Артём Дзюба (4) и Александр Соболев (3) пока не так результативны.
Нидерландца мы заметно чаще других называли лучшим игроком будущего чемпионата. По оценке портала Sofascore, так оно пока и получается. Игорь Акинфеев, Вильмар Барриос и Дзюба также не провалились, но до звания MVP им пока далеко. В отличие от тех же Сперцяна или Кассьерры.
Бонгонда, Медина и Иву вполне неплохо обустроились в новых командах. И всё же лучшим новичком сейчас с отрывом выглядит Аббосбек Файзуллаев. Что касается главного среди молодых, наши фавориты — Пиняев и Литвинов – очень даже хороши. Да и Карпукас с Гладышевым — тоже. В компанию к ним можно смело записать Никиту Салтыкова, Сергея Волкова, Виктора Мелёхина, Илью Ишкова и многих других. А выделяется вновь Файзуллаев. Его прогресс мы предсказать не могли чисто физически: он перешёл в ЦСКА после публикации наших предсказаний.
А какие ваши прогнозы на сезон РПЛ уже оправдались и наоборот? Пишите в комментариях!