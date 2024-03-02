Кем «Спартак» заменит Промеса. Есть как минимум три варианта

«Спартак» перед матчем с «Зенитом» понёс самую страшную потерю в составе из всех возможных. Красно-белые остались без своего лучшего бомбардира и лучшего ассистента Квинси Промеса, забившего шесть мячей и сделавшего шесть голевых передач в этом сезоне РПЛ. Главному тренеру столичной команды Гильермо Абаскалю нужно срочно придумать, как и кем заменить голландца, а мы попытается предсказать его возможные решения.

На зимних сборах Абаскаль наигрывал тактическую схему 4-4-2 и видел Промеса одним из четырёх форвардов в обойме «Спартака». Испанский тренер признавался, комментируя трансфер Манфреда Угальде:

«Нужен был футболист, который может и играть в короткий пас, и хорошо использовать пространство, и хорошо двигаться, и активно работать в прессинге. Хорошо открываться за спины защитникам, в глубину. Таким образом мы усиливаем линию нападения, которая состояла из Квинси Промеса, Александра Соболева и Михаила Игнатова».

Если изначально Абаскаль, вероятно, планировал сыграть в Санкт-Петербурге с парой форвардов Угальде – Промес, то теперь напрашивается выход с дуэтом Угальде – Соболев либо Угальде – Игнатов. В чём каждый из них эффективнее по сравнению друг с другом и с Квинси? Давайте взглянем на их основные статистические показатели в нынешнем чемпионате России (в среднем за 90 минут игры, по данным Sofascore):

Промес Соболев Игнатов Кол-во минут на рез. действие 121 161 123 Удары 2,9 3,4 2,0 Удары в створ 0,9 1,2 1,0 Пасы под удар 3,3 1,4 1,5 Точные передачи 40 24 29 Передачи на чужой трети поля 17 6 9 Обводки 1,4 1,0 1,2 Заработанные на себе фолы 0,6 2,1 1,6 Выигранные единоборства 2,4 (40% успешных) 7,1 (42%) 4,5 (38%)

Что касается времени, затраченного на результативное действие, то тут Промес – самый эффективный. Свои 6+6 он набрал за 1456 минут. Почти такую же эффективность с точки зрения потраченного времени показывает Игнатов: у него 2+3 за 615 минут. Соболев по этой статистике отстаёт от конкурентов – забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, сыграв 1131 минуту.

Без Промеса «Спартак» теряет форварда, который больше других своих коллег по амплуа вовлечён в игру и влияет на неё за счёт участия в комбинациях, пасов под удары. Это доказывает и статистика передач. Здесь голландцу уступают и Игнатов, и тем более Соболев. Ставка на последнего – это больше о продавливании в штрафной, единоборствах, хотя мы знаем, что и Александр иногда умеет вырезать тонкий пас.

В общем, можно прогнозировать один из двух таких вариантов:

Впрочем, ничто не мешает Абаскалю сыграть осторожнее против действующего чемпиона и пожертвовать одним из форвардов ради дополнительного полузащитника либо защитника. Вполне возможно, «Спартак» сыграет с «Зенитом» по схеме 4-3-3, которую, к слову, скорее всего, будет использовать в «дерби двух столиц» и Сергей Семак. В таком случае в середину поля добавится Виктор Мозес, Даниил Денисов, Роман Зобнин или кто-то другой. Абаскаль способен удивить позицией игрока.

Кроме того, «Спартак» в Санкт-Петербурге может сыграть с тремя центральными защитниками и оставить впереди одного Угальде. В таком случае тактическая схема команды Абаскаля будет напоминать 3-4-2-1 или 5-4-1. Выбор игроков в центре обороны у красно-белых настолько большой, что каждый заслуживает шанса – Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Никита Чернов и, конечно же, Георгий Джикия. Да, в определённой мере пострадает атака, будет меньше адресатов впереди, но против «Зенита» не стыдно и на «автобусе» выехать на поле. Тем более Абаскаль уже пробовал так играть – ничего нового для спартаковцев.

В одном матче реально заменить любого футболиста. Всё зависит от готовности команды, умения тренера управлять игрой. Хуже, что «Спартак» в лице Промеса потерял лидера, который способен в какой-то степени брать на себя тренерские функции на поле и решать эпизоды в самые тяжёлые для команды минуты. Вот в этой роли его вряд ли кто-то заменит. Отсутствие Квинси снижает и без того не самые высокие шансы красно-белых на победу в Санкт-Петербурге.