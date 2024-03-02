Собрали сборную футболистов «Спартака» и «Зенита». Такого коллаба вы еще не видели

Уже сегодня в РПЛ состоится мощнейший матч. В Петербурге «Зенит» примет «Спартак» – о лучшем рестарте сезона нельзя и мечтать. Правда, у красно-белых большие проблемы: Промес до сих пор в ОАЭ и точно не поможет им в игре с принципиальным соперником. Но тем не менее – интрига остаётся.
Мы же решили сравнить команды Сергея Семака и Гильермо Абаскаля по позициям. И выбрать лучших на каждую. Для удобства подогнали игроков под схему 4-3-3: в таком сочетании «Спартак» не раз выходил осенью, а «Зенит» проведёт весну.
Какие же игроки в итоге попали в объединённую сборную?
Вратари
Михаил Кержаков — Александр Максименко
Михаил Кержаков — Александр Максименко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Александр Максименко
Здесь отправляем балл в пользу игрока «Спартака». Да, Кержаков надёжен, стабилен, но ни для кого не секрет – Михаилу не хватает великих спасений. В этом плане Максименко интереснее – у него под 80% отражённых ударов и в среднем один сейв за игру. Он лучше играет на выходе и хорош ногами. Да, преимущество над Кержаковым точно не огромное, а в опыте и хладнокровии Александр иногда уступает. Тем не менее выбираем Максименко как основного кипера.
Правые защитники
Марио Фернандес — Даниил Денисов
Марио Фернандес — Даниил Денисов
Фото: «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Даниил Денисов
В праймовой форме Марио, безусловно, лучше Денисова, тут даже спорить не о чем. Но бразильца образца шестилетней давности мы пока не видели. Да, в интервью он сообщал, что сейчас классно готов, но это мы увидим только на поле. По состоянию на конец осени Денисов надёжнее, стабильнее и даже по цифрам лучше. Через него, например, идёт больше атак, чем через Фернандеса, по ключевым цифрам в обороне (отборы, например) он тоже эффективнее. Так что выбираем Денисова, но сохраняем пространство для манёвра Марио. Не исключено, что весной он и правда многих удивит.
Правые центральные защитники
Нино — Алексис Дуарте
Нино — Алексис Дуарте
Фото: vk.com/zenit / «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Нино
Основной защитник «Флуминенсе» впечатлил на сборах «Зенита». С первого матча занял позицию в условно основном составе и удивлял своими возможностями. Нино крут в единоборствах, хорош в продвижении мяча, а главное – он быстр и надёжен. Всего этого очень не хватает Дуарте, который осенью нередко чудил и персонально ошибался. Понятно, что Нино на уровне РПЛ мы ещё не видели. Но, учитывая его мощную игру за предыдущий клуб и достаточный опыт, выбор делаем в пользу бразильца.
Левые центральные защитники
Нуралы Алип — Срджан Бабич
Нуралы Алип — Срджан Бабич
Фото: vk.com/zenit / «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Срджан Бабич
Прогресс Алипа в осенней части неоспорим. Но Бабич умудрился с листа посадить на скамейку Джикию и стать лидером обороны «Спартака». По ключевым цифрам в единоборствах и игре в обороне серб совсем немного превосходит казаха, но его влияние на игру команды точно выше. Бабич, по сути, рулит всей спартаковской обороной и старается приносить максимум пользы в том числе при начале атак. Пока получается. И нет предпосылок, что он неожиданно уступит место в составе капитану команды.
Левые защитники
Дуглас Сантос — Даниил Хлусевич
Дуглас Сантос — Даниил Хлусевич
Фото: «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Дуглас Сантос
Дуглас с запасом лучший левый защитник РПЛ последних лет. Причём хорош он во всех фазах: в обороне, продвижении мяча вперёд и атаке. В среднем бразилец 90 раз касается мяча за матч, выдает по две ключевые передачи, а пасы в целом – с удивительным процентом точности. Хлусевич тоже неплох. Но проигрывает конкуренту почти по всем показателям. Неудивительно, что никто не хочет идти под Сантоса в «Зенит». Конкурент космического уровня.
Опорные полузащитники:
Вильмар Барриос — Кристофер Мартинс
Вильмар Барриос — Кристофер Мартинс
Фото: «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Вильмар Барриос
На этой позиции с Вильмаром Барриосом практически невозможно конкурировать. Этой зимой начался шестой год удивительной стабильности. Хотя Мартинсу (пусть и не чистому опорнику) в каких-то компонентах это удаётся. Например, люксембуржец почти не уступает колумбийцу в продвижении мяча. Да, он получает его реже, но использует эффективно. Но когда речь заходит о единоборствах, отборах и прессинге – Вильмар король. Его лёгкость и одновременная настойчивость сметают всех.
Центральные полузащитники:
Вендел — Данил Пруцев
Вендел — Данил Пруцев
Фото: «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Вендел
Да, Пруцев – самый прогрессирующий игрок «Спартака» в этом сезоне. Его обожает Абаскаль, и весной он наверняка продолжит развитие. Но когда позиционно ты конкурируешь с Венделом – шансов у тебя мало. Сложно найти ещё одного футболиста, который создаёт по три-четыре шанса за матч для своих партнёров и одновременно делает примерно по две ключевые передачи в одной игре. Да, порой он не возвращается в оборону, но даже над этим бразилец работает.
Атакующие полузащитники:
Клаудиньо — Михаил Игнатов
Клаудиньо — Михаил Игнатов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Клаудиньо
Клаудиньо – важнейший созидатель «Зенита» с семью результативными баллами в первой части сезона. Именно от него зависит большинство атак команды, и бразилец справляется с ролью. Точность его передач выше 80%, эффективность их тоже большая. Он не только отдаёт, но и сам неплох в завершении. В общем – абсолютный универсал. Игнатов стремится к аналогичным цифрам, но пока ему не хватает стабильности. Но он и моложе – пространство для прогресса огромное.
Левые нападающие:
Педро — Квинси Промес
Педро — Квинси Промес
Фото: vk.com/zenit / «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Квинси Промес («Спартак»)
Важное замечание: хоть Квинси и не сможет сыграть с «Зенитом», но он до сих пор в заявке на сезон, а клуб ждёт его в России. Так что в сравнении составов он имеет право участвовать. И, естественно, разрывает конкурентов – будь то игра с фланга или в центре. У голландца 12 результативных баллов по итогам первой части: в среднем он создаёт больше пяти шансов для своих партнёров за матч и выдаёт по три ключевые передачи. Просто бешеная статистика. Потенциал Педро, который может выйти на «Спартак», тоже высок, но пока неизведан.
Правые нападающие
Артур — Тео Бонгонда
Артур — Тео Бонгонда
Фото: vk.com/zenit / «Чемпионат»
Выбор «Чемпионата»: Тео Бонгонда («Спартак»)
Отдаём предпочтение Бонгонда просто потому что осенью мы увидели его уровень. Парень адаптировался и привыкал к РПЛ. Пока нельзя сказать, что он лидер в атаке, но он и не проваливается. Имеет неплохие цифры, забил четыре гола, неважно возвращается назад, но при этом хорош в атаке. Артур – пока загадка. На сборах он слегка потерялся на фоне классный действий Педро, и непонятно, что будет в официальных матчах.
Центральные нападающие
Маттео Кассьерра — Манфред Угальде
Маттео Кассьерра — Манфред Угальде
Фото: «Чемпионат» / vk.com/fcsm_official
Выбор «Чемпионата»: Маттео Кассьерра
Лучший бомбардир РПЛ против самого дорогого нападающего зимнего трансферного окна? Пожалуй, пока поставим на Кассьерру. Колумбиец в этом сезоне перезапустился в «Зените» и стал забивать. Уже 14 мячей – всё идёт к тому, что Маттео просто не догнать. А вот Угальде – пока загадка. На сборах он неплохо взаимодействовал с Промесом, но теперь остался в нападении без Квинси. Не исключено, что Абаскаль даже не будет выпускать его в пару к Соболеву. Так что форварду точно будет непросто в первой игре в Петербурге, если он сегодня сыграет.
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