Прости, Дарвин Нуньес

Я был неправ. Не верил в тебя. Мне объясняли, что голы — это ещё не всё. Важно, как ты создаёшь моменты партнёрам, как ты прессингуешь, как ты отрабатываешь сзади… Я же раз за разом указывал на упущенные моменты. Их было многовато и визуально, и по статистике xG, о чём я писал тут.

Но сегодня ты меня заткнул. Заставил переобуваться. Ты ещё не на 100% восстановился после травмы, поэтому тебя не выпустили в основе. Пришлось выходить во втором тайме при счёте 0:0 с вполне конкретной целью. Грешным делом, я подумал, что стоило выпускать кого-то из юнцов Клоппа, которые в последнее время в огне. Я ошибался.

Весь матч у «Ливерпуля» были проблемы с реализацией. 21 удар и лишь один — в створ (от Робертсона). Вроде было давление на ворота «Фореста». И чем ближе к концу матча, тем больше, но забить так и не удавалось. Уже чувствовалось, что где-то в Манчестере потирают руки. Думали, что поедут в следующие выходные на «Энфилд», имея более сильную позицию. А ты вышел, кивнул головой и послал всех… лесом. Пускай будет так, учитывая соперника.

Дарвин Нуньес забивает победный гол Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Отдельно я бы хотел извиниться и перед коллегами, которые были проницательнее меня. Кирилл Хаит, Андрей Панков, Михаил Рождественский, я стыдливо прохожу коридор, где в меня кидают помидоры и кричат мне «позор», как в той самой сцене из «Игры престолов». Я надеюсь, что вы великодушно простите меня. Потому что мы знаем, что Нуньес умеет прощать.