Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ноттингем Форест — Ливерпуль — 0:1, 27-й тур АПЛ, 2 марта 2024, победный гол Дарвина Нуньеса, мнение о нападающем

Прости, Дарвин Нуньес
Григорий Телингатер
Отчёт «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Комментарии
Открытое письмо Григория Телингатера лучшему футболисту тысячелетия.

Я был неправ. Не верил в тебя. Мне объясняли, что голы — это ещё не всё. Важно, как ты создаёшь моменты партнёрам, как ты прессингуешь, как ты отрабатываешь сзади… Я же раз за разом указывал на упущенные моменты. Их было многовато и визуально, и по статистике xG, о чём я писал тут.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 90+9'    

Но сегодня ты меня заткнул. Заставил переобуваться. Ты ещё не на 100% восстановился после травмы, поэтому тебя не выпустили в основе. Пришлось выходить во втором тайме при счёте 0:0 с вполне конкретной целью. Грешным делом, я подумал, что стоило выпускать кого-то из юнцов Клоппа, которые в последнее время в огне. Я ошибался.

Весь матч у «Ливерпуля» были проблемы с реализацией. 21 удар и лишь один — в створ (от Робертсона). Вроде было давление на ворота «Фореста». И чем ближе к концу матча, тем больше, но забить так и не удавалось. Уже чувствовалось, что где-то в Манчестере потирают руки. Думали, что поедут в следующие выходные на «Энфилд», имея более сильную позицию. А ты вышел, кивнул головой и послал всех… лесом. Пускай будет так, учитывая соперника.

Дарвин Нуньес забивает победный гол

Дарвин Нуньес забивает победный гол

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Отдельно я бы хотел извиниться и перед коллегами, которые были проницательнее меня. Кирилл Хаит, Андрей Панков, Михаил Рождественский, я стыдливо прохожу коридор, где в меня кидают помидоры и кричат мне «позор», как в той самой сцене из «Игры престолов». Я надеюсь, что вы великодушно простите меня. Потому что мы знаем, что Нуньес умеет прощать.

А вот менее заметный герой «Ливерпуля» в последних матчах:
«Лучший второй номер в мире». Герой «Ливерпуля» превратился из форварда в топ-голкипера
«Лучший второй номер в мире». Герой «Ливерпуля» превратился из форварда в топ-голкипера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android