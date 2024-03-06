«Аталанта» дважды попала в штангу за минуту — и четырежды за матч со «Спортингом».

У Миранчука крутой матч в плей-офф Лиги Европы. Мог забивать сам, но отдал ассист! Видео

«Аталанта» и «Спортинг» играли на групповом этапе Лиги Европы: в гостях итальянцы были успешнее (2:1), а дома расписали ничью (1:1). В 1/8 финала они встретились снова, и успешнее не оказался никто. Пока что.

Бергамаски с первых же минут завладели инициативой и мячом. Но первый голевой момент, правда, организовал «Спортинг»: Маркус Эдвардс накрутил финтами на правом фланге Маттео Руджери и опасно прострелил, но Франсиску Тринкан подставил ногу, а Берат Джимсити сыграл на вынос.

«Аталанта» плотно прижала «Спортинг» на своей половине поля, будто она — «Манчестер Сити», а соперник — какой-нибудь «Шеффилд Юнайтед». Вот только инициативой всё и ограничивалось. Ну а португальцы на 17-й минуте умело воспользовались одной из контратак: Паулинью слева поймал передачу Тринкана (сразу видна школа «Барсы»), влетел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

«Спортинг» празднует гол Паулинью Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Что было дальше? Аж две штанги за одну минуту у бергамасков! Ещё раз: две штанги за минуту! Сначала Алексей Миранчук пропустил пас на Эмиля Хольма, и швед зарядил в стойку. А затем трюк повторил Джанлука Скамакка. В словаре Даля рядом со словом «невезение» должно быть описание двух промахов «Аталанты».

Чтобы дальше подобного не происходило, «Спортинг» почувствовал себя увереннее и начал контролировать игру. Миранчук пару раз закидывал мяч в штрафную — без результата. Третья попытка получилась успешнее. Адемола Лукман сыграл на перехвате и выскочил на ворота. Подменяющий травмированного Адана вратарь Франко Израэль ликвидировал опасность, однако на подборе сыграл Лёша. Он мог бить сам, но не пожадничал и отдал на Скамакку. Тот воспользовался подарком: убрал соперника на замахе и чётко исполнил в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

По итогам первого тайма ожидаемых голов было мало (0,07 xG против 0,30 xG), хотя игра смотрелась вполне живо. В начале второй половины команды обменялись моментами: Лукман обыграл троих и в чужой штрафной наткнулся на вышедшего после перерыва Мортена Юльманна, а Джени Катамо воспользовался ошибкой Сеада Колашинаца и пробил с 10 метров — Хуан Муссо потащил.

Лукман позже вновь включил режим бога, обыграв Эдуарду Куарежму и Себастьяна Коатеса. И пробил в ближнюю штангу! Третью у «Аталанты» за матч! Ну что за невезение! Помните игру детства в триста? Где надо было попадать по стойкам, чтобы набрать больше очков. Бергамаски точно помнят.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Да и португальцы, потому что Коатес замкнул навес Тринкана как раз в штангу. Какое-то безумие.

Миранчук ушёл на 72-й минуте. Он был одним из лучших: заработал отличную оценку 7,6 от Sofascore за голевую передачу (лучше проявил себя только Скамакка с 8,2), 26 точных пасов из 29, шесть точных навесов из семи, четыре из четырёх длинных передач и два ключевых паса. Красавчик? Ещё бы!

Дальше команды ничего не создали. Оно и понятно: Миранчук же ушёл. Был эффектный гол Билала Туре ударом через себя, но его отменили из-за офсайда. В целом острее были гости: 1,07 xG против 0,19 xG. Победить помешали три выстрела в штанги. Интрига сохранилась до ответной встречи.