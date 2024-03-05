Головин поразил «ПСЖ», а Миранчук — мимо ЛЧ? Как прошёл уикенд россиян за границей

Захарян провёл один из лучших матчей в Испании, но это не помогло «Сосьедаду».

Российские футболисты продолжают помогать своим клубам в европейских лигах. Рассказываем о выступлениях наших игроков в прошедший уикенд. Кто из них отметился результативными действиями? Ответ – в нашем материале.

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: Zuma/TASS

«Монако» борется за место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Команда Ади Хюттера в прошедшем туре встречалась с лидером и действующим чемпионом — «ПСЖ». Серьёзная проверка. Однако монегаски сдержали дома парижан: встреча завершилась нулевой ничьей. Головин провёл на поле все 90 минут. На его счету один удар, четыре отбора, три перехвата, 38 касаний мяча, четыре предударных действия, 76,9% успешных передач и две успешные попытки дриблинга.

Также Александр чуть не забил «ПСЖ»: в первом тайме на пути его удара встала нога защитника гостей! Очередной мощный матч от хавбека. WhoScored поставил ему оценку 7,8: больше только у его партнёров – Радослава Маецки и Уилфрида Синго.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

Российский полузащитник «Сосьедада» провёл неплохой матч с «Севильей». Однако его клуб потерпел поражение и ещё сильнее отстал от топ-5. Маловероятно, что мы увидим басков в следующем розыгрыше Лиги чемпионов или Лиги Европы. «Сосьедаду» не хватило сил на несколько турниров.

А что же Арсен? Он провёл на поле час, за который нанёс два удара (один – в створ), совершил четыре отбора мяча, шесть предударных действий, отдал 76,2% успешных передач, два раза продвинул мяч более чем на 9 м и дважды удачно пошёл в дриблинг. Захаряну не хватает результативных действий, но статистически он прогрессирует.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Алексей Миранчук Фото: Zmua/TASS

«Аталанта» буксует в последних турах Серии А. Сначала бергамаски сыграли вничью с «Миланом» (1:1), а затем уступили «Интеру» (0:4). Теперь – поражение от «Болоньи» (1:2), которое откинуло «Аталанту» от четвёртого лигочемпионского места на пять очков. Его занимает именно «Болонья», одна из главных сенсаций сезона. Возможно, клуб из Бергамо одержал бы победу, если бы тренер Джан Пьеро Гасперини не оставил на скамейке Алексея Миранчука. Тренер выпустил россиянина довольно поздно.

Хавбек появился на поле на 66-й минуте, заменив Шарля Де Кетеларе. За это время Миранчук нанёс один удар по воротам, 17 раз коснулся мяча, совершил по одному отбору и перехвату, отметился одним предударным действием, отдал три продвигающих паса при общем проценте успешности 69,2%, а также один раз удачно пошёл в дриблинг. Но это не помогло «Аталанте» отыграться. WhoScored, кстати, оценил игру Миранчука в 6,3 балла. Это выше, чем у Де Кетеларе (6,1), которого поменял Алексей.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: Mark Scates/SNS Group via Getty Images

ПАОК борется за золото в чемпионате Греции. Оздоев – один из лидеров команды. В прошедшем туре Магомед помог одержать гостевую победу над «Ламией». Россиянин провёл на поле 84 минуты и был заменён лишь в концовке. Лидировавший до этого тура АЕК потерял очки в своём матче. Так что ПАОК возглавил турнирную таблицу чемпионата Греции. Теперь турнир переходит в стадию плей-офф. За золото в своей группе (плей-офф чемпионов) сразятся шесть клубов, которые проведут по 10 матчей. У Оздоева неплохие шансы на титул!

Егор Пруцев («Целе», Словения)

Егор Пруцев Фото: Imago/TASS

Младший брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева – одна из звёзд чемпионата Словении. «Целе», за который выступает Егор, лидирует в лиге после 24 туров. В прошедшей встрече команда сыграла вничью с главным конкурентом – «Олимпией» из Любляны (1:1). Пруцев стал автором голевого паса на 40-й минуте: он ассистировал защиту Жану Карничнику. Это четвёртая результативная передача Егора в сезоне. Всего у него 7 (3+4) результативных действий в 19 играх. И вместе с «Целе» Пруцев-младший приближается к победе в чемпионате Словении.

Как сыграли другие россияне?

Защитник «Вестерло» Роман Нойштедтер провёл один тайм во встрече с «Шарлеруа». Его команда уступила дома с минимальным счётом. «Вестерло» по итогам 28 туров занял 11-е место и попал в группу команд, которые на следующей стадии поборются за путёвку в Лигу конференций.

Ещё один россиянин в чемпионате Бельгии – защитник Александр Филин. Его «Эйпен» уступил в гостях «Андерлехту» и занял предпоследнее, 15-е место по итогам 28 туров. Филин провёл на поле все 90 минут. Теперь его команда поборется за выживание в высшем дивизионе с «Ауд-Хеверле Лёвеном», «Моленбеком» и «Кортрейком».

Магомед-Шапи Сулейманов появился на поле на 82-й минуте матча чемпионата Греции между «Арисом» и АЕКом. Россиянин не отметился голевыми действиями, но его команда сравняла счёт на 90+7-й минуте. Из-за этого АЕК потерял первое место в таблице чемпионата Греции. «Арис» же финишировал пятым в первой части сезона и попал в плей-офф чемпионов. За медали побороться команда вряд ли сможет, но сохранить пятую строчку ей по силам.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Imago/TASS

Сербский «Железничар», за который выступает форвард Иван Игнатьев, проиграл в гостях «Партизану». Россиянин провёл на поле час, но не отметился результативными действиями. А в составе «Партизана» дубль оформил экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.

«Маккаби» из Хайфы борется за золото в чемпионате Израиля. В их составе выступает российский вингер Даниил Лесовой. В прошедшем туре он вышел на замену в матче с «Хапоэлем» из Хадеры. Но единственный гол в матче забили до появления россиянина.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв провёл очередной классный матч. Его клуб разгромил в гостях «Нефтчи» — 4:1. Единственный гол Андрей пропустил лишь с пенальти. «Карабах» уверенно лидирует в первенстве и с гигантской вероятностью станет чемпионом Азербайджана.

Андрей Лунёв Фото: Getty Images

Россияне, не сыгравшие в выходные

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отбыл последний матч дисквалификации. Напомним, его отстранили на четыре матча из-за прямой красной карточки в матче Кубка Франции со «Страсбургом». «Гавр» в матче 24-го тура уступил «Бресту» (0:1). Интересно, что клуб Кузяева уступил во всех играх, которые пропустил Далер.

Денис Черышев снова остался на скамейке запасных «Венеции». Итальянский клуб, выступающий в Серии В, уступил в гостях «Комо» (1:2). «Венеция» занимает четвёртое место в таблице и продолжает борьбу за повышение в классе.

Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин провёл на скамейке встречу с ОФИ.

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч с АЕКом из Ларнаки.