Здесь играют будущие звёзды России. За кем следить в ЮФЛ?

РПЛ стартовала неделю назад, а вот игры в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) возобновятся завтра, 9 марта. Почему это важно? Хотя бы потому, что там играют будущие звёзды российского футбола: раньше таковыми были Даниил Худяков, Артём Карпукас, Александр Коваленко, Сергей Пиняев, Руслан Литвинов, Никита Салтыков, Константин Тюкавин, Арсен Захарян и многие другие топы. Вот какие эффектные голешники клал там последний (скауты «Реала Сосьедад» наверняка оценили):

Права на видео принадлежат ЮФЛ. Видео доступно в YouTube-канале «Юношеская футбольная лига».

Самое время вспомнить предыдущие турниры и главных талантов, которые вскоре должны блеснуть и на взрослом уровне. Ну и оценить нынешний.

Что вообще такое ЮФЛ и что там происходило

ЮФЛ запустилась в 2019 году и стала первым большим соревнованием для воспитанников российских академий по всей стране. Причём изначально победитель вместе с трофеем брал и путёвку в Юношескую лигу УЕФА. Но после бана это пока что неактуально. Взрослая команда «Чертаново», например, никогда не играла в РПЛ, но её юноши попали в ЛЧ сезона-2020/2021. Правда, розыгрыш турнира тогда отменили из-за пандемии коронавируса. Такое вот невезение.

«Чертаново» в ЮФЛ-2019 Фото: yflrussia.ru

Юношеская футбольная лига разделена на три категории: ЮФЛ-1 (для ребят до 18 лет, раньше была до 19), ЮФЛ-2 (до 17 лет, раньше была до 18) и ЮФЛ-3 (до 16 лет, раньше была до 17). Первую и самую главную дважды брал «Зенит»: в его составе был, например, поигравший за «Шальке» Ярослав Михайлов. По разу золото забирали «Чертаново» (с Пиняевым), «Краснодар» (с Кокшаровым) и ЦСКА — действующий чемпион, звёздам которого ещё нужно дорасти до главной команды. Призёрами становились «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Ростов».

С 2024 года ЮФЛ-1 расширили до 18 представителей: к ведущим футбольным академиям присоединились «Чайка», «Урал», «Алмаз-Антей» из Петербурга и «Родина». Это федеральный уровень, и его предстоящий сезон станет самым масштабным. Существуют ещё и отдельные региональные соревнования: Северо-Запад (Петербург, Калининград), Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток), Центр (Белгород, Воронеж), Приволжье (Екатеринбург, Нижний Новгород), Юг (Ростов, Краснодар) и Сибирь (Красноярск, Барнаул). Сильнейшими считаются южные команды — академии «Краснодара» и «Чайки». Также есть девичьи соревнования разных возрастов. Так что дают поиграть всем, кому только можно.

Главные матчи покажет «Триколор», но в основном все трансляции ЮФЛ-1 можно найти на клубных YouTube-каналах. Так что если хотите лично увидеть будущих Акинфеевых, Титовых и Аршавиных, добро пожаловать туда. Опубликовано пока лишь расписание 1-го тура. 9 марта в 10:00 по московскому времени зарубятся «Мастер-Сатурн» с «Локо», «Родина» со «Строгино», ЦСКА с «Алмаз-Антеем» и «ФШМ» со «Спартаком».

На час позже стартуют встречи «Краснодара» с «Акроном-Академией Коноплёва» и «Чайки» с «Ростовом». 10 марта сойдутся «Урал» со «СШОР Зенит» (в 8:00), «Зенит» (да, у сине-бело-голубых две команды) с «Чертаново» (в 11:00) и «Динамо» с «Рубином» (в 12:00). Впереди два круга с таймами по 40 минут. Расписание теперь крайне насыщенное. Для сравнения, в дебютном сезоне участвовали 12 академий.

За кем стоит последить

Выделим 11 человек. Хотя угадать здесь непросто, поскольку удивить способен чуть ли не каждый.

Степан Переверзев — двукратный победитель первенства ЮФЛ Центр и капитан команды СШОР №1 Белгород 2007. Теперь он представляет «Динамо». Да, Москва забрала очередной талант.

Даниил Лукин — вратаря из «Пари НН» перехватил «Спартак». Максименко и Селихову пора нервничать?

Назар Назаров — не реген из Football Manager, а яркий полузащитник «Строгино». Запомните его имя, это несложно.

Михаил Буков сменил «Краснодар» на «Зенит», и его игру хвалят болельщики в соцсетях. От него ждут чего-то крайне прорывного.

Богдан Никитин — аналогично, только играет за «Рубин».

Арсен Ревазов — быстроногий вингер и молодая звезда академии «Краснодара», перешедший туда из «Алании». В прошлом сезоне ЮФЛ-2 у него 5+3 в 10 матчах.

Матвей Кутевой и Роман Межлумян — бомбардиры дебютанта ЮФЛ-1 «Алмаз-Антея». От них ждут голов и на новом уровне.

Ярослав Рябов — новичок «Рубина». В прошлом сезоне бегал в зоне Центр за СШОР Белгорода и оформил 14+18 за 33 матча. А ведь неплохо!

Артём Фотин — перспективный защитник, перебравшийся в «Урал» из Тамбова.

Матвей Тороп — левый вингер и юная звезда «Чайки». Причём он в 16 лет уже выходил за основу.

Степан Переверзев Фото: yflrussia.ru

Также стоит присмотреться к бомбардирам прошлых сезонов — Александру Помалюку из «Чертаново», Ярославу Соснихину из «Краснодара» и Даниилу Житникову из «Спартака». Ну а из команд стоит присмотреться к новичкам – это «Алмаз-Антей» и «Чайка».

Этот сезон станет в ЮФЛ уникальным

Осенью стало известно об изменении формата ЮФЛ: лига изначально жила по «взрослой» системе РПЛ «осень-весна», а теперь переходит к «весне-осень». Оно и понятно: климат и инфраструктура по всей стране разные, а вертикаль лиг должна быть единой. Ради этого пришлось проводить переходный сезон, как было в Премьер-Лиге-2011/2012. Многие мечтают и о её возвращении к прежнему формату, потому что летом желательно играть — а не готовиться к сезону, чтобы пинать мяч в декабре. Возможно, если Россия останется без еврофутбола ещё на несколько лет, к данному решению в итоге придут.

С «весной-осень» пройдёт и Молодёжная футбольная лига, она же МФЛ (не путать с медийной). Там играют 16 команд-дублёров РПЛ плюс четыре лучших представителя ЮФЛ-1 из тех, чьи клубы не выступают в Премьер-Лиге. Только «Строгино» заменило «ФШМ». Интересно будет посмотреть за ЦСКА, который до этого выиграл ЮФЛ-1, а перед этим — ЮФЛ-2. Команды здесь разделили на две группы. Разобраться со схемами проведения футбола, если он нишевый, порой трудно. Парни из Второй лиги подтвердят.

Тем не менее если вам мало РПЛ и европейских чемпионатов, ну или просто хочется посмотреть на будущих звёзд, это единственный выход.