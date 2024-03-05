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Чемпионат Испании — 2023/2024, обзор 27-го тура Ла Лиги: Барселона, Реал, Атлетико, Жирона, таблица турнира, результаты

Сказка «Жироны» заканчивается, а команда Захаряна в большом кризисе. Итоги тура Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Обзор 27-го тура Ла Лиги
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Ну а обсуждают больше всего новый скандал «Реала».

В Ла Лиге завершился 27-й тур. Центральным его событием стал скандал в матче «Валенсии» и «Реала», но было и много других интересных моментов. Об этом и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Александр Сёрлот («Вильярреал»)

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Сёрлот – 7'     2:0 Сёрлот – 19'     3:0 Капу – 32'     4:0 Гедеш – 47'     5:0 Сёрлот – 66'     5:1 Корбяну – 90+1'    

«Жёлтая субмарина» потихоньку начинает оживать, и норвежский форвард играет в этом немалую роль. В прошлом матче он забил «Сосьедаду», а в воскресенье оформил хет-трик в ворота «Гранады», обеспечив вторую подряд победу для своей команды. Норвежец записал на свой счёт уже 12 голов, повторив личный результат прошлого сезона.

Александр Сёрлот после гола за «Вильярреал»

Александр Сёрлот после гола за «Вильярреал»

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Голы тура: Оскар Мингеса («Сельта»)/Анте Будимир («Осасуна»)

Испания - Примера . 27-й тур
01 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Мингеса – 73'    
Удаления: нет / Ланга – 65'

Красивых голов в этом туре немало, поэтому при выборе учитывалась и их важность для команды, а точные удары Мингесы и Будимира стали победными и были забиты в заключительные минуты основного времени. Защитник «Сельты» смог добить несчастную «Альмерию», от штанги распечатав Максимиану мощнейшим ударом низом метров с 30. Благодаря этой победе «кельты» увеличили отрыв от зоны вылета до пяти очков.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Испания - Примера . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Будимир – 76'    

Хорватский форвард памплонцев не в первый раз обеспечил своей команде три очка. В игре с «Алавесом» на 76-й минуте Будимир принял мяч неподалёку от штрафного полукруга, сместился в центр и, находясь в окружении нескольких соперников, неотразимо пробил в левый верхний угол ворот. Для Анте это уже 14-й гол в сезоне — больше него забили только Джуд Беллингем и Борха Майораль.

Сейв тура: Ерай Альварес («Атлетик»)

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона

Матч с одной из самых ярких вывесок тура закончился безголевой ничьей. Способствовали этому не только голкиперы, но и полевые игроки — в середине первого тайма Жоау Канселу едва не перекинул Уная Симона с середины поля, однако сперва сам вратарь дотянулся до мяча, а затем защитник басков вынес его с линии ворот.

Большой удар по Хави:
Матч «Барселоны» закончился для неё катастрофой. Хотя она даже не пропустила
Матч «Барселоны» закончился для неё катастрофой. Хотя она даже не пропустила

Курьёз тура: автогол Руя Силвы («Бетис»)

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Руй Силва – 8'     2:0 Мората – 44'     2:1 Карвалью – 62'    

В прошлом туре курьёз сыграл в пользу «Бетиса», но в этом удача была уже не на его стороне. Уже на восьмой минуте мяч после прострела Мемфиса Депая с правого фланга встретился с двумя защитниками «вердибланкос», а затем отскочил и в голкипера – Силва к этому оказался не готов и молча наблюдал, как мяч пересекает линию ворот.

Скандал тура: концовка матча «Валенсия» — «Реал»

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'

Отныне и впредь Хесус Хиль Мансано — персона нон-грата в той части Мадрида, которая болеет за «Реал». Команда Анчелотти отыгралась в тяжелейшем матче в Валенсии и едва не вырвала победу, однако арбитр прямо во время кульминации атаки гостей решил, что настало время расходиться по домам. С учётом того, что «Реал» всё же смог увеличить отрыв от второго места, цена ошибки Мансано для команды Карло Анчелотти не такая уж и большая. Но момент всё-таки вышел очень резонансным.

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Драма тура: концовка матча «Райо Вальекано» — «Кадис»

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Кадис
Кадис
1:0 Лежён – 89'     1:1 Эрнандес – 90+13'    

«Кадис» во втором матче подряд отыгрался в самый что ни на есть последний момент — в концовке основного времени «Райо», казалось, вырвал победу благодаря голу Флорьяна Лежёна. Однако на 90+13-й (!) минуте встреча была прервана из-за непогоды, чем и объясняется такое большое количество добавленного времени, а защитник Хавьер Эрнандес завершил игру не хуже любого нападающего, позволив своей команде увезти одно очко с «Вальекаса».

Остальные матчи 27-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эн-Несири – 11'     2:0 Эн-Несири – 13'     2:1 А. Силва – 45+5'     3:1 Рамос – 65'     3:2 Мендес – 90+2'    

Ну всё, теперь «Севилья» точно не вылетит — андалусийцы смогли добыть третью победу в последних пяти матчах, одновременно ещё больше отдалив себя от зоны вылета, а «Сосьедад» — от зоны Лиги чемпионов. Баски потерпели второе поражение подряд, и теперь их отставание от «Атлетико» составляет уже 15 очков.

Команду Арсена просто жалко:
Захаряна не упрекнуть в новом поражении «Сосьедада». Но положение команды всё хуже
Захаряна не упрекнуть в новом поражении «Сосьедада». Но положение команды всё хуже
Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 3
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Мата – 11'     2:0 Гринвуд – 14'     2:1 Рамирес – 35'     3:1 Максимович – 45'     3:2 Кардона – 50'     3:3 Эль-Хаддади – 57'    

Середняки чемпионата довольно неожиданно выдали один из двух самых результативных матчей тура. К исходу первого тайма «Хетафе» вёл в два мяча, но гости отыгрались за полчаса до конца основного времени. В оставшиеся минуты команды сыграли гораздо надёжнее, и больше голов в этом матче не было.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Копете – 33'    

Главная сенсация этого сезона переживает спад — в матче с «Мальоркой» «Жирона» потерпела третье поражение в четырёх последних матчах и лишь благодаря очередной осечке «Барсы» не покинула второе место в таблице. Островитянам же эта победа позволила ещё больше оторваться от зоны вылета — теперь расстояние до подвала составляет восемь очков.

Игроки «Жироны» после матча с «Мальоркой»

Игроки «Жироны» после матча с «Мальоркой»

Фото: Cristian Trujillo/Getty Images

Расписание матчей 28-го тура Ла Лиги

8 марта, пятница
«Барселона» — «Мальорка»

9 марта, суббота
«Валенсия» — «Хетафе»
«Кадис» — «Атлетико»
«Гранада» — «Реал Сосьедад»
«Жирона» — «Осасуна»

10 марта, воскресенье
«Алавес» — «Райо Вальекано»
«Лас-Пальмас» — «Атлетик»
«Реал» — «Сельта»
«Бетис» — «Вильярреал»

4 марта, понедельник
«Альмерия» — «Севилья»

Турнирная таблица Ла Лиги
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