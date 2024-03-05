Сказка «Жироны» заканчивается, а команда Захаряна в большом кризисе. Итоги тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 27-й тур. Центральным его событием стал скандал в матче «Валенсии» и «Реала», но было и много других интересных моментов. Об этом и других событиях — в нашем дайджесте.

Герой тура: Александр Сёрлот («Вильярреал»)

«Жёлтая субмарина» потихоньку начинает оживать, и норвежский форвард играет в этом немалую роль. В прошлом матче он забил «Сосьедаду», а в воскресенье оформил хет-трик в ворота «Гранады», обеспечив вторую подряд победу для своей команды. Норвежец записал на свой счёт уже 12 голов, повторив личный результат прошлого сезона.

Александр Сёрлот после гола за «Вильярреал» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Голы тура: Оскар Мингеса («Сельта»)/Анте Будимир («Осасуна»)

Красивых голов в этом туре немало, поэтому при выборе учитывалась и их важность для команды, а точные удары Мингесы и Будимира стали победными и были забиты в заключительные минуты основного времени. Защитник «Сельты» смог добить несчастную «Альмерию», от штанги распечатав Максимиану мощнейшим ударом низом метров с 30. Благодаря этой победе «кельты» увеличили отрыв от зоны вылета до пяти очков.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Хорватский форвард памплонцев не в первый раз обеспечил своей команде три очка. В игре с «Алавесом» на 76-й минуте Будимир принял мяч неподалёку от штрафного полукруга, сместился в центр и, находясь в окружении нескольких соперников, неотразимо пробил в левый верхний угол ворот. Для Анте это уже 14-й гол в сезоне — больше него забили только Джуд Беллингем и Борха Майораль.

Сейв тура: Ерай Альварес («Атлетик»)

Матч с одной из самых ярких вывесок тура закончился безголевой ничьей. Способствовали этому не только голкиперы, но и полевые игроки — в середине первого тайма Жоау Канселу едва не перекинул Уная Симона с середины поля, однако сперва сам вратарь дотянулся до мяча, а затем защитник басков вынес его с линии ворот.

Курьёз тура: автогол Руя Силвы («Бетис»)

В прошлом туре курьёз сыграл в пользу «Бетиса», но в этом удача была уже не на его стороне. Уже на восьмой минуте мяч после прострела Мемфиса Депая с правого фланга встретился с двумя защитниками «вердибланкос», а затем отскочил и в голкипера – Силва к этому оказался не готов и молча наблюдал, как мяч пересекает линию ворот.

Скандал тура: концовка матча «Валенсия» — «Реал»

Отныне и впредь Хесус Хиль Мансано — персона нон-грата в той части Мадрида, которая болеет за «Реал». Команда Анчелотти отыгралась в тяжелейшем матче в Валенсии и едва не вырвала победу, однако арбитр прямо во время кульминации атаки гостей решил, что настало время расходиться по домам. С учётом того, что «Реал» всё же смог увеличить отрыв от второго места, цена ошибки Мансано для команды Карло Анчелотти не такая уж и большая. Но момент всё-таки вышел очень резонансным.

Драма тура: концовка матча «Райо Вальекано» — «Кадис»

«Кадис» во втором матче подряд отыгрался в самый что ни на есть последний момент — в концовке основного времени «Райо», казалось, вырвал победу благодаря голу Флорьяна Лежёна. Однако на 90+13-й (!) минуте встреча была прервана из-за непогоды, чем и объясняется такое большое количество добавленного времени, а защитник Хавьер Эрнандес завершил игру не хуже любого нападающего, позволив своей команде увезти одно очко с «Вальекаса».

Остальные матчи 27-го тура Ла Лиги

Ну всё, теперь «Севилья» точно не вылетит — андалусийцы смогли добыть третью победу в последних пяти матчах, одновременно ещё больше отдалив себя от зоны вылета, а «Сосьедад» — от зоны Лиги чемпионов. Баски потерпели второе поражение подряд, и теперь их отставание от «Атлетико» составляет уже 15 очков.

Середняки чемпионата довольно неожиданно выдали один из двух самых результативных матчей тура. К исходу первого тайма «Хетафе» вёл в два мяча, но гости отыгрались за полчаса до конца основного времени. В оставшиеся минуты команды сыграли гораздо надёжнее, и больше голов в этом матче не было.

Главная сенсация этого сезона переживает спад — в матче с «Мальоркой» «Жирона» потерпела третье поражение в четырёх последних матчах и лишь благодаря очередной осечке «Барсы» не покинула второе место в таблице. Островитянам же эта победа позволила ещё больше оторваться от зоны вылета — теперь расстояние до подвала составляет восемь очков.

Игроки «Жироны» после матча с «Мальоркой» Фото: Cristian Trujillo/Getty Images

Расписание матчей 28-го тура Ла Лиги

8 марта, пятница

«Барселона» — «Мальорка»

9 марта, суббота

«Валенсия» — «Хетафе»

«Кадис» — «Атлетико»

«Гранада» — «Реал Сосьедад»

«Жирона» — «Осасуна»

10 марта, воскресенье

«Алавес» — «Райо Вальекано»

«Лас-Пальмас» — «Атлетик»

«Реал» — «Сельта»

«Бетис» — «Вильярреал»

4 марта, понедельник

«Альмерия» — «Севилья»