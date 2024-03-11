Ивича критикуют за «осторожный» футбол. Но проблема «Краснодара» в другом

Важное замечание перед стартом. Говорить об игровом кризисе «Краснодара» не совсем правильно, потому что игра «Краснодара» не стала в один момент откровенно плохой, она не развалилась. Путь игры на результат, который выбрал Владимир Ивич, подразумевает, что происходящее на поле будет сильно преломляться через призму итогового счёта на табло. То есть: если бы «Краснодар» не пропустил на последней минуте со стандарта от «Рубина», то даже поражение в Ростове-на-Дону, учитывая события матча и долгую игру в меньшинстве, не привело бы к такому количеству разговоров о происходящем с командой. Всякий раз катализатором для новой серии ворчания о стиле становится именно слабый результат — не слабая игра.

Относительно игры «Краснодара» мы регулярно слышим апелляции к исконному стилю команды. Оставляя в стороне тот факт, что стиля этого не стало задолго до Ивича, суть претензии к тренеру заключается в том, что он якобы играет слишком осторожно. Под этим подразумевается рациональность, с которой «Краснодар» добивается результата, но в этой рациональности нет ничего плохого, если ты ставишь целью побеждать (любой профессиональный спортсмен и тренер ставит перед собой такую задачу — окей, все, кроме Гаэля Монфиса).

Феномен претензий к «Краснодару» основан на двух китах. Первый — слабое понимание игры со стороны инфлюэнсеров, которые в итоге и формируют общий фон высказываний. Говорится, к примеру, что «Краснодар» играет в три центральных защитника, но есть большая разница между игрой в три центральных защитника и созданием тройки — совсем необязательно, что это будут только центральные защитники. Говорится, что команда должна вернуться к игре «от себя», но под этим понимается некий контроль игры за счёт владения мячом, а это не является игрой от себя. Подстройка под соперника составляет необходимую часть игры от себя даже у лучших команд мира, и, если «Краснодар» владеет мячом не 65% времени, а 45%, это не значит, что команда перестала играть от себя.

«Ростов» — «Краснодар» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Подстройка под соперника в рамках игры от себя у Ивича заключается в следующем. Если соперник прессингует двумя нападающими, то нет смысла задирать крайних защитников, они теряются для близкой связи с центральными, и их становится легко прессинговать. Если соперник играет низким блоком в 5-4-1, то задача, наоборот, держать крайних игроков в высокой позиции и вытягивать полузащитников по одному, чтобы открыть крайних игроков, а с ними — и вход между линий. Если в начале атаки нужно создать тройку, избегая прессинга, то давайте посмотрим, как лучше это сделать, чтобы у соперника сбивались ориентиры в прессинге: за счёт низкого одного крайнего или за счёт опорного в стороне от пары защитников — чтобы соперник разрывался, оставлять открытым игрока на оси или крайнего защитника? Вся работа настроена на то, чтобы комфортно продвигать мяч по полю и быть готовыми, что владение будет потеряно. Я убеждён: мало что злило Ивича за это время в России больше, чем быстрый гол «Ахмата» — именно потому, что в этой ситуации «быки» начали атаковать тогда, когда не была подготовлена стартовая площадка для продвижения вперёд, а возможная потеря не контролировалась.

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Понимая это, легко отвечать на ещё одну претензию к «Краснодару» — команда не забивает в первые 15 минут единственной в чемпионате. На деле это означает следующее — мы знаем нашу игру, чуть адаптировали её к сопернику, но всю неделю лишь предполагали, что он будет играть так, а не знали точно. Теперь нам надо выйти на поле и присмотреться: а попали ли мы с подстройками? Были ли мы правы, когда предполагали, что соперник будет играть так? Это требует размеренного входа в матч, потому что если ворваться в игру бескомпромиссно, не обращая внимания на то, чем занимается соперник, то ты превращаешь происходящее на поле в полный хаос, и результат в хаосе может быть каким угодно. «Краснодар», таким образом, в первые 15 минут доводит до логического финала весь недельный цикл подготовки к сопернику. Этот путь — не единственно верный, но он распространён среди хороших команд, которые в первые минуты прибирают мяч и наблюдают, что делает и как располагается на поле соперник (к примеру, «Реал» в победной ЛЧ-2021/2022 в 13 матчах забил 29 мячей — из них всего один в первые 15 минут).

Второй кит претензий — это плавающая формулировка «осторожности». Под ней подразумеваются некая оборонительная ориентированность, те самые раздражающие всех три центральных защитника, отказ от мощного прессинга. Чем на самом деле является осторожность, можно понять, если смотреть большинство матчей «Краснодара» с тактической камеры или на стадионе. Когда команда находится в последней трети поля и камера показывает зону завершения, за кадром происходит постоянная коммуникация оборонительных игроков команды — они договариваются, как встречать подвисающих для контригры соперников, и передают их друг другу. Истинная осторожность по Ивичу заключается в том, чтобы, ещё когда мяч у них, уже быть готовыми к потере. В этом случае антоним осторожности — это не бегать в агрессивном прессинге всемером по чужой половине, а играть вперёд и атаковать тогда, когда ещё не готовы к тому, чтобы играть вперёд и атаковать (возвращаемся к голу в Грозном). Такое поведение, которое ставит под угрозу целостность игры и наполняет её бесконтрольными переходами, Ивич видит безрассудным.

И вот именно с этой точки зрения матч в Ростове-на-Дону следует выделять как слабый со стороны «Краснодара». Не потому, что команда низко оборонялась и мало создавала в равных составах, а потому, что играла безрассудно для заточенного на результат выбранного стиля.

Поясню на живом примере.

«Ростов» — «Краснодар» Фото: Кадр из трансляции

«Краснодару» приходится обороняться вшестером в последней линии. Это было по ходу матча не единожды, и сама по себе выстраиваемая шестёрка ничего плохого не означает — просто команда хочет максимально безопасно закрыть и ширину, и пространство за последней линией. Для этого в неё включаются вингеры — Са и Олусегун; они, а также Батчи отмечены на поле. Это те футболисты, через которых команда обычно строит прорывы. Очевидно, что если сейчас мяч перейдёт к «Краснодару», то как минимум двое из них едва ли большие помощники во встречной атаке.

«Ростов» — «Краснодар» Фото: Кадр из трансляции

Тем не менее спустя буквально три секунды мяч оказывается в руках у Матвея Сафонова. Са пытается рвануть к центру, Батчи контролируется защитником, Олусегун слишком далеко от того, чтобы поучаствовать в быстрой встречной атаке. В этот момент с точки зрения осторожного футбола Ивича Матвею стоило бы придержать мяч, дать игрокам занять оптимальные позиции и ввести его в игру. Но вы сами всё видите: три игрока ниже вратаря, атакующие футболисты разбросаны по полю, а Сафонов уже вводит мяч в игру. Са не может обработать его на скорости (и это было действительно сложно), владение переходит к «Ростову» спустя секунду после того, как команда Ивича его обрела. Са несётся на фланг играть пятым защитником, преодолев за несколько секунд фактически бессмысленные 30-35 метров на максимальной скорости. И всё равно не успевает — «Ростов» с этого фланга доводит мяч до передачи в штрафную, «Краснодар» вместе с лёгкой потерей теряет и уверенность в своих действиях в динамике матча.

Вопрос здесь не к конкретному Сафонову (хотя Матвей замечен в подобных вводах, когда никто не готов — в питерском матче с «Зенитом» это внесло весомый вклад в то, что «Краснодар» дышал жабрами в последние минуты), а к способу действий всей команды в целом. Вводы от ворот — а это 100-процентная зона подготовки к сопернику — были настроены Ивичем и его штабом исключительно на поиск головы Кордобы и движение двух быстрых игроков под сбросы от колумбийца, без промежуточной короткой игры. Это внесло ещё больше «дешёвых» для футбола Ивича потерь, и в итоге нет ничего удивительного, что оба мяча команда пропустила в переходах, которые сама же и создала. За первый тайм было ровно три атаки, когда команда была готова к тому, что потеряет мяч, владея им далеко от своих ворот. Три атаки, когда «Краснодар» по-настоящему был осторожен. Две из них были доведены до опасных появлений в штрафной.

То есть с точки зрения собственной игры ключевой проблемой «быков» было не то, что они играли пассивно, а то, что они играли слишком безрассудно.

И вот именно это нуждается в починке Ивичем во время паузы на сборные. Если стиль игры заточен на результат, то произошедшее в Ростове-на-Дону было слишком бесконтрольным для команды. Косвенным признаком является град из фолов и карточек за отмашки — они всегда сигнализируют о большом количестве верховой борьбы после выносов и ситуаций, где тебе приходится соревноваться в скорости. Когда ты готов играть осторожно, то проходишь поле без верховой борьбы и при потере не приходится отчаянно бежать наперегонки.

Меняться «Краснодар» при Ивиче не станет — это уже совершенно точно. Умеренную критику за плохой план на игру с «Ростовом» серб заслуживает. Но команда глобально всё ещё в чемпионской гонке.

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