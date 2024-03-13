«Барса» вышла на матч плей-офф ЛЧ с двумя юнцами. И показала классику

«Барса» – в топ-8 команд Европы! Чемпионы Испании забили три мяча «Наполи» и продолжат борьбу за трофей Лиги чемпионов.

«Барселона» стала первой в истории командой, которая выпустила в стартовом составе в плей-офф Лиги чемпионов сразу двух футболистов до 18 лет. Хави поставил в основу 17-летнего центрального защитника Кубарси и 16-летнего вингера Ямала. Для Ламина матч с «Наполи» – уже восьмой в ЛЧ, тогда как ни у одного другого его ровесника нет больше четырёх. Невероятное достижение!

Восходящие звёзды «Барселоны» были в центре внимания с самого начала. На первой же минуте Кубарси вырвал мяч в своей штрафной у Осимхена, а Ямал нанёс первый и по-настоящему опасный удар. Вообще, игра радовала интенсивным и зрелищным футболом. Команды высоко встречали друг друга, провоцировали ошибки прессингом, а не просто ждали их в позиционной обороне. Ямала пару раз жёстко приложили, чтобы молодой не наглел, а голландский судья Маккели позволял рубиться.

«Наполи» искал Осимхена передачами за спины (форвард старательно залезал в офсайд), команда Хави использовала то же оружие. В одной из таких атак Фермин вывалился один на один после чудо-паса от Кубарси, но не реализовал момент. Однако уже через несколько минут полузащитник реабилитировался. «Барселона» при владении образовывала тройку сзади, а Ямал и Канселу создавали ширину на флангах. Голевую атаку развил Кубарси как раз передачей на максимально широко открывшегося португальца, защитник передал мяч вперёд на Рафинью, а бразилец сделал пас в район 11-метровой на Фермина. Получилась красивая комбинация, завершённая в касание.

Пока «Наполи» приходил в себя после пропущенного гола, каталонцы тут же забили второй. Быстрый контрвыпад, развитый Ямалом, завершился ударом Рафиньи в штангу. Бразилец поверить не мог, что загубил верный шанс, но за него работу доделал Канселу: португалец доиграл эпизод и добил мяч в сетку.

В тот момент казалось, что чемпионы Италии «поплыли» и сдадутся без боя чемпионам Испании. Тем не менее «Наполи» нашёл в себе силы вернуться в игру. «Барселоне» повезло не остаться вдесятером, когда Кристенсен сфолил на «розовую» карточку на Лоботке. А на исходе получаса матча команда Франческо Кальцоны забила гол, похожий на первый «барселонский», прорвав левый фланг обороны соперника. Канселу прозевал рывок Политано, а неожиданно прибежавший в чужую штрафную центрбек Ррахмани пробил в касание. К перерыву команды нанесли 18 ударов по воротам (12:6 в пользу хозяев). Вот какой зажигательный первый тайм выдали!

А в дебюте второго тайма «Наполи» сумел прижать «Барселону» к воротам. Сине-гранатовые после перерыва раз за разом теряли мячи, пытаясь проводить быстрые ответные атаки. Уже на 47-й минуте мог забить Кварацхелия, который хорошо открылся по центру и бил метров с 20 низом, но чуть-чуть неточно. Затем случился спорный эпизод в штрафной тер Штегена. Осимхен упал после единоборства с Кубарси. Контакт в ногах был, однако судья, видимо, решил, что нигериец свалился по собственной инициативе, а не от удара. Было похоже на это.

Период сверхактивности всё же не принёс «Наполи» гола. Потом команда Хави немного успокоила игру, помогли в том числе сделанные тренером замены – вышли опытные Серхи Роберто и Ромеу. Более того, вскоре забил Ямал, вот только сделал это из офсайда. Юный Ламин поражал работоспособностью, но в середине тайма показалось, что он встал, положив язык на плечо. Вингер тяжело дышал. И всё-таки Ямал продолжил игру на морально-волевых, создал ещё один момент, действуя против свежего Оливеры. Да и сам едва не забил обводящим ударом.

У «Наполи» был шанс сравнять счёт и в этой встрече, и по сумме двух матчей, когда Линдстрём бил головой с линии вратарской и не попал. Датчанина потерял Канселу, напомнивший, что защищается он совсем не так хорошо, как атакует. Но к тому моменту неаполитанцы проигрывали во второй половине по ударам в створ с ужасным счётом 0:6. Так что победа каталонцев абсолютно закономерна. Молодёжь сине-гранатовых радовала, а классический «барселонский» гол после чудесной многоходовой комбинации создали «старички» – Серхи Роберто, Гюндоган и Левандовски.

Отличный матч получился по зрелищности и эмоциям – самое то для плей-офф Лиги чемпионов!