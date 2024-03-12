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Барселона — Наполи. Прямая трансляция
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Футбол, Лига чемпионов, Барселона: финансовый кризис, плохая посещаемость, бонус за выход в четвертьфинал

Вылет от «Наполи» станет для «Барсы» фатальным
Анатолий Романов
Вылет от «Наполи» станет для «Барсы» фатальным
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Под вопросом не только жирный бонус за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Искромётная и волнующая «Барселона» времён Лионеля Месси сегодня напоминает проигравшегося в карты аристократа, который, не желая отказываться от прежней роскошной жизни, вынужден влезать в новые долги. Также каталонцы в не лучшее время решились на перестройку своего особняка – начиная с этого сезона и ещё как минимум следующий «Барса» будет ждать ввода в эксплуатацию заново отстроенного стадиона «Камп Ноу».

Пока что команда играет на другой барселонской арене «Монжуик», что автоматически заметно уменьшило одну из самых прибыльных статей доходов сине-гранатовых в виде продажи билетов. Разбираемся, почему к «Барсе» охладели даже самые преданные поклонники и насколько это критично для финансового положения клуба.

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«Барса» реализовала лишь четверть абонементов от того, что продавала на «Камп Ноу»

34 471 болельщик наблюдал за матчем Ла Лиги между «Барселоной» и «Альмерией» 20 декабря – худший показатель для домашних встреч каталонцев текущего сезона. Это почти в два с половиной раза меньше, чем команда Хави собирала в прошлом чемпионском сезоне на «Камп Ноу». Причин у такого явления сразу несколько, но главная показывает нежелание болельщиков легендарного клуба поддерживать его за пределами своей исторической локации. На сезон-2023/2024 «Барса» продала всего 17 552 абонемента – катастрофически мало по сравнению с прошлым чемпионским показателем (80 274).

Поклонник «Барселоны» верит в команду и Хави

Поклонник «Барселоны» верит в команду и Хави

Фото: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

Олимпийский стадион в Барселоне, на котором сейчас играет команда Хави, вмещает менее половины от «Камп Ноу» и расположен на большом холме Монжуик к юго-западу от центра города, в часе ходьбы от домашней арены сине-гранатовых. «К сожалению, цифры не такие, как мы ожидали, – сокрушается в интервью каталонской радиостанции RAC1 президент чемпионов Испании Жоан Лапорта. – Клуб рассчитывал на гораздо больший доход от продажи билетов, даже заложили в бюджет определённую сумму – мы до неё недотягиваем. Ничего не поделаешь – уже работаем над новыми способами компенсировать это».

Возникает вопрос, куда же делись все эти обладатели абонементов? «Сколько себя помню, я ходил на «Камп Ноу». До пандемии я пропустил только один матч, – признался The Athletic фанат «Барселоны» Марк Андрес. – Теперь я не еду на «Монжуик», потому что в какой-то степени чувствую утрату идентичности. К тому же осторожный стиль игры команды не вызывает отклика в моём сердце. Лучше поболею за женскую «Барселону» – вот кто показывает ослепительно яркий футбол!»

Любая крупная организация дорожит клиентами и ведёт за них борьбу, но со стратегическим мышлением в «Барсе» беда. В январе 2023 года Лапорта пообещал, что обладатели абонементов будут освобождены от обязательной ежегодной платы на «Монжуике», а спустя два месяца отменил решение – объяснил это слишком сложным финансовым положением клуба.

Вот ещё кое-что, что надо запланировать:
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Решение руководства «Барсы» повысить цены на билеты на 30-40% — самоубийство

В прошлом сезоне цена на абонементы «Барсы» колебалась от € 723 до € 1738. Когда стало понятно, что на чужой арене команду в лучшем случае поддержит лишь четверть от числа фанатов на «Камп Ноу», клуб объявил о повышении цен на билеты на 30-40%, чтобы компенсировать расходы, связанные с временным переездом. Это решение можно сравнить с самоубийством – и так утратившие вдохновение Левандовски и компания рисковали вообще остаться без поддержки. В итоге руководство пошло на попятную – «Барса» сделала билеты дешевле, чем на «Камп Ноу», но вернуть лояльность публики оказалось не так просто.

Первоначальную логику Лапорты можно понять – он рассчитывал на традиционный огромный спрос на абонементы клуба – чтобы стать их обладателями, люди годами, а то и десятилетиями стоят в очереди. Обычно абонементы принадлежат пожилым болельщикам, которые передают их другим членам семьи, а значит, на них всегда есть спрос. С переездом на «Монжуик» что-то сломалось в этой экосистеме, и посещаемость команды сейчас оставляет желать лучшего.

Болельщики не скоро вернутся на «Камп Ноу»

Болельщики не скоро вернутся на «Камп Ноу»

Фото: Urbanandsport/Getty Images

Рекордный наплыв болельщиков в этом сезоне был ожидаемо зафиксирован на матче с «Реалом» (50 112 человек), а средний показатель по сезону составляет 41 165. Контраст с «Камп Ноу» разительный – в прошлом сезоне в среднем на легендарную арену в матчах чемпионата Испании приходили 83 498 зрителей. Это сделало стадион самым посещаемым в Европе в сезоне-2022/2023. Абсолютный рекорд был установлен в битве с «Реалом» (95 745 человек), а наименьший ажиотаж вызвал четвертьфинал Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (59 610).

Нельзя сказать, что «Барса» не прикладывала усилий, чтобы их временный дом не выглядел пустым. На матч с «Осасуной» 31 января они раздали билеты наименее защищённым социальным группам, а также предложили скидки до 50% тем, кто использовал код «Тигриньо» – в честь дебюта за «Барсу» бразильского форварда Витора Роке. И всё же этого мало для увеличения посещаемости, которая чуть больше обычного только на матчах Лиги чемпионов.

«Я не думаю, что руководство клуба отнеслось к болельщикам в вопросе переезда с достаточным уважением, – считает 34-летний болельщик «Барселоны» Пол Форкаделл, унаследовавший абонемент от своего отца. – С таким подходом я лучше посмотрю матч по телевизору. Для погружения в те ценности, которые традиционно исповедовала «Барса», я отправляюсь на стадион «Йохан Круифф», чтобы посмотреть женскую команду».

Представить себе такое тяжеловато:
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Выход в четвертьфинал позволит каталонцам заработать бонус в € 10,6 млн

Посещаемость неизбежно нормализуется с возвращением «Барсы» на «Камп Ноу», но клубу придётся до конца сезона найти решение, которое не предполагает раздачу скидок или бесплатных билетов. Это может быть обеспечено достойным выступлением в Лиге чемпионов, что особенно важно не только из-за вылета в прошлом сезоне на стадии группового этапа, но и из-за существенных финансовых поступлений от участия в этом турнире.

В этом сезоне за первые шесть игр группового этапа каталонский клуб заработал € 36,44 млн. Из этой суммы € 15,64 млн составил бонус за участие в основной стадии ЛЧ, ещё € 11,2 млн принесли четыре победы в группе, выход в 1/8 финала пополнил казну клуба на € 9,6 млн. Противостояние с «Наполи» в 1/8 финала представляет собой особую важность, ведь в случае прохода в четвертьфинал каталонцы дополнительно обогатятся на € 10,6 млн. Цена матча возрастает ещё больше, потому что выход в четвертьфинал заложен в бюджет «Барсы» на текущий сезон и недополучение этой суммы может грозить клубу очередными финансовыми потрясениями. Считать которые уже просто невозможно.

Аншлагов на «Монжуике» трудно ждать

Аншлагов на «Монжуике» трудно ждать

Фото: David Ramos/Getty Images

Согласно данным Relevo, каждый домашний матч «Барселоны» в Лиге чемпионов в этом году приносит клубу около € 5 млн, так что в случае вылета от «Наполи» каталонцы недосчитаются не только жирного бонуса, но и потенциальных сборов от ещё одной домашней игры в Лиге чемпионов. Стоит напомнить, что за выход в полуфинал каждый клуб получает премию в € 12,5 млн, участие в финале стоит € 15,5 млн, победа в турнире – € 20 млн.

Сумасшедшая мотивация и у игроков «Наполи» — La Gazetta dello Sport утверждает, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис пообещал им премию в € 10 млн в случае прохода в четвертьфинал. Такой жирный бонус обусловлен желанием президента, чтобы неаполитанцы сыграли на клубном ЧМ-2025 в США. Проход «Барселоны» практически гарантирует квалификацию на турнир.

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