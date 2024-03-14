Месси и Суарес снова сотворили магию. Но проблема Лео теперь навредит целой лиге

Параллельно с европейской Лигой чемпионов идёт ещё и Лига чемпионов КОНКАКАФ, в которой ночью «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счётом 3:1. Без вклада Лионеля Месси не обошлось: на восьмой минуте он ассистировал Луису Суаресу, а позднее забил и сам.

«Мы слишком хорошо знаем друг друга, почти наизусть, — сказал Суарес после матча. — Стараемся использовать это на пользу «Интер Майами». Мы наслаждаемся возможностью снова играть вместе, наслаждаемся новым для меня футболом и пытаемся доставить людям удовольствие. За последние 20 лет мы многим жертвовали, поэтому сейчас заслуживаем того, чтобы наслаждаться этими последними несколькими годами нашей совместной карьеры».

Права на видео принадлежат Concacaf. Посмотреть видео можно на YouTube-канале КОНКАКАФ.

Наслаждаться в матче с «Нэшвиллом», впрочем, удавалось недолго: на 49-й минуте Тата Мартино принял решение заменить Месси. Лео пропустил прошлый матч с «Монреалем» («Интер» проиграл 2:3), потому что тренер дал ему возможность отдохнуть, но уже тогда появились подозрения, что аргентинца что-то беспокоит. После игры с «Нэшвиллом» Мартино сказал, что у Месси есть проблемы с ногой.

«У Лео мышечная перегрузка правой ноги, — заявил тренер. — Мы не хотим им рисковать. Пытались посмотреть, сможет ли он продержаться ещё немного после перерыва, но его беспокоила нога, поэтому мы предпочли вывести его из игры. Когда сезон начался, мы знали, что Месси не будет играть во всех матчах. Если он не играет или нам приходится его менять, для меня это не просто отсутствие футболиста. Это отсутствие лучшего игрока всех времён».

Месси теперь, вероятно, пропустит как минимум две ближайшие игры в МЛС: сначала с «Ди-Си Юнайтед» в эти выходные, а через неделю — с «Нью-Йорк Ред Буллз», поскольку, скорее всего, отправится в сборную Аргентины. Отсутствие Лео скажется плохо не столько на «Интер Майами», сколько на лиге в целом: в ближайшие выходные все матчи МЛС будут доступны бесплатно на Apple TV+ в рамках прогрева к покупке платного доступа MLS Season Pass. Отсутствие Месси однозначно негативно скажется на мероприятии, которое вообще-то должно побудить зрителей купить подписку.

Проблемы Лео с ногой теперь вредят целой лиге Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Лео уже давно беспокоит правая нога: в сентябре 2023 года он выбыл из игры за сборную Аргентины из-за дискомфорта, пропустил следующий матч, а заодно и игру «Интера» с «Атлантой Юнайтед». Месси вернулся в матче с «Торонто», но на 36-й минуте всё же был заменён, потому что травма дала о себе знать. Мартино тогда говорил, что это усталость, но позднее оказалось, что Лео беспокоит старая травма. В итоге Месси пропустил восемь матчей, что сильно пошатнуло сезон «Интера», который разогнался именно тогда, когда пришёл аргентинец.

Во время предсезонки у Месси тоже были проблемы с ногой — из-за этого даже разгорелся скандал в Гонконге. Лео почувствовал дискомфорт ещё во время игры в Саудовской Аравии, и по итогам МРТ ему сказали, что у него перегружены мышцы правой ноги. В Гонконге, где аргентинца очень ждали, Месси должен был отыграть тайм — такие условия прописали организаторы матча в контракте. Но Лео на поле так и не вышел, из-за чего фанаты были настолько разъярены, что клубу пришлось извиняться перед властями. Месси тоже был вынужден объясняться перед публикой: «Правда в том, что дискомфорт никуда не делся, сыграть было бы очень сложно. К сожалению, в футболе в любой игре может случиться травма. И со мной это произошло».

Сейчас Месси снова ощущает дискомфорт, и в «Интере» опасаются, что может повториться та же история, что была осенью. А для клуба, который в этом сезоне всё же хочет побороться за плей-офф, потеря главного игрока будет катастрофической.