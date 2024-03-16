«Жирона» сдалась в чемпионской гонке

«Жирона» потерпела поражение от «Хетафе» (четвёртое подряд на выезде) и теперь отстаёт от «Реала» на 10 очков. Всё складывается в пользу Мадрида. Более того, и «Барселона» может в этом туре обойти команду Мичела, если победит «Атлетико».

У «Жироны» в матче с «Хетафе» распалась связка Цыганков – Довбик. Полузащитник получил травму и не попал в заявку каталонцев. Другие кадровые проблемы вынудили главного тренера Мичела отправить на левый фланг обороны Блинда. Атакующий потенциал преследователя «Реала» снизился. Но и в целом «Жирона» как будто слишком опасалась соперника. При счёте 0:0 гостям заметно не хватало агрессивных действий в атаке.

Первого голевого момента дожидались полтайма. Да и в том эпизоде как такового удара по воротам не было. Мартин должен был простреливать на пустые ворота на Довбика, а вместо этого исполнил что-то странное, и мяч полетел высоко и сильно вдоль ворот. Вообще, центрфорвард «Жироны» страдал без хороших передач. За первые 40 минут он всего восемь раз встретился с мячом, а в чужой штрафной – лишь однажды. Кроме того, запомнилась пара спорных судейских решений в эпизодах, в которых поучаствовал Артём. Сначала после его скидки Порту убегал один на один, но Альдерете притормозил оппонента, схватив за футболку. Судья Мунуэра Монтеро показал жёлтую карточку, ассистенты на VAR позвали его смотреть повтор на предмет красной, тем не менее рефери не поменял своего решения. Затем защитник Джене, вынося мяч из штрафной, поскользнулся и въехал в ногу Довбику. Однако судья посчитал, что попадание не было сильным и не тянуло на фол.

После того как команды сыграли полчаса, наконец-то случился первый удар в створ. «Хетафе» нанес его – и забил! Большая группа игроков насытила зону перед штрафной «Жироны», а Сантьяго, получив мяч в правом полуфланге от Мориба, решил эпизод двумя касаниями – точно пробил в дальний угол.

Футболисты «Хетафе» после гола Фото: Angel Martinez/Getty Images

Только в конце первого тайма в штрафной «Хетафе» стало по-настоящему жарко. Мяч и Довбик находили друг друга, и у бомбардира «Жироны» было два хороших момента перед перерывом. Но украинец не попадал в створ.

После перерыва у «Жироны» опять почти на полтайма пропала игра. «Хетафе» успешно возвращал себе мяч, кроме того, хозяева вообще не допускали потерь на своей половине поля. Это говорило в том числе о том, что команда Мичела оказывала недостаточное давление на оборону хозяев. На исходе часа матча Мориба едва не добавил гол к забитому мячу – пробил головой рядом со штангой.

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Только после этого «Жирона» сумела поддавить противника. Тогда Довбик получил ещё два шанса забить в течение минуты. В одном эпизоде он ушёл от двоих защитников и нанёс первый удар гостей в створ – низом, прямо в руки вратарю. А затем каталонцы соорудили красивую комбинацию, и Савио покатил мяч вдоль ворот на Артёма. Как не забил нападающий – просто невероятно! Замыкая пас в падении, стал подбирать удобную левую ногу и в результате не дотянулся до мяча.

А за 15 минут до конца, когда «Хетафе» отодвинул подуставшую «Жирону» от своих ворот, уже хозяева упустили сумасшедший момент. Его «привёз» колумбиец Солис, потерявший мяч под прессингом возле собственной штрафной. У Маты был чистый выход один на один, но форвард «Хетафе» не переиграл голкипера Гассанигу – сказочным сейвом аргентинец оставил каталонцев в игре.

Последний реальный шанс отыграться «Жирона» упустила на 85-й минуте, когда Довбик бил головой, выиграв воздух после кросса. А вот в течение семи минут компенсированного времени «Хетафе» ничего не позволил одному из лидеров Примеры, за исключением удара от Стуани мимо цели в трудном единоборстве. По статистике ударов получилась в итоге фактически ничья – 11:12 (в створ – 3:3), но победила команда Хосе Бордаласа.