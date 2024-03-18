«Барса» сотрясла Мадрид! Такого разгрома «Атлетико» не ожидал никто

«Барселона» нокаутировала «Атлетико» в Мадриде! Команда Хави обошла «Жирону» и занимает теперь второе место. До «Реала» – восемь очков.

После тяжелейших матчей Лиги чемпионов Диего Симеоне и Хави чуть-чуть освежили составы. В частности, у «Атлетико» остался в запасе Гризманн, а у «Барселоны» — Ямал. Кроме того, на разминке получил повреждение Кристенсен, так что действующие чемпионы Испании сыграли без опорника. Центр поля закрывали Гюндоган с Серхи Роберто.

В течение получаса лучше работал план «Атлетико». Хозяева прессинговали «Барсу», игравшую с юной связкой Кубарси – Форт в обороне. Один из таких эпизодов завершился тем, что тер Штеген подарил мадридцам первый голевой момент, сделав ужасный пас под давлением. Барриосу каких-то сантиметров не хватило до гола после свободного удара из полукруга. «Атлетико» неплохо развивал атаки через фланги, использовал забросы за спины. Симеоне так увлёкся управлением командой, что однажды прямо во время игры вышел за пределы поля.

«Барса» за это время всего два-три раза зашла в штрафную «Атлетико» справа. Но запомнилось разве что падение Кунде в единоборстве с защитником – судья, очевидно, решил, что француз сам искал этот фол. Видеоассистенты его поддержали. Каталонцы вообще не били по воротам. Жоау Феликс, принадлежащий «Атлетико», растворился на поле в матче со своей бывшей командой до тех пор, пока не… забил!

Перед перерывом каталонцы выдали крутую пятиминутку против подуставшего «Атлетико». Внезапно создали два голевых момента, которые загубили Рафинья и Фермин, но затем нарисовали идеальную комбинацию с участием Гюндогана, Левандовского и Феликса. Жоау первым же касанием в чужой штрафной поразил цель, нанеся удар почти от линии вратарской, – Витсель недоглядел. Этот был ответ португальца на дикий свист трибун в свой адрес с самого начала игры. А завершился первый тайм удалением Хави, который утомил судей постоянными претензиями.

Симеоне, видимо, пришёл к выводу, что в этот день должно хорошо работать «правило бывших»: сразу после перерыва выпустил на поле двух экс-игроков «Барселоны» – Гризманна и Депая. Но уже на 47-й минуте «Атлетико» пропустил второй гол после того, как голландец завозился с мячом в центре поля. Вдобавок ошибся Де Пауль, отдав мяч сопернику. Левандовски открылся в штрафной под передачу Рафиньи и идеально пробил, даже не глядя на ворота. Поляк чувствует цель – нюх охотника.

«Атлетико» в нынешнем сезоне Примеры ни разу не проиграл дома, и это был худший момент для первого поражения. Команде Симеоне не хватало потраченных с «Интером» эмоций, но хозяева шли вперёд как могли, чтобы спасти хотя бы ничью. Мадридцы максимально подняли линии, раскрылись, а «Барса» разбивала прессинг за счёт сумасшедших длинных передач от тер Штегена. Немецкий голкипер едва не стал автором голевой на Левандовского.

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Но главным ассистентом в матче с «Атлетико» стал сам Левандовски. В середине второго тайма поляк к голу и голевой передаче добавил ещё один результативный пас. «Барса» великолепно использовала появившееся пространство: поляк вырезал кросс справа на открывшегося по центру штрафной Фермина, а Витсель не дотянулся до мяча, который прилетел прямо на голову хавбека.

Любопытно, что при таком счёте «Атлетико» в полтора раза перебил «Барселону» – 12:8. Но по ударам в створ (3:5) и из пределов штрафной (5:7) хозяева всё же уступили. Команда Симеоне имела шансы уйти от разгрома, вот только это был не день Депая и остальных мадридцев. Да и тер Штеген готов был ловить всё. Хуже того, в компенсированное время «Атлетико» потерял Молину, удалённого за фол на Виторе Роке.