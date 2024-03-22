Экс-звезда «Реала» и «Сити» бегал от тюрьмы семь лет. А сегодня всё-таки сел

Громкая новость из Бразилии. Экс-нападающий мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо отправлен в тюрьму. История с отправкой футболиста за решётку длилась с 2017 года. Робиньо должен был сесть в тюрьму в Италии, но в итоге лишился свободы на родине. Как так произошло?

Всё началось в 2013 году в Милане. Робиньо, по данным следствия, поучаствовал в групповом изнасиловании девушки в ночном клубе. Сначала он опровергал обвинения: форвард заявлял, что не участвовал ни в чём подобном. А затем поменял показания, отметив, что секс был, но по обоюдному согласию.

«Прокололся» Робиньо легко: итальянские правоохранители прослушивали телефон игрока и установили оборудование в его автомобиль. Бразилец смеялся над ситуацией, легкомысленно рассказывая друзьям о случившемся. Но в 2017 году стало не до шуток: Верховный суд Рима приговорил Робиньо к девяти годам тюрьмы.

Робиньо в «Милане» Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Сначала футболист даже не думал покидать Европу: он выступал в Турции за «Сивасспор» (2018-2019) и «Истанбул Башакшехир» (2019-2020). Но в 2020 году всё же вернулся в Бразилию. Итальянские правоохранители добивались экстрадиции игрока, поэтому он и сбежал из Европы. Робиньо заключил соглашение с родным «Сантосом», но так и не сыграл ни одного матча. Причина – недовольство болельщиков и спонсоров клуба репутацией форварда. Да и бразильское общество выступало против Робиньо, требуя посадить его в тюрьму. Удивительно, что жена футболиста простила его, оставшись в итоге с ним.

Робиньо начал вести скрытный образ жизни. В основном он находился в одном из двух своих шикарных домов в Сантосе. Экс-игрок «Реала» прекратил все бизнес-проекты, не посещал публичные места и постоянно менял телефонные номера. Иногда его замечали на базе «Сантоса», в академии которого тренировался его сын. Несмотря на ситуацию с контрактом в 2020-м, клуб не разорвал отношения с Робиньо.

В начале 2022 года Робиньо проиграл апелляцию в суде. Затем Италия выдала международный ордер на арест экс-футболиста. В течение двух лет между странами шли переговоры. И 20 марта 2024 года, на заседании итальянского Верховного суда юстиции, коллегия одобрила решение, чтобы Робиньо сел в бразильскую тюрьму. Просьба о ратификации иностранного приговора в Бразилии отвечает всем правовым и процессуальным требованиям. Запрос об утверждении приговора Италии сделали потому что Бразилия обычно не экстрадирует своих граждан для отбывания наказания за границей. Интересно, что за несколько дней до решения Робиньо дал интервью, в котором снова заявил о невиновности.

Робиньо экс-нападающий «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» «Меня осудили в Италии несправедливо за то, чего не было, и у меня есть все доказательства, подтверждающие это. Я четыре года играл в Италии и устал видеть истории о расизме. К сожалению, это проблема остаётся и сегодня. События, происходившие в 2013 году и происходящие в 2024-м, наталкивают на мысль, что те, кто ничего не делает против расизма, и те, кто порицал меня в суде – одни и те же люди. Если бы этот суд был над белым человеком, то он, без сомнения, оказался бы совершенно другим».



The Athletic сообщает, что экс-игрока арестовали в своём доме в Сантосе в четверг, 21 марта, после чего поместили в тюрьму. Ему было отказано в возможности нахождения на свободе до рассмотрения апелляции. «Нет никаких препятствий для подтверждения исполнения приговора. Это подтвердил суд Милана, который является компетентным органом по данному делу. Приговор – окончательный. Подсудимый не предстал перед судом в Италии, за него явился представитель», — заявил судья Франсиско Фалько.

Reuters отмечает, что адвокаты экс-игрока «Милана» и «Реала» подавали апелляцию в Верховный суд Бразилии, чтобы избежать его немедленного взятия под стражу. Защита Робиньо настаивает, что на момент совершения преступления в Бразилии не существовало закона об отбывании наказания, совершённого в других странах, и он не может быть применён к текущему делу задним числом.

«Наследник Пеле» не войдёт в историю как великий футболист (которым, кстати, он так и не стал). Сегодня Робиньо – преступник, чья вина доказана, сломавший себе жизнь безрассудным поступком.