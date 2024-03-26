Важнейшее решение Нагельсмана перед Евро. Теперь Германия — фаворит домашнего турнира?

Сборная Германии одержала победу в товарищеском матче над одним из главных фаворитов Евро-2024 – Францией (2:0). Положительный импульс для немцев перед домашним турниром. Одним из катализаторов хорошей игры Германии стал вернувшийся спустя 2,5 года в сборную Тони Кроос. Уже в первой атаке он отдал голевой пас, после которого был открыт счёт. На камбэке Крооса настоял тренер немцев Юлиан Нагельсман. Рассказываем, как Германия превращается в одного из главных фаворитов домашнего Евро, а сегодня сыграет с Нидерландами.

22 сентября 2023 года Немецкий футбольный союз сообщил о назначении Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера национальной команды. Он сменил на этой должности Ханс-Дитера Флика, с которым Германия сначала провалилась на ЧМ-2022, а после четыре раза уступила в шести товарищеских встречах. Руководство немецкого футбола пошло на кардинальный шаг менее чем за год до домашнего Евро.

В первом матче Нагельсмана в сборной Германия обыграла США – 3:1. Юлиан использовал схему 4-2-3-1, которая была основной в большей части игр при Флике. А после встречи коуч рассуждал о перспективах команды на Евро: «Думаю, вполне нормально, когда ты участвуешь в турнире и хочешь его выиграть. Мы хотим этого, но хорошим результатом будет не только победа. Если мы доберёмся до полуфинала, четвертьфинала или чего-то ещё и при этом покажем блестящий футбол, и вся страна будет гордиться нами — это тоже может быть успехом. Сейчас это нелегко предсказать, но желание выиграть турнир нормально для каждой команды».

Но в трёх оставшихся матчах 2023 года Германия не победила. Ничья с Мексикой (2:2) во второй октябрьской встрече, а затем две осечки в ноябре: с Турцией (2:3) и Австрией (0:2). Нагельсман экспериментировал со схемами и ролями игроков. Например, с мексиканцами немцы вышли в сочетании 4-4-2, а с австрийцами – в три центральных защитника. А с Турцией футбольный мир удивило решение выпустить Кая Хаверца (номинальная «десятка» или «ложная девятка») слева в защите. Футболист не провалился, но и смысла в таком использовании таланта не было.

Bild в конце ноября 2023-го сообщил, что игроки сборной Германии недовольны подходом Нагельсмана. Им не нравится, что тренер слишком усложняет игру, что подходит для клубного футбола, но не для национальных команд. Также футболисты не разделяют видения Нагельсмана относительно их позиций на поле (яркий пример – Хаверц). Кроме того, игрокам Германии не нравится, что Юлиан часто прерывает тренировочный процесс, чтобы показать футболистам видеоматериал с их ошибками. Но во время паузы в матчах сборных специалист подумал, как изменить положение.

Тони Кроос Фото: firo sportphoto/Getty Images

Важнейшее решение Нагельсмана – возвращение в национальную команду Тони Крооса. Он уговорил полузащитника «Реала» на камбэк спустя 2,5 года. Хавбек покинул сборную Германии после неудачного Евро-2020. «Юлиан [Нагельсман] связался со мной и спросил, могу ли я представить то, чего до сих пор у меня и в мыслях не было [Игра на домашнем для Германии Евро-2024]. Мы договорились, что я обдумаю это. Я стал думать: «А что, если согласиться? Или не стоит?». Но с каждым разговором с ним я убеждался всё больше и больше. Вот почему я принял решение заблаговременно. Не хотел никого заставлять ждать. Мне потребовалось некоторое время, чтобы принять это решение. Конечно, я хочу помочь сборной, но я определённо не спаситель. Я просто винтик, который взаимодействует с другими, надеясь, что у нас всё получится. Я знаю ребят, знаю игроков, у всех у них отличные качества. Теперь пришло время показать это как команда», – рассказал Тони.

Юлиан Нагельсман главный тренер сборной Германии «Кроос отлично впишется в команду, станет связующим игроком в полузащите. Его опыт принесёт нам пользу. Тони — игрок, который сохраняет спокойствие и самообладание даже в самой напряжённой игре. Ему всегда можно отдать пас под давлением. У Тони очень чёткий взгляд на состояние нашей сборной. С каждым разговором я чувствовал, что он всё больше и больше склоняется к тому, чтобы сыграть на домашнем Евро».

Ещё одна большая новость для Нагельсмана – возвращение Мануэля Нойера после травмы. Голкипер сломал ногу после ЧМ-2022 и восстанавливался около года. Но на Евро-2024 Нойер станет основным вратарём – об этом сообщил сам тренер. «Постараюсь сделать всё возможное, потом тренер решит. Конечно, я разговаривал по телефону с Юлианом Нагельсманом. Я не говорил, что я первый номер. Просто хочу продолжать показывать хорошую игру», – отметил Нойер. Правда, недавно кипер вновь травмировался, но всего на 10 дней. Так что это вряд ли скажется на его песпективах в национальной команде.

Также Нагельсман выделил роль Томаса Мюллера. Форварда не вызывали в сборную с 2019 по 2021 год (по решению Йоахима Лёва), а после провала на ЧМ-2022 ветеран намекал на завершение карьеры в национальной команде: «Если это был мой последний матч, я хочу кое-что сказать болельщикам сборной Германии: это было огромное удовольствие, я пережил прекрасные моменты и оставлял своё сердце на поле в каждом матче. Всегда старался изо всех сил, хотя и не всегда добивался успеха, я делал это с любовью».

Однако Мюллер по-прежнему в сборной, а Нагельсман очень ценит Томаса: «В последнее время он много играет. Он знает, в чём заключается его роль, знает, какое важное значение имеет в команде. Томас мог бы довольствоваться местом на скамейке запасных, но он уже знает свою роль в «Баварии». Томас – игрок, у которого есть и роль вне поля. Он умный футболист, который сосредоточен не на себе, а на команде».

Томас Мюллер Фото: firo sportphoto/Getty Images

В товарищеской встрече с Францией Кроос вышел в стартовом составе. Он отдал голевой пас на Флориана Вирца уже на первых секундах встречи, совершив классную закидушку. Всего на счету Крооса 145 касаний мяча, 95% успешных передач, два ключевых паса, один удар по воротам, шесть выигранных единоборств (из восьми), два заработанных на себе фола, три отбора и один перехват.

SofaScore поставил Тони оценку 8,4: он и Вирц – два лучших футболиста матча. «То, что он делает, — это невероятно, если честно. Мы все знаем, что он экстраординарный игрок в плане работы с мячом. Но стоит отметить и то, как он вступал в единоборства. Кроме того, он остаётся простым парнем, который здорово интегрируется в имеющуюся группу футболистов. Это очень здорово», – сказал Нагельсман о Кроосе после матча.

Тони Кроос полузащитник сборной Германии «Мы очень довольны результатом матча. Думаю, сделали хороший, важный шаг вперёд. Сейчас мы проходим один из последних этапов подготовки к чемпионату Европы. У нас была неделя тренировок перед игрой. Часто слышим, что тренировочная неделя могла пройти хорошо, но после неё ничего не складывается. Однако мы сумели правильно использовать наработки в игре. Отмечу дебют Макси Миттельштедта за нашу сборную. Он сыграл очень хладнокровно».

Йозуа Киммих также обрадовался возвращению Крооса: «Его опыт поможет нам. Все знают, что он сыграл на многих турнирах. Тони знает, как добиваться успеха. Нам нужны футболисты, поддерживающие и доверяющие другим». Интересно изменение мнения экс-игроком сборной Германии Лотаром Маттеусом. В ноябре 2023-го он отмечал, что «если бы Кроос мог играть на позиции крайнего защитника – ладно, а в полузащитнике немецкая команда нуждается меньше всего». Но после встречи с Францией говорил другое: «Кроос может быть очень доволен своим возвращением. Он выделялся на фоне хорошей команды своим спокойствием, сообразительностью, позиционной игрой и вниманием к партнёрам по команде. Кроос проделал отличную работу».

Нагельсман верит, что сборная Германия способна отлично выступить на Евро: «Я всегда считаю, что если ты принимаешь участие в каком-то турнире, то должен хотеть его выиграть. Я бы хотел выиграть турнир с этой командой. Фавориты мы или нет — это уже другая тема… У Франции лучшая команда, но у Англии и Испании тоже хорошие команды. В конце концов, есть игры на выбывание. Форма в день матча играет свою роль».

Теперь у немцев есть элитный плеймейкер (Кроос), ещё один топ-вратарь (Нойер) и ментальный лидер (Мюллер). Важно и то, что Нагельсман решил больше не баловаться со схемами и ролями футболистов. Германия менее чем за три месяца до старта Евро превращается в грозную силу.