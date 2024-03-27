17-летний Эндрик забил ещё и Испании! А Винисиус психовал даже на скамейке

Испания и Бразилия в ярчайшем товарищеском матче скатали ничью. Шесть голов, три пенальти, вратарская ошибка и море красоты — чего только не было.

Испанцы предыдущий матч отдали колумбийцам (0:1). Неизвестно, поэтому или из-за обычной ротации, но де ла Фуэнте поменял почти всю основу: остался только Лапорт. Жуниор не был радикален и повторил состав победного матча с Англией (1:0). Разве что Данило отдал капитанскую повязку Винисиусу, ведь игру посвятили борьбе с расизмом. А вингер «Реала» здесь — главный амбассадор. Разумеется, для 23-летнего Вини подобный опыт в сборной стал дебютным.

Испанская рокировка сработала: на 11-й минуте Ямал забежал в штрафную, накрутил Венделла и едва не прошёл Гимарайнса, в стиле Стерлинга наткнувшись на его ногу. Явного фола там не было, но для назначения 11-метрового хватило и касания. Родри пробил по центру и открыл счёт, будто послушав совет Дзюбы из 2018-го. Первый момент – и сразу гол!

Фол на Ямале, за который назначили пенальти в пользу Испании Фото: Кадр из трансляции

Вингеры обеих команд соревновались, чей индивидуальный проход окажется круче. Ямал вот заработал пенальти. Чуть позже Родриго взял игру на себя, убежал от двоих оппонентов и отдал на Винисиуса, который запорол момент слабым ударом. А затем прорыв Нико Уильямса завершился неточным выстрелом в ближний угол.

Моментов хватало. Именно ради них болельщики и смотрят товарищеские матчи, потому что без турнирных интриг футболисты обычно играют раскрепощённее. Европейцы чаще владели мячом и били по воротам, создавали куда больше подходов. Во-первых, потому что это испанцы — у них подобное в крови. Во-вторых, они всё-таки были посвежее. Что касается Винисиуса, то Ле Норман его просто «съел».

На 37-й минуте случился второй гол, причём какой! Ольмо получил пас от Ямала и оставил в дураках сразу троих (!): прокинул мяч между ног Бералдо, обыграл Венделла и Гимарайнса, а следом изящно вколотил в дальний угол. У меня только один вопрос: почему Дани до сих пор в «Лейпциге»?

Испанцы слишком расслабились, и спустя пару минут Бразилия их наказала. Симон и Родри устроили перепасовку, которая завершилась передачей вратаря на Родриго. Черпачок, гол. К пятикратным чемпионам мира нельзя относиться с пренебрежением. И неважно, что последний ЧМ они брали 22 года назад.

Гол Родриго после ошибки Симона Фото: кадр из трансляции

В перерыве рокировки сделал только Жуниор, причём сразу четыре: Данило, Гимарайнса, Гомеса и Рафинью сменили Коуту, Триндаде, Перейра и Эндрик.

17-летний мадридиста (с лета) недавно забил Англии, и от него ждали новых подвигов. Он не подвёл: отличился через четыре минуты! На стадионе, который скоро станет для него родным! Просто сыграл на подборе после подачи углового, положил корпус и с лёта вколотил в дальний угол! Небольшой рикошет там был, но это не отменяет крутости Эндрика.

Далее южноамериканцы и вовсе вперёд должны были выходить: Симон потащил удар Родриго с близкого расстояния. Ранее Испания смотрелась гораздо круче. Бразилии было плевать: она взбодрилась и перевернула игру.

А потом игра подуспокоилась. Винисиус ушёл на 71-й минуте — появился Луис. Трибуны проводили звезду «Реала» аплодисментами, тем не менее матч ему явно не удался. Кстати, на скамейке он спокойно не усидел: Эндрик на эмоциях мстительно помчал за Кукурельей, с третьего раза всё-таки его срубил и получил жёлтую, за что звёздный партнёр полез разбираться с арбитром и едва не выбежал на поле. Классика. Расизм расизмом, но Вини явно стоит прокачать спокойствие.

У Испании первые замены случились только на 82-й минуте: Оярсабаль и Кубарси поменяли Морату и Ле Нормана. Одновременно Галено вышел вместо Родриго. Он же и станет одним из героев матча, за несколько секунд до финального свистка с фолом Карвахаля заработав пенальти. Удар с «точки» реализовал Пакета.

И всё равно счёт стал ничейным, потому что до этого как раз Карвахаля уронил в своей штрафной Бералдо. Родри на сей раз пробил в левый угол, тем не менее Бенто снова не спас. 3:3!

Зрители явно не зря собрались на «Сантьяго Бернабеу». Во-первых, увидели классный матч. Во-вторых, гол будущего любимчика. Ну а Эндрик, похоже, заработал репутацию палача топ-команд.