5 звёзд чемпионата Саудовской Аравии, не оправдывающих ожиданий. Вы их хорошо знаете

В декабре 2022 года Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию, а летом 2023-го его примеру последовали многие топ-игроки. Позади 25 туров, впереди — всего девять, так что оценить успешность переходов уже можно.

Кто-то, как Малком, Александр Митрович, Садио Мане или сам Криш, держит звёздную планку. Но далеко не все ей соответствуют. А некоторые — даже чересчур. О таких футболистах и пойдёт речь. Исключения — постояльцы лазарета вроде Неймара, заложник лимита на легионеров Жота, быстро вернувшийся в Европу Джордан Хендерсон и скандальный Карим Бензема, цифры которого в полном порядке.

Роберто Фирмино, «Аль-Ахли»

Роберто Фирмино (слева) и Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Бобби перебрался в Джидду на правах свободного агента, так что совсем уж провалом его подписание не назвать. Однако статистика нападающего удручает: 6+3 в 23 матчах чемпионата. В среднем на гол Фирмино тратит 255 минут. И даже тут есть нюанс.

Бразилец оформил хет-трик в ворота «Аль-Хазма» уже в дебютной встрече — 3:1. А дальше в него будто бы вселился Фёдор Смолов образца начала карьеры — 16 (!!!) игр подряд Роберто отбегал насухо. И из них семь начинал на скамейке, проигрывая конкуренцию местному Фирасу Аль-Бурайкану. Вот настолько всё плохо. А у того, к слову, 9+5 при меньшем игровом времени (1293 минуты против 1526).

В Daily Mail писали, что нападающий не смог адаптироваться и к чемпионату, и к новому укладу жизни. По данным talkSPORT, зимой Фирмино мечтал последовать примеру Хендерсона и покинуть Саудовскую Аравию. Самым явным был вариант с «Фулхэмом», который грустил без Митровича. Не срослось. В феврале Роберто оформил 3+1 за два матча, и показалось, что это ренессанс. Напрасно: в следующих четырёх турах его голевое чутьё вновь пропало, хотя он отыграл без замен. Летом с ним наверняка попрощаются.

Луис Фелипе, «Аль-Иттихад»

Луис Фелипе Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Ради центрального защитника пока ещё действующий чемпион страны пошёл на большие издержки: отвалил «Лацио» € 20 млн и на несколько месяцев вынужденно исключил из заявки Жоту, которого вообще купили из «Селтика» за € 29,1 млн. Стоило ли оно того? Нет. К слову, вернули в основу левого вингера только в середине февраля, когда освободил легионерское место Игор Коронадо.

Фелипе из-за разрыва мышц сыграл только в 15 матчах чемпионата плюс в пяти — в азиатской Лиге чемпионов. Сколько из них было сухих? Всего три. «Аль-Иттихад» вылетел из всех кубков и идёт в чемпионате только четвёртым. Отставание от «Аль-Хиляля» — 25 очков. По среднему рейтингу от портала Sofascore бразилец — 17-й в команде (6,90). Уж слишком много он ошибается.

Луис и сам не рад: психанул и зимой посетил базу «Бетиса», где выступал ранее, чтобы обсудить возвращение. Попытка провалилась: выкупать обратно его не планируют. Придётся и дальше отбывать контракт.

Франсуа Камано, «Абха»

Франсуа Камано Фото: ФК Абха

В битве крутых легионеров «Абха» сделала ставку на бывших игроков «Локомотива» — Гжегожа Крыховяка, Франсуа Камано и Луку Джорджевича. Результата это не приносит — клуб занимает предпоследнее место — до спасительной строчки два очка. И ладно черногорец, который пришёл только в феврале, поляк же вообще забил шесть мячей. Но вот гвинеец — пока вообще мимо кассы: 22 матча, один гол и один ассист. Это точно атакующий футболист? Как-то не слишком заметно.

Камано нанёс по воротам соперников 29 ударов. То есть у него обычно чуть больше удара за матч. И в среднем 0,09 результативного действия. Летом, похоже, придётся искать новый клуб: даже если «Абха» останется в Про-Лиге, ей пригодятся игроки порезультативнее. Хотя бы подписали Франсуа они бесплатно — за его провал саудовцам не так обидно. А вот «Локо» заплатил за него € 5,5 млн, и от этого грустно. Правда, гол гвинейца на прошедших выходных принёс ничью с «Аль-Риядом» (1:1). Может, теперь попрёт?

Матиас Норманн, «Аль-Раед»

Матиас Норманн Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Норвежец мог бы сейчас бороться за золотые медали с «Динамо». А вместо этого сражается за выживание в Саудовской Аравии — отрыв от зоны вылета составляет пять очков. За 17 матчей у Норманна три жёлтых и одна красная карточка, по 1,2 отбора и перехвата в среднем и рейтинг 6,84. И 0 результативных действий. Стоило ради этого бросать РПЛ? С ним в составе команда победила три раза.

Недавно норвежец и вовсе словил дисквалификацию на шесть игр за плевок в хавбека «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири. Плюс штраф в размере € 15 000. Почувствовал себя Франком Райкардом? Ментальное состояние Матиаса, видимо, не в порядке.

Демарай Грей, «Аль-Иттифак»

Демарай Грей Фото: MB Media/Getty Images

4+3 за 17 матчей — не так уж и плохо. Но тут работает проблема ожиданий: команда под руководством Стивена Джеррарда, у которой в составе Грей, Жоржиньо Вейналдум и Мусса Дембеле, идёт только шестой. Вдобавок Демарай заработал две красные карточки, что в АПЛ для него было нереально.

Ямаец явно психует: променять лучшую лигу мира (Первая лига, прости) на шестую команду Саудовской Аравии ради высокой зарплаты — идея неплохая, но в карьерном плане она весьма утопична. Особенно если не разрываешь даже там. Удастся ли ему вернуться в АПЛ? Есть большие сомнения.