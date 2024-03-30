«Барса» намерена положить конец легендарному партнёрству

Если не договорятся с Nike, то клуб хочет изготавливать форму самостоятельно. Такое в истории футбола уже было.

Отношения «Барселоны» и Nike на грани разрыва, и причина тому до банальности проста: деньги. По финансовым причинам уже разошлись сборная Германии и adidas, чьё сотрудничество длилось более 70 лет. И теперь есть риск, что каталонский клуб скажет «адьос» американскому бренду спустя 25 лет партнёрства.

Жоан Лапорта уже несколько лет пытается вывести «Барсу» из финансового кризиса. В 2022-м он задействовал экономические рычаги, продавая активы клуба, чтобы получить финансовые инъекции здесь и сейчас, что стало чем-то революционным для испанского футбола. И – в перспективе – может стать губительным для самого клуба, потому что все действия Лапорты были направлены на улучшение ситуации в моменте, но никак не в долгосрочной перспективе.

Ошибиться в этом будет приятно, но пока «Барселона» продолжает балансировать между пропастью и новым рывком в светлое будущее. Рычаги больше использовать не получится (год назад глава Ла Лиги Хавьер Тебас прикрыл все лазейки), поэтому нужно искать другие варианты, как наполнить пустые счета клуба.

Лапорта нацелился на Nike: президент клуба хотел продлить действующее соглашение на улучшенных условиях. Согласно контракту, который был подписан в 2018 году сроком на 10 лет, американский бренд платит клубу фиксированные € 105 млн плюс € 50 млн в виде бонусов ежегодно. Как пишут испанские СМИ, «Барселону», помимо финансовых аспектов, не устраивает также качество некоторых процессов, дизайн и сотрудничество с игроками. Помимо этого, в последние несколько лет были проблемы с поставками, а в 2020-м – с качеством. Писали, что у Nike есть свои недовольства: взаимодействовать с клубом непросто, потому что решение некоторых вопросов часто происходит с задержкой, да и в целом «Барса» часто не соблюдает сроки.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов:

договориться с Nike на новых условиях или досрочно выйти из сделки;

заключить новое соглашение с другим брендом (Лапорта говорит, что хочет увеличить нынешнюю сумму вдвое);

создать свой бренд и самостоятельно выпускать форму.

Интерес к сотрудничеству с «Барсой» сейчас проявляет Puma, однако неясно, захочет ли немецкий бренд дать клубу вдвое больше, чем каталонцы сейчас получают от Nike. Причина, по которой американский концерн не готов повышать своё предложение, – «Барселона» не показывает впечатляющих результатов, которые убедили бы компанию дать клубу больше денег. Puma же хочет работать с каталонским клубом, но маловероятно, что у компании будут финансовые возможности для того, чтобы удовлетворить вышеуказанные аппетиты.

Испанские СМИ пишут, что бренд готов дать на € 20-30 млн больше, чем сейчас платит Nike, но не готов покрыть затраты на компенсацию при расторжении контракта с американским брендом. Источники The Athletic сообщают, что Лапорта склоняется к самостоятельному производству формы, которую на себя возьмёт подразделение клуба – BLM. Оно уже продаёт некоторую одежду, и в сезоне-2022/2023 на него пришлось € 100 млн доходов (четвёртый показатель в бюджете «Барсы»). В клубе считают, что наличие собственного бренда принесёт значительно больший доход, несмотря на затраты при производстве.

Жоан Лапорта президент «Барселоны» «Мы открыты всему, но у нас не может быть контракта, который намного ниже, чем платит рынок. Наша обязанность — получить лучший. Легче всего было бы продолжать сотрудничать с Nike с договором ниже рыночного, но иногда лёгкий путь — не лучший вариант».

Создание собственного бренда – исключительная история для европейского футбола. В 2000-х «Боруссия» после разрыва отношений с Nike создала бренд Goool.de, который на 100% принадлежал клубу. Идея была проста: получить доход за пределами поля, чтобы стать более независимым от спортивных успехов основной команды. В сезоне-2001/2002 компания зафиксировала прибыль в размере € 110,6 тыс., но, несмотря на первые успешные шаги, в 2004-м «Боруссия» вернулась к Nike. Goool.de же ещё какое-то время попроизводил спортивную одежду, но в 2008-м прекратил существование.

Форма «Боруссии», сезон-2001/2002 Фото: Sandra Behne/Getty Images

«Саутгемптон» производил форму под собственной маркой «S» в период с 1999 по 2008 год, пока не заключил контракт с Umbro, который действовал до 2013-го.

Форма «Саутгемптона» Фото: Christopher Lee/Getty Images

После этого британцы заключили контракт с adidas, но вместе стороны проработали недолго: через несколько месяцев соглашение расторгли. Фанатам не понравилось, что бренд убрал с формы легендарные полосы, и уже зимой стороны разошлись. В сезоне-2014/2015 «Саутгемптон» выпустил форму без бренда, так как клуб решил производить экипировку самостоятельно. Забавно, что зимой 2015-го стороны помирились и возобновили отношения на сезон (на этот раз adidas выполнил форму с теми самыми полосами).

Форма «Саутгемптона» в сезоне-2014/2015 Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Ещё один кейс – форма «Ромы» в сезоне-2013/2014. Клуб поссорился с компанией Kappa, которая поставляла форму до этого: римское руководство расторгло контракт из-за существенных дефектов, которые были обнаружены на экипировке. «Рома» подписалась с Nike в 2013-м, но в силу контракт вступил только с сезона-2014/2015. Так как играть в чём-то было нужно, клуб сделал форму своими силами.

Форма «Ромы» в сезоне-2013/2014 Фото: Paolo Bruno/Getty Images

В сезоне-2009/2010 «Бетис» оказался в Сегунде и без спонсора, поэтому клуб произвёл форму самостоятельно под брендом RBB.

Форма «Бетиса» в сезоне-2009/2010 Фото: Getty Images

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