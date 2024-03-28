Как Мусаев начинал в «Краснодаре». У первого захода с нынешним немало общего

Тогда это воспринималось как баловство богача. Или же заигрывание с болельщиками. Догадки, которые сейчас всё больше смахивают на правду, – в начале апреля 2018-го Сергей Галицкий уволил Игоря Шалимова из «Краснодара». После безвольной ничьей с «Анжи», когда команда пропустила гол уже в добавленное время. В РПЛ прошло всего четыре тура, в которых тренер набрал пять очков. До этого он вылетел из квалификации Лиги Европы и Кубка России. А в РПЛ после неожиданного взлёта на второе место скатился на пятое.

Болельщики точно были довольны. Они понимали: Шалимов дал команде всё и даже больше. А когда подъехали странные трансферы, прогресс совсем остановился. Но подождите, это же совсем не в духе Галицкого: он никогда не увольнял тренера за результаты. Помните же это выражение, что «Краснодару» не нужно девять кубков, если они будут играть в скверный футбол. Тем более Галицкий тепло относился к Игорю, они вместе гуляли и рассуждали о тактике, и особых претензий по стилю к нему не было. Однако в какой-то момент точка невозврата была пройдена. И после ничьей с «Анжи» владелец объявил тренеру об увольнении.

Сергей Галицкий владелец «Краснодара» «Журналисты уже долгое время призывали нас к тому, чтобы мы сменили тренера. Это непростое решение. С чем оно связано? Правильно сказал тренер одной из команд: к матчам с нами легко готовиться, мы играем в один и тот же футбол. Но мы будем продолжать играть в него. В адрес Игоря было большое количество критики, и это не очень справедливо. Селекция в последнее время у нас была не фантастическая. Это тоже сыграло свою роль. Эмоции от потери очков с «Анжи» в решении расстаться с Шалимовым тоже присутствовали, не буду скрывать. Хоть клуб и мой, но болельщики тоже важны. Я испытывал давление весь этот год. Болельщики были недовольны результатами и некоторые вещи не понимали. А я защищал Игоря. В итоге я должен был согласиться: сейчас Игорю нужно взять паузу».

Очевидно, что тогда стороны расстались при максимальном уважении. Не было смысла ждать конца сезона. Цикл Шалимова был закончен, и это понимали если не все, то многие. В этом, кстати, большое отличие от ситуации с Владимиром Ивичем, которого уволили без каких-либо объяснений, опубликовав сухое заявление. Против выступали болельщики, общественность и команда. Галицкий показал: решает в клубе только он. И клуб принадлежит только ему. А если что-то не нравится – ваши проблемы.

Сергей Шалимов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Схожесть в том, что Мусаев что в 2018-м, что сейчас приходит на фоне кризиса результатов и странных трансферов. Тогда – промежуточное пятое место, а после рестарта – победа, поражение, две ничьих и шесть матчей до конца чемпионата. Сейчас – промежуточное второе место, после рестарта – ничья и два поражения (одно из них привело к вылету из Кубка) и 10 матчей в чемпионате в остатке.

Есть и ещё одно пересечение. Что тогда, что сейчас первый выезд Мусаева – в гости к топу. Шесть это назад это был «Зенит». Теперь – «Локо». Тот матч в Петербурге болельщики наверняка хорошо помнят до сих пор. Хотя бы потому, что «Краснодар» победил. Не самое частое событие в Петербурге. И гость сделал это стильно. Сначала забил Олег Шатов, который в тот период играл за «быков» на правах аренды. Помните этот эмоциональный момент? Ведь футболист уезжал из Петербурга из-за конфликта с Роберто Манчини, а потом – гол бывшей команде.

На замену во втором тайме Олег уходил со слезами – уж очень ему важно было показать, что итальянец ошибся. Питер хоть и сравнял счёт, но в концовке снова пропустил. Да, у Мусаева не было много времени на внедрение своих идей, но повлиять на психологию команды ему удалось. Игроки поняли: в концовках матчей можно не только пропускать, но и забивать – про эту возможность при Шалимове словно забыли.

А вот слова Мусаева после игры в Петербурге.

Мурад Мусаев и. о. главного тренера «Краснодара» «С Галицким почти не общался перед матчем. Думаю, он специально отстранился после моего назначения. Мы разговаривали два раза, и то на общие темы. Он дал мне не то что свободу, но не влезал ни в какие дела. Контроль мяча — идея нашего клуба. Комбинационный, атакующий футбол. Игроки любят это делать. Приятно, что в выездной игре мы не суетились, а контролировали мяч. Может, сегодня мы действовали рискованно во время начала атак. Будем стараться играть менее рискованно. Я знаком со многими футболистами. У каждого тренера есть свои нюансы. Мы хотим что-то изменить, но сразу это сложно».

Тогда назначение молодого тренера восприняли как очередную причуду Галицкого. Вряд ли многие верили, что после работы на молодёжном уровне можно закрепиться в РПЛ. Важно учитывать и то, что у Мусаева вообще не было времени на планомерную работу. Ведь он пришёл в момент, когда пауз на международные матчи до ЧМ не оставалось. Поэтому – игры каждую неделю, а это бесконечный стресс. Однако тренер словно знал, что нужно делать. Не устроил глобальную тактическую перестройку сразу после прихода. Просто потому, что парни и без него знали, как играть в футбол, близкий душе владельца. Сначала стоило позитивно закончить сезон, попасть в еврокубки, а уже дальше – думать над прогрессом. И с этой задачей Мурад справился.

За шесть матчей под его руководством только одно поражение – от ЦСКА. В том сезоне москвичи активнее других гнались за «Локомотивом», который вырвался на первую строчку. Кстати, команду Юрия Сёмина сразу после «быки» победили. Но в последнем туре – обидная ничья с «Рубином». Вообще, если бы не она, «Краснодар» мог зацепиться даже за лигочемпионское место. Но требовать медалей в такой ситуации от молодого тренера не представлялось возможным.

Старт работы Мусаева признали успешным. Иначе бы он не остался на следующие два сезона, в которых клуб уже забрал медали. И впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Тогда Галицкий точно не ошибся с назначением тренера. Но как будет в этот раз?

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