«Барса» осталась в большинстве на 24-й минуте. И всё равно намучилась с середняком

«Барселона» победила «Лас-Пальмас» с любимым счётом Хави и сократила отставание от «Реала» до пяти очков. Лидирующий Мадрид играет в воскресенье – с «Атлетиком» из Бильбао на своём поле.

«Барселона» играла против соперника со схожей футбольной философией. «Лас-Пальмас» в этом сезоне Примеры входит в топ-3 по владению наряду с «Реалом» и самими каталонцами. Но контролировать мяч в матче с чемпионом на его поле команде Гарсии Пимьенты было крайне трудно. «Барса» эффективно накрывала гостей прессингом, а затем проводила быстрые атаки и создавала моменты.

После отборов и перехватов хозяева дважды могли забить уже в течение первых пяти минут. Главной фигурой в этих эпизодах был Левандовски, чей выход на поле ставился под вопрос из-за повреждения бедра в стыковых матчах за сборную Польши. В одном случае форвард не забил, а в другом забил, но в обоих случаях попадал во «вне игры», поэтому и гол не засчитали. «Лас-Пальмас» со своей высокой линией обороны раз за разом применял искусственный офсайд. «Барселона» пыталась и это использовать – забрасывала при любой возможности мяч за спины защитникам. Чудесные передачи вырезал, например, Кубарси. Прогресс 17-летнего центрбека поражает.

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В середине первого тайма «Барселона» забила волшебный гол после гениального выхода из-под прессинга и комбинации, разыгранной Левандовским с Фермином. Но и его отменили из-за офсайда. Очень обидно – такую красоту уничтожили! Вообще, странное правило, ведь мяч попал к Рафинье от защитника «Лас-Пальмаса», и это не был случайный отскок в борьбе с Левандовским.

Следующий успешный заброс за спины в контратаке, начавшейся с классного перехвата Гюндогана, привёл к удалению голкипера Вальеса. Вратарь «Лас-Пальмаса» поспешил вылететь из штрафной на подстраховку и снёс Рафинью. Карточка – краснее не бывает. Ещё до перерыва команда Хави могла забить несколько мячей оставшемуся вдесятером «Лас-Пальмасу», прежде всего, Левандовски, пробивший плечом в перекладину. Но с реализацией у «Барсы» были большие проблемы.

Во втором тайме «Лас-Пальмас» продолжал защищаться средним блоком – то 4-4-1, то 5-3-1 в зависимости от игровой ситуации, не желая прижиматься к своим воротам. Более того, иногда команда Гарсии Пимьенты организовывала опасные контратаки. «Барселона» как будто нервничала, понимая, что время тает. А Гюндогана завёл ещё и судья странной жёлтой карточкой. Хавбек получил «горчичник», когда сфолил, нанося удар по мячу и попав по инерции по ноге противника.

Но на исходе часа матча команда Хави всё же выстрадала свой гол. Сработала замена, произведённая всего тремя минутами ранее – выход Феликса вместо Фермина. Португалец выдал один из самых ярких эпизодов за всё своё время в «Барселоне». Сместился с левого фланга к центру и сделал пас-шедевр – положил мяч на голову Рафинье, который влетел в чужую штрафную.

«Барселона» легко возвращала себе мяч, но требовалось забивать ещё, чтобы не оставлять «Лас-Пальмасу» надежду на счастливый случай в концовке. Штаб Хави (сам тренер отбывал дисквалификацию на трибуне) освежил атаку, заменив Ямала. Не лучший матч для юного вингера – ни одной успешной обводки за пять попыток, 0 ударов и пасов под удар, 19 потерь владения. Ещё с поля ушёл Левандовски. Без заслуженного гола, но с жёлтой карточкой, которую форвард явно заработал с целью «обнулиться» перед «эль класико» через тур – поляк пропустит следующую игру с «Кадисом».

Второй гол должен был забивать сам Феликс, однако пробил в перекладину, нанося удар без помех с линии вратарской. Вдобавок мяч, срикошетив от вратаря, попал ещё и в штангу. «Лас-Пальмас» действительно получил свой шанс на последних минутах: шустрый Молейро выдал соло, но промахнулся из отличной позиции.

Тяжёлая победа «Барсы», хотя должна была оказаться простой после удаления голкипера «Лас-Пальмаса».

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