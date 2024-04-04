Аморим, Нагельсман или вообще Моуринью? Выбираем преемника Клоппа в «Ливерпуле»

Хаби Алонсо сообщил, что останется на посту главного тренера «Байера» и в сезоне-2024/2025. «Моя работа в «Байере» ещё не закончена. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам… Здесь всё великолепно. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен, что принял правильное решение», — заявил испанец.
Алонсо связывали с потенциальной работой в «Ливерпуле». Летом из клуба уходит Юрген Клопп, а экс-игрока видели в качестве замены немцу. Однако теперь мерсисайдцам придётся переключиться на другие кандидатуры.
Мы отобрали имена тренеров, которых связывают с работой на «Энфилде». Предлагаем выбрать кандидатуру, которая, по вашему мнению, является наиболее подходящей для «Ливерпуля».
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Пеп Лейндерс, 41 год
Текущая команда: «Ливерпуль» (Англия)
Лейндерс — ассистент Клоппа в «Ливерпуле». Близкие к клубу журналисты отмечают, что Пеп делает огромную работу с командой. И Клопп реализует на поле многие идеи голландца. Игрокам не придётся привыкать к Лейндерсу, да и стиль футбола вряд ли поменяется. На одной из пресс-конференций Пеп заявил, что покинет «Ливерпуль» вместе с Клоппом. СМИ сообщают, что Лейндерса может пригласить «Аякс». Но вдруг полноценное предложение от «Ливерпуля» перекроет вариант с амстердамцами?
Рубен Аморим, 39 лет
Текущая команда: «Спортинг» (Португалия)
Португальский тренер — главный кандидат на пост в «Ливерпуле» после отказа Алонсо. Об этом сообщает журналист Пол Джойс, приближенный к клубу. Аморим проводит классную работу со «Спортингом»: вместе с командой он выиграл золото чемпионата Португалии и Суперкубок, а также два Кубка португальской лиги. В нынешнем сезоне лиссабонцы снова борются за чемпионский титул. Аморима называют одним из самых прогрессивных тренеров Европы. Он любит развивать молодёжь, что является плюсом для боссов «Ливерпуля». Отступные за Аморима — € 20 млн. Выплатят ли «красные» такую сумму за португальца?
Роберто Де Дзерби, 44 года
Текущая команда: «Брайтон» (Англия)
Де Дзерби находится на радаре топ-клубов уже пару лет. Хосеп Гвардиола назвал итальянца своим преемником в «Манчестер Сити», а «Бавария» рассматривает Роберто на замену Томасу Тухелю. «Ливерпуль» также внёс Де Дзерби в шорт-лист потенциальных тренеров. «Брайтон» итальянца любит высокий прессинг и быстрые атаки. Так что в этом плане футболистам «Ливерпуля» не придётся долго привыкать к требованиям Де Дзерби.
Унаи Эмери, 52 года
Текущая команда: «Астон Вилла» (Англия)
«Астон Вилла» Эмери — главное открытие сезона в Англии. Команда идёт в топ-4 и борется за попадание в Лигу чемпионов. Ранее у испанца получилось не слишком круто с «Арсеналом», но после работы с «Вильярреалом» его снова позвали в АПЛ. И Эмери доказывает — не зря. Проблема Унаи заключается в том, что он крут в средних клубах («Валенсия», «Севилья», «Вильярреал», «Астон Вилла»), но не показал максимума в топ-командах («Арсенал», «ПСЖ»). Впрочем, пережитый опыт позволяет Унаи сделать выводы. И, вероятно, избежать ошибок во время новой работы с грандом.
Другой тренер
Возможно, стоит ожидать от «Ливерпуля» что-то совсем необычное? Например, приглашения экс-тренера «Челси»: Томаса Тухеля, Антонио Конте или Грэма Поттера. А как вам идея позвать Гарета Саутгейта, работающего со сборной Англии? Вероятность того, что кто-то из них возглавит «Ливерпуль» — микроскопическая. Но в начале года мы никак не могли представить, что Клопп покинет команду.
Юлиан Нагельсман, 36 лет
Текущая команда: сборная Германии
Нагельсман — лучший тренер мира в возрасте до 40 лет по версии FourFourTwo. Немец уже успел поработать с «Баварией», а сейчас сыграет с Германией на домашнем Евро. Из Мюнхена тренера уволили по странным причинам и сейчас точно жалеют об этом. Подтверждение: «Бавария» раздумывает пригласить Нагельсмана снова. Юлиан в ответ заявил, что не исключает подобный вариант. «Ливерпуль» также рассматривает возможность назначить Нагельсмана. Тренер хочет определиться с будущим до Евро, так что «красным» нужно решить вопрос с кандидатурой в скором времени.
Стивен Джеррард, 43 года
Текущая команда: «Аль-Иттифак» (Саудовская Аравия)
Легенда «Ливерпуля». Символ «Ливерпуля». Болельщики уже представляли Джеррарда на посту тренера после ухода Клоппа. У Стивена был отличный отрезок в «Рейнджерс», где он выиграл золото чемпионата Шотландии. А затем Джеррарда позвала «Астон Вилла», в которой у него не получилось. Его работа в Бирмингеме сократила разговоры о назначении в «Ливерпуль». Англичанин сейчас работает в Саудовской Аравии, но в случае предложения от родного клуба нет сомнений, что он согласится. Другой вопрос: пойдёт ли на это «Ливерпуль»?
Лучано Спаллетти, 65 лет
Текущая команда: сборная Италии
Итальянец взял с «Наполи» первое для клуба чемпионство в Серии А за 33 года. Лучано создал в Неаполе классную команду, но затем покинул пост из-за разногласий с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. Спаллетти — опытный и умный тренер, способный дать результат без огромных инвестиций. Сейчас Лучано работает в сборной Италии, однако в случае приглашения от «Ливерпуля» наверняка как минимум подумает над этим вариантом.
Томас Франк, 50 лет
Текущая команда: «Брентфорд» (Англия)
Стилистически Франк подходит «Ливерпулю». Его «Брентфорд» также ставит во главу активный прессинг. Да и Томас привык работать с ограниченными ресурсами, что станет плюсом для боссов «Ливерпуля». Однако его назначение может вызвать негодование среди болельщиков. Всё же тренер без громкого имени из клуба-середняка АПЛ — не то, на что рассчитывают фанаты после эпохи Клоппа. Да и трофеев у Франка в карьере не было. Главное достижение — повышение с «Брентфордом» из Чемпионшипа в АПЛ. Хотя пока Томас не получал работу в грандах. До Англии он работал с молодёжными сборными Дании и местным «Брондбю».
Жозе Моуринью, 61 год
Текущая команда: –
А как вам такая идея? Жозе поработал в АПЛ с «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэмом». Тяжело представить Моуринью где-то ещё, но португалец умеет удивлять. И приглашение Особенного в «Ливерпуль» станет невероятным экспериментом. Да, его стиль далёк от нынешней команды, но вдруг Жозе изменится? Или изменит «Ливерпуль» так, что его футбол будет выглядеть классно на «Энфилде». Да и боссам мерсисайдцев не придётся платить за Моуринью, так как он находится в статусе свободного агента.
Луис Энрике, 53 года
Текущая команда: «ПСЖ» (Франция)
Не самый однозначный вариант. Энрике — фанат контроля мяча и размеренного темпа игры. Тяжело представить нынешний «Ливерпуль» в подобном стиле. Но уровень футболистов позволяет играть разнообразно. Да и покупки под нового тренера наверняка будут. Штамповать золотые медали с «ПСЖ» — скучно, поэтому вариант посоревноваться с лучшими умами в АПЛ может соблазнить испанца.