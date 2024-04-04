Аморим, Нагельсман или вообще Моуринью? Выбираем преемника Клоппа в «Ливерпуле»

Хаби Алонсо сообщил, что останется на посту главного тренера «Байера» и в сезоне-2024/2025. «Моя работа в «Байере» ещё не закончена. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам… Здесь всё великолепно. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен, что принял правильное решение», — заявил испанец.

Алонсо связывали с потенциальной работой в «Ливерпуле». Летом из клуба уходит Юрген Клопп, а экс-игрока видели в качестве замены немцу. Однако теперь мерсисайдцам придётся переключиться на другие кандидатуры.

Мы отобрали имена тренеров, которых связывают с работой на «Энфилде». Предлагаем выбрать кандидатуру, которая, по вашему мнению, является наиболее подходящей для «Ливерпуля».

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