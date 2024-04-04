«Прыгнул с двух ног и срезал как ножницами». Судьи в Грозном проспали очевидный пенальти?

«Оренбург» прошёл «Ахмат» в последнем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Эта игра могла завершиться большим скандалом, если бы победили хозяева.

Составы команд Мирослава Ромащенко и Давида Деограсии были далеки от сильнейших, но это и понятно, ведь для «Ахмата» и «Оренбурга» главная задача – борьба за выживание в РПЛ. В чемпионате России сегодняшние кубковые соперники тоже конкуренты. «Ахмат» и «Оренбург» имеют по 20 очков и находятся всего в трёх очках от зоны вылета. Испанский тренер вообще поменял всех игроков основы – в частности, в заявке гостей не оказалось ни одного аргентинца. У хозяева ротация была всё же не стопроцентной.

Несмотря на это, игра оказалась живой и увлекательной. В первом тайме скорее «Оренбург» наиграл на гол, а самый спорный момент случился на 11-й минуте. Полузащитник Титков получил мяч в отличной позиции на линии штрафной, и ему въехал в ноги защитник «Ахмата» Челикович. Судя по повтору, судья Чистяков должен был назначить пенальти. Но, как ни удивительно, он не зафиксировал фол, а работавший на VAR Рафаэль Шафеев не посчитал решение главного ошибкой. У «Оренбурга» фактически отняли гол?

«Ахмат» — «Оренбург» Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал этот эпизод для «Чемпионата»:

«Это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Даже не знаю, что мог объяснить Чистяков VAR. Для меня это непонятно. Здесь нельзя говорить о том, что мяч движется в одну сторону, а нападающий – в другую. Нет, это абсолютно безрассудные действия защитника, который с двух ног сзади прыгает в игрока, ставящего корпус, и срезает его как ножницами.

Что может арбитр сказать VAR в такой ситуации? Да, я видел, но для меня это не фол? Или они могут сказать, что опять не работали рации, как иногда бывает. Это простой момент, и я не нахожу объяснения решению судьи. Чистяков ещё и в хорошей позиции находился. Допустим, он посчитал, что нападающий сделал движение в защитника. Но тогда он должен был назначить штрафной в пользу оборонявшейся команды. На повторах чётко видно, что нападающий двигался к мячу и ставил ногу на газон, после чего в него сзади врезался защитник. Футболисты, участвующие в обороне, должны понимать, что любой подкат в штрафной площади – нарушение с вероятностью 90%.

Для меня вопрос: что такого мог сказать Чистяков, что Шафеев и Москалёв не позвали его к монитору? Его слова должны совпадать с тем, что увидели арбитры VAR. Хотя, опять же, не исключено, что снова ничего не работало».

Во втором тайме команды Ромащенко и Деограсии создали ещё больше голевых моментов. У «Ахмата» лучший шанс забить был, когда Ковачев зарядил в перекладину. «Оренбург» мог решить исход матча красивым победным голом после удара Марина пяткой. Однако антигерой эпизода с неназначенным пенальти Челикович на этот раз по-настоящему выручил – остановил летевший в сетку мяч. В результате соперники нанесли на двоих 26 ударов – 15:11 в пользу «Оренбурга» (в створ – 5:2).

Дело шло к нулевой ничьей и серии пенальти, тем не менее на 88-й минуте «Оренбург» вырвал победу. Помог гостям в этом напарник Челиковича по центру обороны «Ахмата» и его соотечественник Шатара. Пытаясь заблокировать удар Томпсона головой, босниец сам головой срезал мяч в собственные ворота в падении. Нелепейший автогол! И оттого особенно обидный для Ромащенко, над которым нависла тень тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.

«Оренбург» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где, помимо команды Деограсии, сыграют «Динамо», «Ростов» и «Урал».