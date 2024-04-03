Таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» приблизился к самым страдающим командам

Судьи РПЛ обошлись без помарок по итогам двух первых весенних туров. Но в третьем не обошлось без грубой ошибки. В связи с этим обновляем таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 18-го тура.
Ошибки судей в 22-м туре РПЛ
Ошибка в туре была только одна — «Спартаку» не дали пробить пенальти в игре с «Уралом». Владимир Москалёв зафиксировал фол на Антоне Зиньковском, но посчитал, что нарушение было за пределами штрафной площади.
«Москалёв находился в хорошей позиции и видел нарушение. Может быть, он перевёл взгляд на мяч и не понял, где был наступ. По тем повторам, которые показали, я считаю, что нарушение произошло на линии штрафной площади. Моё личное мнение: это пенальти и жёлтая за грубую игру».
Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Спартак»
|2
|0
|-2
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Сочи»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|2
|1
|-1
|«Ростов»
|3
|3
|0
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Урал»
|1
|2
|+1
|«Оренбург»
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|1
|2
|+1
|«Крылья Советов»
|1
|3
|+2
|«Факел»
|1
|4
|+3
|«Рубин»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|1
|4
|+3