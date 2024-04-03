Таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» приблизился к самым страдающим командам

Судьи РПЛ обошлись без помарок по итогам двух первых весенних туров. Но в третьем не обошлось без грубой ошибки. В связи с этим обновляем таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 22-м туре РПЛ

Ошибка в туре была только одна — «Спартаку» не дали пробить пенальти в игре с «Уралом». Владимир Москалёв зафиксировал фол на Антоне Зиньковском, но посчитал, что нарушение было за пределами штрафной площади.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Москалёв находился в хорошей позиции и видел нарушение. Может быть, он перевёл взгляд на мяч и не понял, где был наступ. По тем повторам, которые показали, я считаю, что нарушение произошло на линии штрафной площади. Моё личное мнение: это пенальти и жёлтая за грубую игру».

Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ