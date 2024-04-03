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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

Таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» приблизился к самым страдающим командам
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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Небольшое, но значимое обновление.

Судьи РПЛ обошлись без помарок по итогам двух первых весенних туров. Но в третьем не обошлось без грубой ошибки. В связи с этим обновляем таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы Игоря Федотова:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции оставляем ссылки на таблицы по итогам предыдущих туров, чтобы можно было отслеживать хронологию.

Ошибки судей в 22-м туре РПЛ

Ошибка в туре была только одна — «Спартаку» не дали пробить пенальти в игре с «Уралом». Владимир Москалёв зафиксировал фол на Антоне Зиньковском, но посчитал, что нарушение было за пределами штрафной площади.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Москалёв находился в хорошей позиции и видел нарушение. Может быть, он перевёл взгляд на мяч и не понял, где был наступ. По тем повторам, которые показали, я считаю, что нарушение произошло на линии штрафной площади. Моё личное мнение: это пенальти и жёлтая за грубую игру».

Как судьи отработали в других матчах 22-го тура:
«Я бы не ругал арбитров матча «Спартака». Разбор судейства в 22-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Я бы не ругал арбитров матча «Спартака». Разбор судейства в 22-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 22-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Спартак»20-2
«Балтика»10-1
«Локомотив»21-1
«Сочи»21-1
«Динамо»21-1
«Ростов»330
«Пари НН»220
«Урал»12+1
«Оренбург»12+1
«Краснодар»12+1
«Крылья Советов»13+2
«Факел»14+3
«Рубин»03+3
«Ахмат»14+3
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