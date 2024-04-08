Каррера и Ваноли зарубились в Италии. Кажется, экс-тренеры «Спартака» «утопили» друг друга

Массимо Каррера и Паоло Ваноли – два последних тренера, под руководством которых «Спартак» брал трофеи – встретились в Италии. Не для того, чтобы побеседовать за чашечкой кофе и вспомнить свои приключения в России, а в важнейшем матче чемпионата. Оба возглавляют команды Серии В, но решают диаметрально противоположные задачи.

Каррера принял «Асколи» меньше месяца назад, 12 марта, подписав контракт до лета 2025-го. Он не работал почти три года – с апреля 2021-го, когда ушёл из «Бари», где продержался всего пару месяцев. Пауза настолько затянулась, что появились сомнения, будет ли вообще продолжать тренерскую карьеру экс-чемпион России. Но на Карреру вышел «Асколи», которому требовался умелый спасатель. На тот момент команда занимала 18-е место среди 20 участников и находилась в зоне вылета: в одном очке от зоны стыков и в шести — от спасительной 15-й позиции.

Начал Каррера с «Асколи» феерично – с домашней победы над «Лекко» со счётом 4:1. Правда, обыграли слабейшую команду лиги. Но всё же конкурента. После яркого дебюта Массимо поблагодарил предшественника:

«Команда хорошо показала себя в плане физических качеств, бега и агрессии – это заслуга предыдущего тренера. У команды есть качества, чтобы контролировать игру. Теперь у нас будет время поработать над техническими деталями. Я старался поддерживать уверенность игроков, улучшив при этом работу с мячом. Ведь футбол прежде всего игра с мячом. В матчах бывают моменты, когда мы должны лучше управлять его движением».

Массимо Каррера в «Асколи» Фото: Andrea Iommarini/Getty Images

После этого «Асколи» отправился на выезд к ещё одному конкуренту – «Специи». Там команда Карреры не удержала ничью, уступив 1:2. С этим багажом из смеси положительных и отрицательных эмоций Массимо со своими парнями и готовился ко встрече с «Венецией».

Ваноли, в отличие от Карреры, уже не первый месяц в Серии В. Паоло ушёл из «Спартака» в июне 2022-го, завоевав с красно-белыми Кубок России, а уже в ноябре возглавил «Венецию». Досталась ему запущенная красота. Команда из прекрасного города собиралась бороться за возвращение в Серию А сразу после вылета, но болото затянуло «Венецию» и в Серии В. На момент прихода Ваноли команда занимала 19-е место. Паоло навёл порядок, и «Венеция» финишировала в зоне плей-офф за путёвку в элиту (замкнула топ-8), однако в стыках уступила «Кальяри».

В нынешнем сезоне команда Ваноли претендует на прямое попадание в Серию А – для этого нужно занять первое или второе место. Когда «Асколи» объявлял о назначении Карреры, «Венеция» как раз находилась на второй строчке. Отставание от лидера «Пармы» было солидным – восемь очков, а своего ближайшего преследователя «Кремонезе» команда Ваноли опережала на одно очко. В общем, было понятно, что «Венецию» ждёт финиш не менее горячий, чем у «Асколи».

К сожалению, у Ваноли почти перестал играть российский легионер Денис Черышев. В нынешнем сезоне 33-летний вингер принял участие всего в 10 матчах, а в стартовый состав попал только однажды и не совершил результативных действий. Летом контракт Черышева с «Венецией» завершается и, очевидно, продлён не будет.

Паоло Ваноли в «Венеции» Фото: Andrea Iommarini/Getty Images

В том же туре, когда дебютировал Каррера, команда Ваноли вынесла на выезде «Палермо» (3:0). Однако неделю назад «Венеция» сенсационно проиграла дома «Реджане» со счётом 2:3, ведя после 45 минут с преимуществом в два мяча, и выпала из топ-2. Разозлённый обидной неудачей коллектив Паоло ехал в гости к «Асколи» исправляться.

Понятно, что фаворитом встречи, состоявшейся в воскресенье, 7 апреля, на 12-тысячном стадионе в Асколи, была «Венеция». Стоимость её состава по версии Transfermarkt фактически в два раза выше (€ 30,3 млн против € 16,7 млн). У «Асколи» и известных игроков в заявке почти нет, за исключением присевшего при Каррере в запас 38-летнего голкипера Эмилиано Вивиано, который в начале 2010-х сыграл шесть матчей за сборную Италии.

Но шоу в исполнении Ваноли и Карреры не получилось. Претендент на выход в Серию А больше владел мячом (61% против 39%) и нанёс больше ударов по воротам (11:6), вот только в створ «Венеция» и «Асколи» попали всего по разу. На единственный 100-процентный момент наиграла команда Ваноли. Завершился же матч двумя жёлтыми карточками и одной красной у капитана «Асколи» Беллуши.

Результат по большому счёту не устроил ни тех, ни других, тем не менее Каррера после матча был позитивен.

«Асколи» провёл отличный матч с точки зрения решимости, – сказал Массимо. – Я доволен выступлением. Нам противостояла третья команда с лучшей атакой в лиге. Качественный соперник, которому мы ни в чём не уступили. Думаю, сегодня нам не хватило лишь чёткости у чужих ворот, последней передачи».

Ваноли выглядел явно менее довольным на пресс-конференции:

«Мы знали, с кем нам придётся встретиться – сложный соперник на сложном поле. В некоторых ситуациях мы могли сыграть лучше, иногда не так хорошо атаковали пространство, как могли бы. Реализуй мы тот момент, игра наверняка бы поменялась. С течением времени я сказал парням не терять голову и сохранять баланс, чтобы добиться чего-то важного».

Теперь «Венеция» лишь четвёртая – в трёх очках от второго места. А «Асколи» по-прежнему в зоне вылета: на 18-м месте и в одном очке от зоны стыков. До финиша ещё шесть туров, но, возможно, потерянных в очном противостоянии очков командам Ваноли и Карреры как раз и не хватит для достижения целей.