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Как провели уикенд российские футболисты за границей, апрель 2024 года, Головин, Оздоев, Кузяев, Кокорин, Сулейманов

Оздоев спас свою команду, Головин всё ближе к ЛЧ. Выходные россиян за границей
Кирилл Закатченко
Выходные россиян за границей
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А Шапи впервые за месяц отыграл полный матч.

Позади очередной уикенд, который получится непростым для наших легионеров в Европе. С точки зрения индивидуальной статистики повод для радости есть только у Магомеда Оздоева. А вот в плане командных результатов выходные получились успешными сразу для нескольких футболистов.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 30-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
2 : 2
ПАОК
Салоники
1:0 Гачинович – 30'     2:0 Амрабат – 49'     2:1 Баба – 62'     2:2 Оздоев – 89'    

Россиянин выступил в роли спасителя команды в матче с АЕКом. ПАОК «горел» 0:2, и казалось, что шансов на спасение нет. Но гости отыграли один мяч, после чего тренерский штаб выпустил на замену Оздоева. За 24 минуты на поле Магомед совершил 13 касаний мяча, отдал 50% точных передач (четыре из восьми), нанёс два удара в створ, выиграл три верховых единоборства, совершил один фол и четыре потери владения.

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: paokfc.gr

Но самое главное, что Оздоев отметился голом на 89-й минуте и спас команду от поражения. Статистический портал SofaScore поставил Магомеду оценку 7,6 балла (второй результат в команде). ПАОК сохранил первую строчку в таблице, но АЕК отстаёт всего лишь на одно очко, а «Панатинаикос» — на два.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Франция - Лига 1 . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Франковски – 58'     1:1 Сабби – 78'    

Полузащитник сборной России отыграл за «Гавр» второй полный матч подряд. Он совершил 77 касаний мяча, отдал 75% точных передач (42 из 56), нанёс один удар в створ, отдал одну ключевую передачу, один раз успешно применил дриблинг, заработал три фола, два перехвата и два отбора.

«Гавр» ушёл от поражения в матче с «Лансом» (1:1) благодаря голу с пенальти на 75-й минуте. Правда, в последнее время дела у команды Кузяева идут плохо — всего одна победа в 10 матчах. Сейчас «Гавр» располагается на 14-й строчке в таблице, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего два очка.

Предыдущие выходные сложились для россиян куда успешнее:
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Голевыми действиями отметились сразу четверо
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Александр Головин («Монако», Франция)

Франция - Лига 1 . 28-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Аклиуше – 25'    
Удаления: Керер – 64' / Терье – 46'

Головин завершил матч с «Ренном» без результативных действий, но получил от SofaScore 7,6 балла (третий результат в команде). За 90 минут на поле он совершил 56 касаний мяча, отдал 35 точных передач из 36 (97%), нанёс три удара в створ, два раза заблокировал удары соперника, заработал один фол. Плюс на счету россиянина один перехват и один отбор.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: asmonaco.com

К слову, один из ударов Головина был очень опасным. Россиянин красиво крутил в дальний угол, но 39-летний вратарь «Ренна» Стив Манданда спас команду. С другой стороны, «Монако» всё равно победил и сохранил место в первой тройке. Команда по-прежнему рубится за место в Лиге чемпионов.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис, Греция»)

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 30-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арис
Салоники
Окончен
0 : 2
Панатинаикос
Афины
0:1 Шпорар – 62'     0:2 Брабец – 90+2'    

«Арис» неудачно провёл домашний матч греческого чемпионата — проиграл «Панатинаикосу» (0:2). Сулейманов вышел в стартовом составе, отыграл все 90 минут и получил от SofaScore 7,3 балла (третий результат в команде). У россиянина 57 касаний мяча, 88% точных передач (29 из 33), один удар (0 — в створ), пять заработанных фолов, два перехвата и два отбора. Кстати, Шапи впервые за месяц отыграл полный матч. Его команда сейчас занимает пятое место в чемпионате и, по всей видимости, останется там вплоть до конца турнира.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Омония
Никосия
Окончен
3 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Семедо – 47'     2:0 Какулис – 64'     3:0 Милетич – 82'    

Клуб из Лимасола неудачно провёл матч в чемпионате Кипра. Команда провалила вторую половину встречи с «Омонией» — проиграла 0:3 и пропустила все мячи после перерыва. Кокорин появился на поле на 61-й минуте, когда его команда проигрывала 0:1. Россиянин не отметился результативными действиями, а его команда потерпела разгромное поражение. В результате «Арис» уже оказался на четвёртой строчке в таблице, а отставание от лидера чемпионата составляет пять очков.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: arisfc.com

Как сыграли другие россияне?

«Вестерло» влетел на своём поле «Генту», а Роман Нойштедтер отыграл 45 минут. Он вышел на поле в перерыве, команда к тому моменту «горела» 0:2.

Бельгия - Лига Жюпиле . Плей-офф за Лигу конференций. 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
0 : 3
Гент
Гент
0:1 Гандельман – 22'     0:2 Тиссудали – 24'     0:3 Гандельман – 90+2'    
Удаления: Haidara – 37', Гиллекенс – 67' / нет

«Карабах» уже в статусе чемпиона Азербайджана победил «Сабаил». Андрей Лунёв отыграл весь матч и пропустил два мяча (один — с дальнего удара).

Азербайджан - Премьер-лига . 29-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Карабах
Агдам
Окончен
4 : 2
Сабаил
Баку
0:1 Барда – 7'     1:1 Бензия – 15'     2:1 Бензия – 40'     3:1 Байрамов – 69'     3:2 Абдуллазаде – 88'     4:2 Ахундзаде – 90'    

Егор Пруцев в скором времени станет чемпионом Словении. По крайней мере, всё к этому идёт. Россиянин отыграл 84 минуты в матче с «Мурой» (3:1), а его «Целе» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков (но у «Олимпии» есть один матч в запасе).

У известного российского тренера всё хорошо в Китае:
Слуцкий царит в Китае! Его команда продлила суперсерию на 90+9-й минуте
Слуцкий царит в Китае! Его команда продлила суперсерию на 90+9-й минуте

Россияне, не сыгравшие в выходные

«Аталанта» неожиданно проиграла на Сардинии «Кальяри», несмотря на то что забила первой. Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Скамакка – 13'     1:1 Ауджелло – 42'     2:1 Виола – 88'    

Юрий Лодыгин просидел на скамейке запасных матч с «Арисом». Его команда победила, а польский вратарь Бартломей Дронговский отыграл «на ноль».

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 30-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арис
Салоники
Окончен
0 : 2
Панатинаикос
Афины
0:1 Шпорар – 62'     0:2 Брабец – 90+2'    

В Серии В встретились два бывших тренера «Спартака» — «Асколи» Массимо Карреры и «Венеция» Паоло Ваноли. Голов не было, а Денис Черышев уже по традиции остался в запасе.

Италия - Серия B . Серия В. 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Асколи
Асколи
Окончен
0 : 0
Венеция
Венеция
Удаления: Беллуши – 90+9' / нет
Подробности противостояния экс-тренеров «Спартака»:
Каррера и Ваноли зарубились в Италии. Кажется, экс-тренеры «Спартака» «утопили» друг друга
Каррера и Ваноли зарубились в Италии. Кажется, экс-тренеры «Спартака» «утопили» друг друга

Иван Игнатьев в третий раз подряд не попал в заявку «Железничара» на матч чемпионата Сербии.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 29-й тур
06 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Железничар П
Окончен
0 : 3
Войводина
Нови-Сад
0:1 Иванович – 10'     0:2 Зукич – 23'     0:3 Иванович – 60'    

Арсен Захарян тоже не играл в минувший уикенд, но всё дело в том, что в Испании состоялся только финал Кубка. «Реал Сосьедад» туда не попал. А матчи следующего тура Примеры пройдут с 12 по 15 апреля.

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