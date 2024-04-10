«Барса» и «Реал» рубятся за новую аргентинскую звезду

Перед «эль класико», которое состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» и «Барселона» борются друг с другом не только в чемпионате Испании, но и на трансферном рынке. У двух топ-клубов есть как минимум одна общая цель на лето 2024 года – подписание Франко Мастантуоно. 16-летний полузащитник, в чьём контракте прописаны рекордные для Аргентины отступные, получил уникальную возможность выбирать между Мадридом и столицей Каталонии.

Два месяца назад Мастантуоно забил свой первый мяч за «Ривер Плейт» в матче Кубка Аргентины в ворота «Экскурсионистас». Франко вышел в основе, в середине второго тайма сделал счёт 2:0, а в итоге его команда крупно победила – 3:0. В тот день полузащитник установил рекорд – в возрасте 16 лет 5 месяцев и 24 дней он стал самым юным автором гола в истории «Ривер Плейт». Мастантуоно превзошёл достижение Хавьера Савиолы.

Ещё через месяц «Ривер Плейт» продлил контракт со своим воспитанником до конца 2026 года, прописав в договоре отступные в размере € 45 млн. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении также указано, что в последние 10 дней трансферного окна сумма увеличивается до € 50 млн. И это самые крупные отступные за всю историю аргентинского футбола.

«Реал» и тем более «Барселона» с её финансовой ситуацией вряд ли заплатят столько за юного игрока. Но сумма трансфера может быть внушительной. Например, другую свою восходящую звезду – 18-летнего атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри – «Ривер Плейт» продал в январе в «Манчестер Сити» за € 18,5 млн (по данным Transfermarkt).

По информации Marca, «Реал» хочет как можно быстрее закрыть сделки по Мастантуоно и 18-летнему защитнику «Лилля» Лени Йоро, так как в руководстве мадридского клуба считают, что акцент при усилении состава первой команды должен делаться на молодых футболистах. Как утверждает Diario Sport, «Барселона» также заинтересована в покупке Мастантуоно, поскольку в каталонском клубе убеждены: Франко способен стать одним из лучших игроков мира на позиции «десятки». Вдобавок в «Барсе» думают, что аргентинец предпочёл бы перейти именно к ним, а не куда-то ещё. При этом Мастантуоно в любом случае сможет присоединиться к новой команде не раньше августа 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

На сегодняшний день у Франко 10 матчей за «Ривер Плейт» и 1+0 по системе «гол+пас». Но он в своём возрасте уже трижды вышел в стартовом составе. За сборную Аргентины U17 Мастантуоно провёл девять матчей, забил один мяч в товарищеской встрече с Узбекистаном и заработал пенальти в игре с Венесуэлой на ЧМ-2023.

Мастантуоно родился в городе Асуль, что в провинции Буэнос-Айрес, начинал учиться футболу в местной команде, а параллельно всерьёз занимался теннисом. Парня ещё в 2017 году приглашали в академию «Ривер Плейт», однако семья отказалась, так как родители надеялись, что сын сделает большую теннисную карьеру. Тем не менее в 2019-м Франко всё же оказался в школе топ-клуба Аргентины.

Франко Мастантуоно Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

«Я нашёл Франко, когда ему было ещё восемь или девять лет, – рассказывал скаут «Ривер Плейт» Даниэль Брисуэла. – Но не смог его забрать тогда, потому что мальчик был большой надеждой аргентинского тенниса. Его родители хотели, чтобы он продолжал заниматься этим видом спорта, хотя сам ребёнок всегда мечтал о футбольной карьере. Что больше всего понравилось, так это то, как он принимал решения на высокой скорости и держал мяч в ногах. В этом возрасте очень трудно увидеть такие качества у ребят».

На юношеском уровне Мастантуоно мощно спрогрессировал – в 15 лет его даже приглашали на сборы молодёжной сборной Аргентины. Поэтому в прошлом году главный тренер «Ривер Плейт» Мартин Демикелис (экс-игрок сборной Аргентины, финалист ЧМ-2014) подтянул полузащитника к первой команде. Дебютировав за «Ривер Плейт» в январе 2024-го, Франко стал третьим самым молодым игроком за всю историю клуба.

Мастантуоно может играть атакующего центрального полузащитника или вингера. Он левша, так что на фланге его лучше использовать справа — для смещений игрока в центр под удобную ногу. У Франко блестящий дриблинг и отличный удар, в том числе со штрафных, он очень креативен и обладает лидерскими качествами.

Сам Мастантуоно рассказывал, на кого он ориентируется в своей игре. Разумеется, в списке его героев Лионель Месси.

«В «Ривер Плейт» я всегда смотрел на Начо Фернандеса, он кажется мне совершенным игроком. Я также пытаюсь копировать движения Матиаса Суареса и Хулиана Альвареса. И я всегда наблюдаю за Месси – моим кумиром. За тем, что он делает, как думает и как двигается. Мне кажется, он лучший в мире, однозначно. С удовольствием слежу ещё за Неймаром и Филом Фоденом», – говорил Франко.

Один из тренеров академии «Ривер Плейт» признавался в интервью аргентинским журналистам: он ещё не видел игрока, который бил бы так, как Мастантуоно.