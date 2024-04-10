Как играет потенциальный новый тренер «Спартака»

Для начала нужно развеять пару предрассудков. Во-первых, уже довелось прочитать что-то вроде «если голландский тренер, то 4-3-3». Это не так. В Нидерландах уже минимум несколько лет 4-3-3 не является священной схемой, а сам Паскаль Янсен использовал её во времена работы в молодёжном футболе – да и там он видел по-разному функции двух «восьмёрок». В АЗ он использовал систему с двумя контролирующими полузащитниками и «десяткой» – о важности последней мы ещё поговорим.

Во-вторых, относительно умения или неумения работать в хаосе, к которому привычен «Спартак» – о сомнениях в этом написал, например, комментатор Роман Нагучев. Здесь нужно понимать специфику АЗ: это клуб с одной из лучших и продвинутых с точки зрения науки и педагогики академий в Европе, но руководство там порой принимает иррациональные и просто импульсивные решения. В результате одного из них сам Янсен и стал главным тренером.

Паскаль работал в штабе у Арне Слота, у которого истекал контракт. И было ясно, что в конце сезона главный тренер клуб покинет. Команда продолжала побеждать, и в этот момент АЗ неожиданно расторг контракт с тренером, посчитав неправильным, что тот ведёт переговоры с «Фейеноордом», находясь в Алкмаре (на результатах это вообще не сказывалось).

Так Паскаль стал исполняющим обязанности с нулевым опытом самостоятельной работы во взрослом футболе – да ещё и в ситуации, когда к этому не был готов. Более того, он сам ушёл из АЗ формально после победы, что случается редко, и достаточно долго справлялся с давлением со стороны руководства, поддерживаемый при этом болельщиками. В общем, мужчина знает, как работать под давлением и в хаосе – не только как выстраивать работу с молодёжью.

Теперь конкретнее о работе – раз уж мне довелось немного узнать о его методах из вебинара для нидерландского тренерского профсоюза, где Янсен является одним из членов совета. Важно отметить, что стартовые игровые идеалы Паскаля – строго голландские, однако он при этом всё же является тренером, который близок к новой школе Нидерландов. Это означает, что он не догматик относительно условной схемы, а понимает игру как заполнение-покидание пространства, а не позиции.

Другая важная вещь, которая делает его близким к новой школе – особое понимание коммуникации с игроками и честности в общении с ними. В интервью Паскаль регулярно говорит об «эмоциональном банковском счёте», а молодым тренерам приводит в пример работу Фила Джексона со звёздами НБА и работу Гуса Хиддинка на разных континентах. «Убедитесь, что вы говорите с игроками прямо и ясно» – одна из вещей, которой я научился у Хиддинка», – говорит Янсен.

Его подход к игре сосредоточен вокруг создания лишнего игрока при строительстве атак, переходных фаз и сильных фланговых взаимодействий. В переходах Янсен требует больше вертикальной игры (правилом часто является первый пас вперёд после отбора), но допускает, что иногда она невозможна – это несколько отличает его, скажем, от сбалансированного подхода Владимира Ивича, который предпочитает убедиться, что команда не будет рассредоточена по полю, если сыграет вперёд сразу.

В тренировках Янсен любит использовать формы с неравным количеством игроков, чтобы с одной стороны проверить футбоолистов на умение удерживать важные пространства в численном меньшинстве, а с другой – посмотреть, как они реагируют на излишек соперников, думают ли о том, что могут потерять мяч даже при численном большинстве.

Паскаль Янсен на тренировке «АЗ Алкмар» Фото: Jan Mulder/Getty Images

Бóльшая часть работы идёт через игровые упражнения, но некоторое время они могут выполняться с пассивным сопротивлением, чтобы игроки почувствовали, чего от них хотят. Особенно это касается как раз игры на флангах: предположим, Янсен любит, чтобы мяч на фланге был принят при пассивном сопротивлении, а затем, при проникновении в штрафную, упражнение начинается в полный контакт.

Плюсы его подхода к построению атак открывают возможности и для минусов стиля. Янсен хочет, чтобы крайние защитники и вингеры сдерживали соперника по ширине максимально, чтобы можно было проходить поле, находя пространство между линий. Для этого он использует поочерёдный спуск в первую линию опорных полузащитников: если хватает одного, то атака развивается с использованием двух игроков между линий; если соперник давит так, что нужно использовать четвёрку в первой линии, то опорные опускаются к центральным защитникам, а те находятся в широких позициях. Так происходит здесь в матче с «Лацио»:

Фото: Кадр трансляции

При таком занятии пространства первым в недодачу чаще всего начинает открываться крайний защитник, и это зачастую будет также означать, что встречать его будет крайний защитник соперника. Это позволяет создать на стороне, где находится мяч, излишек игроков за счёт «десятки» и крайнего нападающего. Как только крайний защитник соперника выдернулся из линии, игра начинается: АЗ использует ситуацию 2:1, а вингер с другой стороны начинает забег за спину (кстати, в этом есть момент эволюции: раньше Янсен принимал только забеги за спину по той же стороне, где находился мяч), максимально стягивая всю оборонительную тройку соперника на одну сторону. Дальше передача пойдёт либо ему в глубину, либо на крайнего защитника, перед которым гектар свободного пространства.

Фото: Кадр трансляции

А вот прямо сейчас откройте текст о проблемах «Спартака», где в качестве их решения предлагался способ игры молодёжной сборной Нидерландов. Молодёжкой рулил тогда другой важный ментор новой школы голландского футбола Эрвин ван де Лои – и один из скринов будет едва ли не точной копией происходящего на первой минуте матча «Лацио» – АЗ.

Естественным образом, если выйти из обороны с помощью такого способа получается, это создаёт опасность на флангах, но если мяч теряется на первой стадии, то встречные переходы могут быть убийственными, и АЗ из подобного хаоса получал достаточно атак. Янсен считает, что плюсы здесь важнее минусов, это делает его чуть дальше от того же Ивича, но в целом в нашем чемпионате привыкли мириться с таким хаосом, а вот интересные способы построения постепенных атак бывают редкостью.

Проникнув в финальную треть через прохождение поля в пространстве между линий, едва ли не ключевая зона для атаки отмечена на скриншоте. Из неё команды Янсена и отдают передачи по диагонали назад, и простреливают в зону между защитниками и вратарём (и то, и другое игнорируется Абаскалем, хотя исполнители для этого есть), и наносят удары, при этом делают это почти виртуозно. Вангелиса Павлидиса тренер сделал игроком, который стоит больше € 20 млн, за его чумовое умение исполнять в касание на первой штанге и забивать, даже не находясь в створе – примерно в обозначенном квадрате. В ситуации на скриншоте Павлидис занесёт мяч в сетку после прострела.

Фото: Кадр трансляции

В этом же моменте важно расположение четырёх других игроков. Во-первых, оцените опорного АЗ, который контролирует потерю и караулит соперника (здесь у команды было пространство для усиления – этот баланс соблюдался не всегда, но он и не забывался совершенно). Во-вторых, прямо в центре створа находится №10 – это «десятка» АЗ при условной игре 4-2-3-1. №2 – это правый вингер, а №15 – это правый защитник. Чтобы объяснить, почему они важны для Янсена, посмотрим ещё одну атаку – из другого матча, и даже больше: в этих позициях будут другие люди.

Фото: Кадр трансляции

Опорные на разной высоте – в этот раз хватило спуска одного из них (прикидывайте в этих ролях Данила Пруцева и Руслана Литвинова), чтобы разбить первичное давление. Крайний защитник на стороне мяча низко – так АЗ старается разбить прессинг с персональными ориентировками. Чтобы вытянуть больше игроков и найти излишек, на свою половину поля опускается «десятка» – теперь очевидно, что излишек будет на другой стороне.

Фото: Кадр трансляции

Крайний защитник начинает открываться внутрь – ещё одна повторяющаяся история Янсена. Идея всё та же: нарушить персональное давление, лишить соперника разумного занятия поля. Вся тройка полузащитников на своей половине.

Фото: Кадр трансляции

Спустя пару секунд соперник сжался в середине, оставляя открытыми фланги. Дальний крайний защитник находится в полуфланге, и здесь образуется излишек – у игрока с мячом две хорошие линии для передачи, на которые сопернику будет сложно отреагировать сбалансированно. Здесь же начинает действовать правило, которое игроки «Спартака» узнают в первый день, если Паскаль Янсен станет их тренером: положение крайнего защитника всегда определяется вингером, они не могут быть в одном вертикальном коридоре и горизонтально не должны быть на одной высоте.

Фото: Кадр трансляции

Передача на вингера (который вполне может быть инвертированным – АЗ регулярно их использует и продаёт) заставляет выдвигаться крайнего защитника соперника, а это открывает зону за его спиной. При этом ближнего центрального защитника сдерживает форвард АЗ, так что атаковать это небольшое пространство под проникающую передачу крайний защитник команды Янсена может беспрепятственно. Кроме того, потихоньку начинайте обращать внимание на «десятку» АЗ (№14), который помогал разбивать давление на своей половине поля.

Фото: Кадр трансляции

Крайний защитник готов атаковать пространство, нападающий готов замыкать дальнюю штангу, а «десятка» врывается в центр створа, оголяя опорную зону соперника. Обычно у многих тренеров створ атакует и дальний крайний нападающий, но у Янсена есть интересное правило, согласно которому тот до последнего держит максимальную ширину и только затем включается – либо под передачу по диагонали назад, либо под второй мяч после выноса из штрафной. Дальний крайний защитник при этом, как и в ситуации из другого матча, остаётся в балансе в опорной зоне на случай потери мяча.

Эти интересные идеи в целом есть кому реализовывать в «Спартаке» – у команды россыпь атакующих игроков, несколько претендентов на позицию формальной «десятки» и крайние защитники, готовые ходить до чужой штрафной. При этом нельзя сказать, что игру придётся переворачивать – это всё те же четыре защитника и два контролирующих полузащитника, как есть у команды сейчас.

В заключение подсвечу слабость, которая бросается в глаза у Янсена, но которая при этом обрастает индикаторами достаточно качественной работы. Давайте посмотрим, что происходит в том же матче с «Лацио» в Риме при фланговой атаке хозяев.

Фото: Кадр трансляции

Зависающего между линий игрока встречает крайний защитник (что в духе голландской проактивной школы, если говорить прямо). Это оголяет глубину на фланге, чем «Лацио» воспользуется незамедлительно.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Однако в ситуации со знаком минус давайте отметим, как защитники АЗ моментально начинают коммуницировать, пытаясь прикрыть глубину и вбегания, а также ставят потерявшегося крайнего защитника и опорных на место против соперников, вбегающих из второго темпа. В итоге в этой скверной ситуации подкатом команду спасает крайний защитник, с выдёргивания которого всё и началось.

Короткое резюме: у Янсена приятные идеи в позиционной атаке, он хорошо находит контакт с игроками разных поколений и разного статуса, задумывается об обороне больше традиционного нидерландского тренера, но при этом у его команд всегда будет достаточно моментов, подаренных сопернику через ошибки в билд-апе на своей половине. Условно манипулировать персональными ориентировками средней команды ему будет достаточно легко, но против, скажем, «Ростова» точно придётся играть длиннее.