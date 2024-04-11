Сразу трёх судей РПЛ открыто обвинили во взяточничестве! К чему приведёт новый скандал

На слова экс-директора «Чайки» Баяна уже отреагировал РФС. Вспоминаем, с чего началась эта история, и разбираемся с юристом в последствиях.

Громкое заявление в российском футболе. Бывший исполнительный директор «Чайки» из Песчанокопского Олег Баян сообщил в интервью «РИА Воронеж», что давал взятки судьям, продолжающим работать на матчах РПЛ и Кубка России.

Олег Баян экс-директор «Чайки» «Всего в уголовном деле фигурируют 33 человека. Это судьи, их помощники, а также инспекторы матчей. Это именно те арбитры, которые проходили по этому уголовному делу и которые подтвердили, что брали взятку. Они получили от меня деньги и потратили их по своему усмотрению. Некоторые из них — например, Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов — в настоящий момент судят игры РПЛ. Дело даже не в конкретных персоналиях, дело в системе, которая существует на данный момент и которой никто не хочет уделять должное внимание. Несмотря на то что есть подразделения, которые должны этим заниматься, мы видим, что, по сути, этот вопрос пущен на самотёк. Очень хочется, чтобы, приходя на футбол, мы чётко понимали, что здесь по-честному играют две команды, которые рассудит человек, выполняющий честно свою работу».



Скандал не новый — это скорее продолжение старой истории. Но обо всём по порядку.

А что вообще за уголовное дело?

13 мая 2019 года состоялся матч 27-го тура Второго дивизиона между клубами «Чайка» (Песчанокопское) и «Черноморец» (Новороссийск). Встреча завершилась победой команды из Ростовской области — 3:1. Игра вызвала подозрения из-за странных действий игроков новороссийцев. РФС через пару дней выступил с заявлением: Александр Дюков отметил, что «есть основания полагать, что результат матча — неспортивный». Оказалось, что к делу отношение имеет спортивный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко. Его клуб конкурировал с «Чайкой» за выход в ФНЛ, и функционер пытался стимулировать «Черноморец» для победы. Защитники клуба Пуляев, Резников и Юдин вступили в сговор с Градиленко. А когда «Черноморец» стал проигрывать «Чайке», это нарушило условия негласной договорённости и привело к заявлениям директора «Урожая» в СМИ. Градиленко по решению РФС отстранили от футбольной деятельности на год, а футболистов «Черноморца» — на три. Тогда представители «Чайки» оказались вне скандала.

Матч «Чайки» в сезоне-2018/2019 Фото: ФК «Чайка»

Но позже следствие установило, что исполнительный директор клуба из Песчанокопского Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш. Дышеков согласился забрать взятку, а также подговорил шестерых футболистов своей команды. В феврале 2022 года Железнодорожный районный суд Воронежа (место рассмотрения определил Верховный суд РФ) вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между «Чайкой» и «Черноморцем». Дышекову было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 до 350 тысяч. А в ходе расследования были выявлены факты, на основании которых в отношении Баяна также было возбуждено уголовное дело о подкупе арбитров.

В период с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019-го Баян предложил судьям от 50 до 250 тысяч рублей, чтобы те помогали «Чайке» побеждать. Баяна обвиняли по ч. 1 ст. 184 УК РФ (передача спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю спортивной команды, другому участнику или организатору официального спортивного соревнования денег в целях оказания противоправного влияния на результат) и по ч. 3 ст. 184 УК РФ (предварительный сговор в целях противоправного влияния на результат спортивного соревнования). Наказание, предусмотренное каждой статьёй, — лишение свободы на срок до пяти лет.

13 декабря 2023 года Баяна признали виновным в 10 эпизодах подкупа судей и в одном эпизоде сговора с целью повлиять на результат матча. Суд Воронежа приговорил его к штрафу в 1,8 млн рублей.

«Считаем, что столь мягкое наказание в виде штрафа в 1,8 млн рублей и неназначения дополнительного наказания не сможет предупредить совершение Олегом Баяном преступлений в будущем. Именно поэтому мы считаем необходимым усилить наказание до шести лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 150 тысяч рублей, а также назначить ему дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью в области профессионального спорта», — отмечал в суде представитель гособвинения.

Дмитрий Чеботарёв, адвокат Баяна, в ответ заявил, что требования прокуратуры он считает чрезмерными. Сторона защиты Баяна отметила, что за подобные преступления подсудимые ранее получали гораздо более мягкие наказания. Также адвокат напомнил, что футболисты, которые после выигранных матчей отчисляли процент судьям, продолжают играть.

Олег Баян Фото: ФК «Чайка»

Предварительный итог наступил 10 апреля 2024 года, когда воронежский суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на вердикт. По итогам заседания Баяну дополнительно запретили на два года заниматься деятельностью в области профессионального спорта. В суде представитель гособвинения отмечал, что вина Баяна в преступлении полностью доказана. Но суд первой инстанции не учёл общественной опасности преступлений, а также личность подсудимого, трудовая деятельность которого была связана со спортом. Однако в колонию-поселение Баяна так и не отправили, хоть и отстранили от спортивной деятельности.

Примечательно, что в декабре 2020 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) уже запретил Баяну пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Такое наказание применено за организацию договорных матчей «Чайка» — «Дружба», «Чайка» — «Армавир» и «Чайка» — «Ангушт», состоявшихся в 2018 году.

А что с судьями?

Самым громким итогом стали санкции в отношении арбитра Максима Матюнина. Он по решению КДК РФС от декабря 2020-го был пожизненно отстранён от деятельности, связанной с футболом. Судья участвовал в организации договорного матча «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.

В ходе расследования дел с договорными матчами привлекались судьи. ТАСС сообщал, что число опрашиваемых людей по делу составляло больше 80. Туда входили как футболисты, так и арбитры с инспекторами. В список попали, например, судьи Роман Сафьян и Антон Фролов. 15 апреля 2023 года на допросе в суде инспектор Владимир Степанищев рассказал о получении после игры «Чайки» со ставропольским «Динамо» в 2018-м перевода в размере 10 тысяч рублей от судьи Романа Сафьяна. А первый помощник арбитра Алексей Линкин сообщил, что дважды получал перевод от Антона Фролова: 30 тысяч рублей после встречи «Чайка» – «Спартак-Нальчик» (октябрь 2018-го) и 60 тысяч — после матча «Чайки» с «Машук КМВ» (март 2019-го, половину он должен был перевести воронежскому судье Александру Чекалину).

Сафьян и Фролов после этого работали на встречах РПЛ. Роман, например, отсудил три матча в сезоне-2022/2023 и три — в нынешнем («Пари НН» — «Рубин», «Факел» — «Сочи» и «Оренбург» — «Ростов»). Также Сафьян работал на пяти играх Кубка России — 2023/2024, последняя — «СКА Хабаровск» с «Сочи» в марте. На счету Фролова семь игр в качестве главного судьи в РПЛ и 20 — в Кубке. Хотя в нынешнем сезоне Антон не работал в элитном дивизионе, ограничившись матчами Первой и Второй лиг.

Роман Сафьян, Антон Фролов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему Фролов и Сафьян, чьи имена фигурируют в скандале, не понесли наказания, объяснили «Спорт-экспрессу» в службе коммуникаций РФС: «В рамках расследования дела «Чайки» департамент защиты игры РФС провёл масштабную работу. В частности, было опрошено большое число судей, которые в тот период времени работали во Второй лиге. Было установлено, что некоторые судьи допускали этические нарушения. Решение по каждому конкретному арбитру принималось отдельно, учитывался ряд факторов, в том числе готовность к сотрудничеству с департаментом защиты игры и отсутствие предвзятости в работе».

«Чемпионат» обратился в РФС с просьбой прокомментировать последнее заявление Баяна, в котором он упоминает судей, работавших на матчах РПЛ.

РФС пресс-служба «Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола. Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства, они также были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям. Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если его ранее данные по этому уголовному делу показания были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ».

Спортивный юрист Михаил Прокопец также прокомментировал громкое заявление Баяна:

— Мы не видели материалов уголовного дела. Баян говорит, что там фигурируют 33 человека и те судьи, которых он назвал. Мы не знаем, имеются ли доказательства его словам. Но давайте предположим, что он давал взятки каким-то судьям, которые до сих пор работают. В данном случае должно происходить следующее. Во-первых, РФС должен обратить внимание на этот инцидент, потому что именно РФС назначает судей, либо лига по разрешению РФС. Понятно, что РФС — не следственный орган и не может расследовать подобные дела, а может выносить решение по результату расследования. Как мы видим сегодня, РФС реагирует только на то, если Сергей Юран говорит слово «опоссум», после чего его дисквалифицируют на два матча.

В нашем случае речь о гораздо более серьёзном нарушении: люди, якобы получавшие взятки, до сих пор участвуют в судействе. РФС должен отстранить их от судейства до вынесения следственными органами решения. Работа судьи максимально связана с доверием. Если стороны не будут доверять арбитру, то это ни к чему хорошему не приведёт. Опять же, это одна из возможных ветвей событий. Во-вторых, Баян фактически сообщил о преступлении, предусмотренном УК РФ. Его обвиняли в другом — в том, что в игре с «Черноморцем» кому-то что-то давал. Но в процессе расследования он сообщил и о других преступлениях. Тут должно быть государственное расследование — собственно, как и происходило расследование дела Баяна.

Если государство вынесет решение о том, что судьи действительно получали взятки, то непонятно, почему только один Баян несёт ответственность. Медаль имеет две стороны — один даёт, а другой берёт. Всё это предположительно, потому что сейчас мы не можем что-то утверждать. Однако в случае, если преступление судей будет доказано, оно будет характеризоваться как получение денег с целью оказания противоправного влияния на результаты матчей с участием ФК «Чайка», которые они судили. При этом ответственность спортивных судей по статье 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» повышенная по сравнению со спортсменами, что установлено её частью 4».

Спортивный юрист Михаил Прокопец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А какие возможные наказания могут понести судьи, получавшие взятки от Баяна? Прокопец сообщил о следующих вариантах: