«Динамо» отпустило игрока в Европу с гарантией продажи. Но теперь не получит денег?

В зимнее трансферное окно «Динамо» отпустило из команды Даниила Лесового, и это решение клуба оставляло вопросы. Тем более москвичи никого не подписали на позицию вингера. Лесовой не был игроком стартового состава, но всё же входил в основную обойму команды Марцела Лички. Принял участие в 13 матчах (восемь — в чемпионате и пять — в Кубке России), причём шесть из них начинал с первых минут (в РПЛ – один). Потенциал Даниила хорошо известен, он считался одним из сильнейших дриблёров нашей лиги.

Сам Лесовой признавался после своего ухода, что кое на кого в «Динамо» обижен.

Даниил Лесовой экс-игрок «Динамо» «Окей, пусть так: я проиграл конкуренцию за место в составе. Принимаю это. Бóльшая часть вины – на мне, хотя не соглашусь, что вся. Уточнять не хотелось бы. В итоге я устал сидеть на скамейке запасных… О «Динамо» только тёплые воспоминания. Но в то же время понимал, что переход назрел. Обиды на кого-то остались? Остались. Опять же, без конкретики».

Очевидно, Лесовой уходил из «Динамо» с чувством, что его недооценили. Даниил не остался в России, а уехал за границу – в чемпионат Израиля, который занимает 16-е место в рейтинге европейских лиг. Более того, стало известно, что его новый клуб «Маккаби» из Хайфы оформляет экс-динамовцу местное гражданство, чтобы он не считался легионером. Позже игрок получил израильский паспорт благодаря тому, что у его жены еврейские корни. Пошли разговоры о возможном привлечении Лесового в сборную Израиля.

Правда, переход Даниила до последнего оставался под сомнением. История затянулась более чем на месяц, так как у хайфского «Маккаби» возникли трудности с переводом денег в Россию. Изначально, по данным израильских СМИ, стороны договорились о полноценном трансфере за € 1 млн, но перед закрытием зимнего окна, когда всё шло к тому, что вингер вернётся в Москву и останется до лета в «Динамо», два клуба решили оформить аренду с правом выкупа по окончании сезона. За эти месяцы «Маккаби» должен был решить все проблемы с переводом денег. По данным Transfermarkt, стоимость аренды составила € 350 тыс. При этом сумма выкупа увеличилась по итогам переговоров до € 1,35 млн, а бонусы могли гарантировать «Динамо» ещё € 500 тыс. С самим Лесовым московский клуб перед отправкой игрока в Израиль продлил контракт до лета 2026 года.

Даниил Лесовой на презентации в «Маккаби» Фото: ФК «Маккаби» Хайфа

Лесовой должен был помочь «Маккаби» в борьбе за чемпионство, Кубок Израиля и в плей-офф Лиги конференций. Казалось, аренда – просто формальность, поскольку клуб из Хайфы параллельно занимался выкупом контракта вингера. Но оказалось, что только казалось.

Из Кубка Израиля хайфский «Маккаби» выбыл на стадии четвертьфинала, уступив «Маккаби» из Нетании со счётом 1:3. В 1/8 финала Лесовой вышел в основе, в 1/4 финала — на замену и не совершил результативных действий.

В плей-офф Лиги конференций команда из Хайфы попала, заняв третье место на групповом этапе Лиги Европы. В 1/16 финала соперником «Маккаби» стал бельгийский «Гент». В первом домашнем матче, который израильтяне выиграли со счётом 1:0, Лесовой попал в основу и был заменён на исходе часа встречи как раз за минуту до победного гола. Даниил получил самую низкую оценку от статистического сайта Sofascore из игроков основы хозяев – 6,6 балла. Отметился двумя обводками и одним пасом под удар. В ответной встрече вингер-новичок остался на скамейке до финального свистка. «Маккаби» добыл ничью 1:1 и прошёл дальше.

В 1/8 финала израильтяне попали на «Фиорентину». Дома уступили в весёлом матче – 3:4. Лесовой появился на поле за 20 минут до конца при счёте 3:3. Успел всего пару раз коснуться мяча. На ответную игру, состоявшуюся 14 марта, Даниил не поехал из-за травмы, а ничья 1:1 завершила евросезон «Маккаби».

В чемпионате Израиля 14 клубов играют в два круга, а на втором этапе разбиваются на две группы: шестёрка сильнейших ведёт борьбу за чемпионство и еврокубки, а восемь остальных команд борются за выживание. «Маккаби» из Хайфы, будучи действующим чемпионом, защищал титул и первую часть сезона завершил на втором месте – преследовал лидирующий «Маккаби» из Тель-Авива.

Экс-динамовец, судя по его словам, был доволен уровнем турнира, в который попал. «Я думал, что разница по сравнению с РПЛ большая, но это оказалось не так, – признавался Лесовой. – Уровень сопоставим, много квалифицированных футболистов, разве что в Израиле чуть меньше тактики, плотности в защите. А мой новый клуб «Маккаби», думаю, в России точно шёл бы в пятерке. Да и выход в весеннюю часть Лиги конференций, победа в первом матче над бельгийским «Гентом» подтверждают эту мысль».

Даниил Лесовой в «Маккаби» Фото: AP/TASS

Даниил сначала выходил на замену, что можно было списать на адаптацию. Однако история с непопаданием в стартовый состав затянулась. Потом Лесовой получил повреждение, а после возвращения на поле снова травмировался и до сих пор восстанавливается. В результате на сегодняшний день у вингера всего девять матчей за «Маккаби», лишь два в основе и ни одного результативного действия.

В общей сумме Лесовой сыграл в чемпионате Израиля 106 минут. За это время нанёс один удар – не в створ, отдал 29 точных передач (73% точности), включая 15 на чужой трети и только один под удар, совершил четыре обводки и заработал на себе один фол. Выиграл 41% единоборств. Ещё у Даниила три отбора мяча, один перехват и одно нарушение. В общем, наверное, это не те цифры, которые ждали в клубе из Хайфа от новичка к середине апреля.

Тем временем результаты «Маккаби» из Хайфы становятся всё хуже. На данный момент у команды безвыигрышная серия из семи матчей, включая четыре в чемпионате Израиля. Отставание от лидера составляет уже 10 очков – о защите чемпионского титула можно забыть. Трофей почти наверняка уедет в Тель-Авив.

Израильские СМИ сообщают, что «Маккаби» покинет его нынешний тренер Мессай Дего. Клуб договаривается о возвращении и трёхлетнем контракте с Бараком Бахаром, под руководством которого трижды завоёвывал чемпионский титул. Последний – в прошлом сезоне. Летом 2023 года Бахар ушёл в «Црвену Звезду», но уже в декабре был отправлен в отставку.

В межсезонье в «Маккаби» из Хайфы будет перестройка. Как сообщил Sport5, теперь руководство клуба не собирается выкупать Даниила у «Динамо». Эту информацию подтверждал сайт One.co.il, сопроводив её таким комментарием: «В любом случае Лесовой будет освобождён из команды, так как его считают одним из слабейших новичков».

Видимо, «Маккаби» не устраивают также ни сумма трансфера, ни высокая зарплата вингера (израильские СМИ писали о заработке в размере € 275 тыс. за четыре с небольшим месяца). Куда теперь идти Лесовому – непонятно. В его планы после получения израильского паспорта едва ли входило возвращение в «Динамо».

В тексте использованы цитаты из интервью для «Спорт-экспресса».