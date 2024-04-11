Что за тренер скоро возглавит «Ливерпуль»

Рубен Аморим – это имя вы наверняка встречали в последнее время. Например, у нас на «Чемпионате» выходил текст об этом тренере всего месяц назад. С тех пор многое изменилось. Тогда португалец просто значился в списках «Барселоны» и «Ливерпуля» как один из вариантов. Теперь же он главный претендент на место Юргена Клоппа.

В конце марта Хаби Алонсо объявил, что останется в «Байере» и на следующий сезон. После этого вероятность назначения Аморима резко увеличилась. Букмекеры теперь дают коэффициент 1.20 на появление португальца в «Ливерпуле» грядущим летом. То есть крайне вероятно, что так случится. На это указывают и ведущие инсайдеры (в том числе Фабрицио Романо). Например, Флориан Плеттенберг даже сообщил, что уже достигнута устная договорённость. Правда, другой влиятельный журналист Джеймс Пирс (специализируется на «Ливерпуле» в The Athletic) заявил, что такой договорённости нет, но назначение Аморима действительно вероятно. По информации Романо, «Спортинг» за € 10 млн готов отпустить тренера, у которого контракт рассчитан до лета 2026 года.

Рубен Аморим Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

На выходных в чемпионате Португалии состоялся главный матч сезона. Дерби «Спортинга» и «Бенфики». Если вы взглянете на команду Рубена, то вряд ли найдёте много знакомых имён. Только если следите за португальской лигой. А вот в «Бенфике» играют Анхель Ди Мария, Николас Отаменди, Давид Нерес, на скамейке остался Жоау Мариу.

«Спортинг» с большим трудом, но всё-таки выиграл, забив на 1-й и 90+1-й минутах. Таким образом, отрыв от «Бенфики» составляет уже не четыре, а семь очков по потерянным. По сути, команда Аморима в этом дерби забрала титул. Именно для чемпионата Португалии семь очков за семь туров до конца – огромный отрыв, потому что в этой лиге топ-клубы реже теряют очки с середняками и аутсайдерами, чем в других.

Перед стартом сезона основным претендентом на титул считалась «Бенфика» – действующий чемпион и самый богатый клуб Португалии. Если оценивать трансферный баланс, то клуб летом усилился на € 50 млн, а «Спортинг» наоборот – распродал ведущих футболистов примерно на € 70 млн. На самом деле, на € 123,5 млн, но и потратил € 55 млн. В том числе на Виктора Дьёкереша, которого отыскали в «Ковентри» из Чемпионшипа. Сейчас этот нападающий – лучший бомбардир чемпионата Португалии (22 гола), а в дерби он мощным ударом едва не сломал перекладину.

Рубен Аморим Фото: Octavio Passos/Getty Images

Получается, что к 39 годам Аморим во второй раз выиграет чемпионат Португалии, имея при этом менее звёздную команду. Статистика «Спортинга» в этом сезоне впечатляет. Команда забивает в среднем 2,93 гола за игру и допускает 8,07 удара по своим воротам. Таких цифр нет ни у кого в топ-5 лигах Европы. Мы обратились к аналитику португальской A Bola Жилу Нуньешу, чтобы он рассказал, чем примечателен Аморим. Он отметил три вещи.

«Одна из фишек тренера – перестановки футболистов на новые позиции. Например, Джени Катамо, сделавший дубль в дерби, в прошлом году был защитником, а теперь стал вингером. Самое забавное: Аморим, будучи футболистом, играл в полузащите и предпочитал оставаться на скамейке, а не идти на позицию правого защитника».

«Рубен привержен схеме с тремя защитниками. Даже в прошлом сезоне, который получился неудачным при четвёртом месте в чемпионате и вылете из Кубка Португалии от команды второй лиги. И тогда он оставался верен своему подходу».

«Аморим – лучший тренер Португалии в плане коммуникаций. Когда его критикуют на пресс-конференциях, он отвечает крайне иронично и остроумно. При этом всегда вступается за своих футболистов».