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Крылья Советов — Рубин — 2:0, видео, голы, обзор матча, статистика, 14 апреля 2024 года, РПЛ, таблица чемпионата России

«Крылья Советов» — в двух очках от топ-3! В матче с «Рубином» использовали ошибку вратаря
Анатолий Романов
«Крылья Советов» — в двух очках от топ-3!
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Дюпин неудачно сыграл в эпизоде с первым голом. А когда забивался второй, его и вовсе не было в воротах.

«Крылья Советов» победили дома «Рубин», обошли «Спартак» и поднялись на шестое место. До топ-3 – два очка.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Горшков – 9'     2:0 Хубулов – 90+8'    

«Крылья Советов» продолжают играть без своего лучшего бомбардира Гарре. Аргентинского вингера долго готовят к возвращению на поле, но никак не подготовят. В матче с «Рубином» Игорь Осинькин рассчитывал на Бенхамина, а тот получил очередную травму на предыгровой тренировке и опять не попал в заявку.

Впрочем, и без Гарре у самарцев хватает быстрых и резких игроков в группе атаки. Защитники «Рубина» почувствовали это на себе, особенно после того, как казанцы пропустили быстрый гол и вынуждены были раскрываться. Правда, первый момент создала всё же команда Рашида Рахимова: опорники «Крыльев Советов» не помешали Иву свободно выстрелить с 25-30 метров. «Рубин» заработал угловой, а стандарты в исполнении казанцев всегда опасны.

«Крылья Советов» и «Рубин» в таблице судейских ошибок в РПЛ:
Таблица ошибок судей РПЛ. Теперь ещё одному клубу арбитры помогают больше других
Таблица ошибок судей РПЛ. Теперь ещё одному клубу арбитры помогают больше других

Однако спустя минуту тот же Иву сфолил недалеко от собственной штрафной, и «Крылья Советов» свой стандарт реализовали даже лучше, чем соперник. У Горшкова получился хороший удар с отскоком от земли, тем не менее это вратарский гол. Дюпин напрасно сделал шаг влево при ударе, поэтому и не дотянулся до мяча. Если бы не гадал, то наверняка совершил бы сейв.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем «Рубин» в первом тайме ловил контрвыпады самарцев на скорости. На «горчичник» присели пять человек: помимо опорного хавбека Иву, это центральный защитник Вуячич, латераль Кабутов, инсайды Вада с Ранджеловичем. Тот же Горшков мог оформить дубль со штрафных, но не попал в цель, а Евгеньев чуть-чуть не дотянулся до мяча, чтобы подправить его в сетку. Очень много было стыков, мелких повреждений, лишних эмоций. А вот статистика по ударам в створ к перерыву выглядела довольно скромно – обе команды попали только по разу.

У «Рубина» всё-таки случилось удаление ещё до начала второго тайма, но матч завершился досрочно не для кого-то из игроков гостей. В перерыве красную заработал Рахимов. Первая версия — споры с судьёй, однако впоследствии «Матч ТВ» сообщил, что тренер «Рубина» предлагал подраться коллеге из «Крыльев». Так или иначе Рахимов отправился смотреть футбол наверх, к болельщикам. По всей видимости, это был единственный зритель на трибунах без билета.

«Крылья Советов» отдали команде Рахимова мяч и территорию, сделав ставку на быстрые ответные атаки. Такой футбол самарцы очень любят, а казанцы – не любят. Позиционное наступление не сильнейшее качество современного «Рубина». Вада пытался заработать пенальти, но явно симулировал: фола Горшкова не было. Вообще аргентинец в нескольких эпизодах наиграл на вторую жёлтую карточку: за толчок соперника, за нырок, за требование от судьи обратиться к VAR. Судья Галимов каждый раз прощал его.

На последние 20 минут «Крылья Советов», чтобы удержать счёт, перешли на схему с тремя центральными защитниками. На поле вышел Гапонов, а Рассказов при владении поднимался высоко либо вообще смещался в центр. Получил травму герой матча Горшков – его заменил зимний новичок Печенин. Команда Осинькина хорошо держалась. Ещё один спорный момент в штрафной самарцев произошёл, когда мяч попал в руку Евгеньеву, но и это не тянуло на 11-метровый. Рука находилась в естественном положении.

«Рубин» пытался устроить навал в концовке, однако хозяева выигрывали всё в своей штрафной. У казанцев 0 точных кроссов из 15 и 0 ударов в створ во второй половине. Ничего не получалось, даже фирменные стандарты. Последний шанс в компенсированное время упустил, пробив в стенку со штрафного, Кабутов. А на 90+6-й минуте «КС» улетели в контрвыпад после стандарта казанцев, и Хубулов забил в пустые ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дюпин задержался в штрафной соперника – и не вернулся.

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