«Сначала играли против «Барсы», потом — против судьи». Скандально-великий камбэк с «ПСЖ»

«Барселону» и «ПСЖ» ждёт третья встреча в столице Каталонии за последние семь лет. В 2021-м парижане раскатали соперника (4:1) благодаря хет-трику Килиана Мбаппе, а в 2017-м футбольный мир стал свидетелем грандиозного камбэка. Хотя тогда не обошлось без судейского скандала.

«Барса» прошла дальше после 0:4 в первом матче. Но судья совершил несколько грубых ошибок

14 февраля 2017 года «ПСЖ» переехал «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 4:0. Казалось, в ответной игре нет никакого смысла, учитывая правило выездного гола. Пропусти «Барса» хотя бы один мяч на «Камп Ноу», пришлось бы забивать шесть. Это уже какой-то нереалистичный сюжет. Однако мартовский матч вошёл в историю, ведь «Барса» победила как раз со счётом 6:1.

Принято считать, что факторами такого успеха каталонцев стали их искромётная игра, провал соперника и решения немецкого арбитра Дениза Айтекина. «Барса» забила три мяча к 50-й минуте — после такого многие поверили в камбэк. Но планы этих людей, казалось, разрушил нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани. Гости оформили тот самый нужный гол, а у хозяев оставалось полчаса, чтобы забить ещё три.

При счёте 3:1 Айтекин совершил грубую ошибку. Анхель Ди Мария выбежал один на один с вратарём, но упал в штрафной площади «Барселоны» после контакта с Хавьером Маскерано. Фол последней надежды? Пенальти? У Айтекина была своя точка зрения: никакого фола. «Понятно, что я фолил на Ди Марии в штрафной, — скажет после матча Маскерано. — Но, думаю, это не та причина, благодаря которой мы выбили «ПСЖ».

Футболисты «ПСЖ» недоумевают от решений Айтекина Фото: Laurence Griffiths/Getty Images)

На 90-й минуте Айтекин всё же назначил пенальти, но уже в ворота французского клуба (второй в матче). Луис Суарес рухнул в штрафной «ПСЖ», после того как Маркиньос коснулся шеи форварда. «Это не пенальти, — разобрал эпизод бывший испанский арбитр Андухар Оливер уже после матча. — Маркиньос просто положил руку на Суареса, а тот рухнул».

«Не знаю, была это явная ошибка или нет. В будущем, когда они появятся, их исправят видеопомощники. Мы хотим быть уверенными, что решающие матчи пройдут без очевидных ошибок», — так эпизод прокомментировал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Тот самый эпизод с Луисом Суаресом (на переднем плане) и Маркиньосом Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Неймар реализовал пенальти и сделал счёт 5:1. Этот результат выводил «ПСЖ» в четвертьфинал за счёт выездного гола. Но французская команда умудрилась пропустить ещё и на пятой добавленной минуте. Шокирующее поражение для команды Унаи Эмери! «У нас были шансы сделать счёт 3:2. Судейские решения точно навредили нам. Не знаю, были они правильными или нет. За несколько минут в концовке мы потеряли всё, что наработали до этого», — сокрушался после игры Эмери.

Футболисты «ПСЖ» выглядели ошеломлёнными, но не стали обвинять во всём судейскую бригаду. «Мне стыдно, мы просим прощения у болельщиков, — сказал полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти. — В наши ворота поставили два пенальти, однако мы проиграли со счётом 1:6. Нужно винить себя, а не арбитра».

«Я не оправдываюсь, но нарушения на Суаресе не было. Мы и сами могли рассчитывать на пенальти. С другой стороны, не стоит винить судей, ведь «ПСЖ» сыграл не так, как должен был», — мнение защитника парижан Тьяго Силвы.

Игроки «Барселоны» празднуют невероятную победу Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«ПСЖ» направил протест в УЕФА. Французский клуб утверждал, что Айтекин совершил семь ошибок в пользу соперника

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что в ворота «Барселоны» должны были поставить два пенальти. Впрочем, он отметил, что «ПСЖ» не ищет оправданий. Но позднее клуб отправил в УЕФА протест на работу бригады Айтекина. По мнению парижского клуба, арбитр совершил семь ошибок, которые повлияли на итоговый результат. Что же судья сделал не так, если верить французскому клубу?

Арбитр должен был назначить пенальти, после того как мяч попал в руку Маскерано.

Айтекину следовало показать жёлтую карточку Жерару Пике за фол на Кавани, предупреждение стало бы вторым для испанца.

Первый пенальти в ворота «ПСЖ» назначен ошибочно, так как Неймар сам искал контакт с Тома Мёнье.

Судья должен был удалить Неймара за умышленный удар по ногам Маркиньоса.

Айтекин должен был назначить пенальти за игру рукой Пике.

Арбитру следовало назначить пенальти за фол Маскерано на Ди Марии.

Судья ошибочно назначил второй пенальти в ворота «ПСЖ». Суарес в этом эпизоде заслужил вторую жёлтую карточку за симуляцию.

Жалобу в УЕФА рассмотрели, но никаких санкций не применили. Болельщик «Реала» Луис Ольмедо составил петицию с просьбой переиграть матч, которую подписали 250 тысяч человек. Разумеется, никто ничего не переигрывал. Кстати, французское издание Le Parisien отметило, что по ходу матча Айтекин несколько раз в грубой форме отвечал на протесты игроков «ПСЖ». Если верить источнику, футболисты выражали недовольство решениями арбитра, а судья посылал их куда подальше.

В 2020 году Эмери в интервью испанскому изданию Marca снова затронул тему памятного матча.

Унаи Эмери бывший главный тренер «ПСЖ» «Мы провели два матча. Первый раз играли против «Барселоны», второй — против арбитра Айтекина. Будь тогда VAR, «ПСЖ» однозначно прошёл бы дальше».

После матча на «Камп Ноу» Айтекин ни разу не работал в плей-офф Лиги чемпионов, но его ставили на игры группового этапа. В сезоне-2017/2018 два российских клуба провели матчи ЛЧ при его судействе. «Спартак» сыграл в Словении вничью с «Марибором» (1:1), а ЦСКА справился дома с «Бенфикой» (2:0). Турецкий судья не работал в ЛЧ с декабря 2021 года — тогда его бригада вывела на поле «Бенфику» и киевское «Динамо».

Денизу 45 лет. Он по-прежнему работает арбитром. У него 25 матчей в нынешнем сезоне (16 — в Бундеслиге, восемь — во Второй Бундеслиге и один — в Кубке Германии). Он показал в общей сложности 78 жёлтых карточек, три красных и назначил 10 пенальти. Совсем недавно (13 апреля) работал на игре Бундеслиги «Штутгарт» — «Айнтрахт» (3:0).

Семь лет назад «Барселона» отыгралась под руководством Луиса Энрике. Теперь испанец тренирует «ПСЖ», и его команде снова нужен камбэк в Каталонии. На этот раз всё гораздо проще — необходимо отыграть не четыре мяча, а один (первый матч «ПСЖ» проиграл 2:3). Теперь обойдётся без судейского скандала?