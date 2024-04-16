«Сначала играли против «Барсы», потом — против судьи». Скандально-великий камбэк с «ПСЖ»

«Барселону» и «ПСЖ» ждёт третья встреча в столице Каталонии за последние семь лет. В 2021-м парижане раскатали соперника (4:1) благодаря хет-трику Килиана Мбаппе, а в 2017-м футбольный мир стал свидетелем грандиозного камбэка. Хотя тогда не обошлось без судейского скандала.
«Барса» прошла дальше после 0:4 в первом матче. Но судья совершил несколько грубых ошибок
14 февраля 2017 года «ПСЖ» переехал «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 4:0. Казалось, в ответной игре нет никакого смысла, учитывая правило выездного гола. Пропусти «Барса» хотя бы один мяч на «Камп Ноу», пришлось бы забивать шесть. Это уже какой-то нереалистичный сюжет. Однако мартовский матч вошёл в историю, ведь «Барса» победила как раз со счётом 6:1.
Принято считать, что факторами такого успеха каталонцев стали их искромётная игра, провал соперника и решения немецкого арбитра Дениза Айтекина. «Барса» забила три мяча к 50-й минуте — после такого многие поверили в камбэк. Но планы этих людей, казалось, разрушил нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани. Гости оформили тот самый нужный гол, а у хозяев оставалось полчаса, чтобы забить ещё три.
При счёте 3:1 Айтекин совершил грубую ошибку. Анхель Ди Мария выбежал один на один с вратарём, но упал в штрафной площади «Барселоны» после контакта с Хавьером Маскерано. Фол последней надежды? Пенальти? У Айтекина была своя точка зрения: никакого фола. «Понятно, что я фолил на Ди Марии в штрафной, — скажет после матча Маскерано. — Но, думаю, это не та причина, благодаря которой мы выбили «ПСЖ».
Футболисты «ПСЖ» недоумевают от решений Айтекина
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images)
На 90-й минуте Айтекин всё же назначил пенальти, но уже в ворота французского клуба (второй в матче). Луис Суарес рухнул в штрафной «ПСЖ», после того как Маркиньос коснулся шеи форварда. «Это не пенальти, — разобрал эпизод бывший испанский арбитр Андухар Оливер уже после матча. — Маркиньос просто положил руку на Суареса, а тот рухнул».
«Не знаю, была это явная ошибка или нет. В будущем, когда они появятся, их исправят видеопомощники. Мы хотим быть уверенными, что решающие матчи пройдут без очевидных ошибок», — так эпизод прокомментировал глава ФИФА Джанни Инфантино.
Тот самый эпизод с Луисом Суаресом (на переднем плане) и Маркиньосом
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Неймар реализовал пенальти и сделал счёт 5:1. Этот результат выводил «ПСЖ» в четвертьфинал за счёт выездного гола. Но французская команда умудрилась пропустить ещё и на пятой добавленной минуте. Шокирующее поражение для команды Унаи Эмери! «У нас были шансы сделать счёт 3:2. Судейские решения точно навредили нам. Не знаю, были они правильными или нет. За несколько минут в концовке мы потеряли всё, что наработали до этого», — сокрушался после игры Эмери.
Футболисты «ПСЖ» выглядели ошеломлёнными, но не стали обвинять во всём судейскую бригаду. «Мне стыдно, мы просим прощения у болельщиков, — сказал полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти. — В наши ворота поставили два пенальти, однако мы проиграли со счётом 1:6. Нужно винить себя, а не арбитра».
«Я не оправдываюсь, но нарушения на Суаресе не было. Мы и сами могли рассчитывать на пенальти. С другой стороны, не стоит винить судей, ведь «ПСЖ» сыграл не так, как должен был», — мнение защитника парижан Тьяго Силвы.
Игроки «Барселоны» празднуют невероятную победу
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
«ПСЖ» направил протест в УЕФА. Французский клуб утверждал, что Айтекин совершил семь ошибок в пользу соперника
Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что в ворота «Барселоны» должны были поставить два пенальти. Впрочем, он отметил, что «ПСЖ» не ищет оправданий. Но позднее клуб отправил в УЕФА протест на работу бригады Айтекина. По мнению парижского клуба, арбитр совершил семь ошибок, которые повлияли на итоговый результат. Что же судья сделал не так, если верить французскому клубу?
- Арбитр должен был назначить пенальти, после того как мяч попал в руку Маскерано.
- Айтекину следовало показать жёлтую карточку Жерару Пике за фол на Кавани, предупреждение стало бы вторым для испанца.
- Первый пенальти в ворота «ПСЖ» назначен ошибочно, так как Неймар сам искал контакт с Тома Мёнье.
- Судья должен был удалить Неймара за умышленный удар по ногам Маркиньоса.
- Айтекин должен был назначить пенальти за игру рукой Пике.
- Арбитру следовало назначить пенальти за фол Маскерано на Ди Марии.
- Судья ошибочно назначил второй пенальти в ворота «ПСЖ». Суарес в этом эпизоде заслужил вторую жёлтую карточку за симуляцию.
Жалобу в УЕФА рассмотрели, но никаких санкций не применили. Болельщик «Реала» Луис Ольмедо составил петицию с просьбой переиграть матч, которую подписали 250 тысяч человек. Разумеется, никто ничего не переигрывал. Кстати, французское издание Le Parisien отметило, что по ходу матча Айтекин несколько раз в грубой форме отвечал на протесты игроков «ПСЖ». Если верить источнику, футболисты выражали недовольство решениями арбитра, а судья посылал их куда подальше.
В 2020 году Эмери в интервью испанскому изданию Marca снова затронул тему памятного матча.
«Мы провели два матча. Первый раз играли против «Барселоны», второй — против арбитра Айтекина. Будь тогда VAR, «ПСЖ» однозначно прошёл бы дальше».
После матча на «Камп Ноу» Айтекин ни разу не работал в плей-офф Лиги чемпионов, но его ставили на игры группового этапа. В сезоне-2017/2018 два российских клуба провели матчи ЛЧ при его судействе. «Спартак» сыграл в Словении вничью с «Марибором» (1:1), а ЦСКА справился дома с «Бенфикой» (2:0). Турецкий судья не работал в ЛЧ с декабря 2021 года — тогда его бригада вывела на поле «Бенфику» и киевское «Динамо».
Денизу 45 лет. Он по-прежнему работает арбитром. У него 25 матчей в нынешнем сезоне (16 — в Бундеслиге, восемь — во Второй Бундеслиге и один — в Кубке Германии). Он показал в общей сложности 78 жёлтых карточек, три красных и назначил 10 пенальти. Совсем недавно (13 апреля) работал на игре Бундеслиги «Штутгарт» — «Айнтрахт» (3:0).
Семь лет назад «Барселона» отыгралась под руководством Луиса Энрике. Теперь испанец тренирует «ПСЖ», и его команде снова нужен камбэк в Каталонии. На этот раз всё гораздо проще — необходимо отыграть не четыре мяча, а один (первый матч «ПСЖ» проиграл 2:3). Теперь обойдётся без судейского скандала?