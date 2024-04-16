Гасперини слишком поздно выпустил Миранчука. Из-за этого «Аталанта» потеряла важные очки

После появления на поле Алексей стал самым опасным футболистом бергамасков. Но спасти команду в игре с «Вероной» не успел.

«Аталанта» после успешного старта 2024 года в чемпионате Италии (пять побед, одна ничья) забуксовала в последние полтора месяца. С 25 февраля бергамаски провели шесть встреч в Серии А, в которых одержали всего одну победу. «Аталанта» усложнила себе задачу с попаданием в Лигу чемпионов. Но шансы ещё остаются: нужно просто выдать стабильную концовку чемпионата. Начать победную серию «Аталанта» могла с домашней игры с «Вероной», занимавшей 18-е место.

В стартовом составе бергамасков отсутствовал российский полузащитник Алексей Миранчук. Он остался в запасе в третьей встрече «Аталанты» подряд (с «Кальяри» в Серии А и с «Ливерпулем» в Лиге Европы). Интересно, что до этого Миранчук разорвал в гостях «Наполи», забив гол и оформив ассист. Чем опять Алексей не угодил Джан Пьеро Гасперини? Вопрос.

Зато в основе на игру с «Вероной» появился Джанлука Скамакка — автор дубля в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Он же забил первый гол и во встрече Серии А. На 13-й минуте «Аталанта» накрыла прессингом «Верону» при выходе из обороны, Скамакка получил мяч и зарядил его под перекладину.

На этом бергамаски не остановились. Уже через пять минут хозяева удвоили преимущество. И снова в голевой атаке поучаствовал Скамакка! Он закинул мяч на Эдерсона, воспользовавшегося провалом обороны «Вероны». Бразилец умчался один на один с вратарём гостей Лоренцо Монтипо и без проблем переиграл его.

На этом моменте показалось, что результат сделан. «Аталанта» чувствовала себя комфортно, владела инициативой и продолжила создавать моменты. Дважды «Верону» выручил голкипер Монтипо: сначала отразил удар головой в исполнении Марио Пашалича, а затем – выстрел Шарля Де Кетеларе. На перерыв бергамаски ушли с отличным настроением.

Радость Эдерсона после гола Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Но что произошло в раздевалке? Да, «Аталанта» начала играть по счёту — всё верно и логично. Впереди ответный матч Лиги Европы с «Ливерпулем», нужно экономить силы. Но прагматизм не означает, что следует расслабляться. А именно это и сделали хозяева. И поплатились двумя пропущенными голами.

Сначала Дарко Лазович пробил издали, и мяч издевательски закатился в нижний правый угол ворот «Аталанты». А через четыре минуты Тейянни Нослин классно сыграл в штрафной хозяев, выскочив из-за спин защитников и точно пробив головой.

Радость «Вероны» после гола Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

И тут Гасперини вспомнил о Миранчуке! Почти сразу Алексей оказался на поле. Через пять минут россиянин упал в штрафной «Вероны» после контакта с защитником соперника. Судья Юан Лука Сакки нарушения не увидел.

Однако Алексей продолжал генерировать моменты. Именно россиянин был самым активным и опасным футболистом «Аталанты» после появления на поле. Трижды Миранчук пробил по воротам «Вероны»! На 75-й минуте он хитро ударил сразу после приёма мяча из штрафной, но Монтипо спас гостей. А в концовке россиянин ещё два раза заставил голкипера «Вероны» вступать в игру. Сначала Алексей с левой пробил с радиуса штрафной, а через пару минут — из её центра. Но принести победу «Аталанте» у Миранчука не получилось.

Алексей Миранчук в игре Фото: Zuma/TASS

Бергамаски из-за своей расслабленности упустили лёгкие три очка. А тренер Гасперини уже не в первый раз зря оставляет Миранчука в запасе с первых минут. Это догадки, но, вполне возможно, если бы Алексей оказался в старте, то забил бы третий гол ещё в первом тайме и снял все вопросы о победителе. Ждём Миранчука в старте на матч с «Ливерпулем»? Это было бы логичным ответом на вопрос, почему Алексей вновь оказался на скамейке.

Бергамаски ещё сильнее усложнили задачу отобраться в Лигу чемпионов. Отставание от идущей пятой «Ромы» (с огромной вероятностью это место даст путёвку в ЛЧ) — четыре очка.