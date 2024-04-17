У «Байера 05» больше трофеев, чем у «Байера 04». А ещё там играл россиянин

Все отлично знают, что за команда «Байер 04» из Леверкузена – многолетний участник Бундеслиги, обладатель Кубка Германии и Кубка УЕФА, а теперь ещё и новоиспечённый чемпион Германии. Команда не нуждается в представлении, потому что в этом сезоне про неё говорили больше, чем когда-либо. Но слышали ли вы что-нибудь про «Байер 05», у которого трофеев больше, чем у тёзки из Леверкузена?

«Юрдинген 05» стал «Байером 05» после того, как его под опеку взяла компания Bayer

12 молодых людей собрались в отеле «Келлнер», что располагался на Оберштрассе в Юрдингене (в 1929 году город объединился с Крефельдом), и решили, что отныне у них будет собственная футбольная команда. Так появился «Футбольный клуб Юрдинген 05» – 05 в названии связано с тем, что решение о создании было принято в 1905 году. Клуб присоединился к Западногерманскому футбольному союзу и начал своё выступление в лиге С-класса.

Первая мировая война остановила развитие команды, а после её окончания клуб и вовсе чуть не исчез: 16 футболистов погибли, остальные же попросту не могли играть из-за полученных ранений и из-за болезней. Набрать новых игроков всё же удалось, поэтому уже в сезоне-1919/1920 «Юрдинген 05» мчался к первой большой победе – чемпионству в А-классе. Первое место позволило команде пробраться в элиту, которая тогда называлась довольно лаконично: Лига.

Но футболистов преследовали неудачи: результаты были так себе, а из-за реструктуризации лиг в 1928-м команда оказалась во втором окружном классе (это аналог любительской лиги). В 1935-м они чуть не остались без поля из-за строительства моста Адольфа Гитлера. Следом началась Вторая мировая война, которая забрала многих футболистов. Из-за нехватки игроков пришлось объединиться с «Юрдинген 1910» – так появилась команда «Юрдинген 05/10». После войны снова пришлось восстанавливаться, но у «Юрдингена» были скромные ресурсы, а доходы слишком низкие, чтобы мечтать о чём-то большом.

Однако футболистам наконец повезло: в Крефельде располагался завод Bayer, на котором производили синтетику, пигменты и химическое сырьё. Многие из игроков «Юрдингена» работали на фабрике, поэтому в 1953 году клуб объединился со спортивными группами завода и стал «Байер 05 Юрдинген». На лого команды в самом центре появился логотип Bayer.

«БАЙЕР 05» Фото: Bayer 05

Клуб постепенно повышался из лиги в лигу – из четвёртого дивизиона команда добралась до Бундеслиги к 1975 году. «Байер 05» пробыл там всего год, вернулся в 1979-м, снова вылетел спустя два сезона, а потом опять вышел в элиту в 1983-м, задержавшись на этот раз на целых восемь лет. Это был лучший период в их истории: 6 мая 1985 года «Байер 05» сенсационно выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Баварию» со счётом 2:1, и обеспечил себе участие в Кубке обладателей кубков. Там клуб дошёл до полуфинала, проведя матч, который получил название «Гротенбургское чудо»: в первом матче 1/4 финала «Байер 05» проиграл дрезденскому «Динамо» 0:2, а в ответной игре к перерыву уступал со счётом 1:3, но потом забил шесть мячей за второй тайм и вышел в полуфинал. В сезоне-1985/1986 «Байер 05» взял бронзу Бундеслиги, а в 1988, 1990, 1991 и 1992 годах – собрал Кубки Интертото.

«БАЙЕР 05» Фото: Horstmüller/ullstein bild via Getty Images

В 1995 году сказка закончилась – Bayer принял решение больше не спонсировать клуб. Название сменили на «Юрдинген 05», поэтому свой последний в истории сезон в Бундеслиге команда провела уже с новым именем и лого. С уходом Bayer ушла и удача: клуб занял последнее место и вылетел, начав с этого своё долгое погружение на дно немецкого футбола. Сейчас «Юрдинген 05» выступает в пятой лиге.

За «Юрдинген 05» играл Сергей Горлукович. Тогда клуб ещё выступал в Бундеслиге

Горлукович уехал в Германию летом 1989-го – его пригласила к себе дортмундская «Боруссия». Немецкого он не знал, клуб же требовал мгновенной адаптации, поэтому вписал в его контракт обязательные уроки репетитора за 50 марок каждый. Горлукович на такие условия не согласился: заплатил учителю один раз и прогнал его, а сам учил язык через общение с местными. В «Боруссии» ему было непросто, и дело было далеко не в знаниях немецкого: из-за жёсткого лимита на легионеров (максимум два иностранца в заявке на матч) он часто оставался на скамейке. «В том числе травмы пошли, – вспоминал он. – Как-то в Германии из-за паховых колец три месяца ходить не мог. Всех бьют по ногам, даже защитников. Меня били, я бил… Ну и пришёл Оттмар Хитцфельд, при котором я сыграл лишь семь матчей. Клуб купил нападающих-иностранцев, и вопрос с первыми двумя легионерами решился. Но как только поражение – Хитцфельд выпускал меня. Выигрываем – снова сажал».

СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

В 1992-м Горлукович взял серебро с «Боруссией» и ушёл в «Байер 05» – как он сам признавался, чтобы регулярно играть. И там он действительно постоянно выходил на поле – всего за три сезона защитник сыграл 80 матчей и забил шесть мячей. В 1995-м пути Горлуковича и «Байера 05» разошлись: он уехал во Владикавказ, а клуб начал новую жизнь без Bayer.

«Байер 04» vs «Байер 05»

Клубы играли друг против друга 37 раз, из них 28 – в Бундеслиге. Статистика такая:

50 голов забил «Байер 04», 57 – «Байер 05».

14 ничьих.

13 побед «Байера 05».

10 побед леверкузенского «Байера».

Самый крупный результат был в сезоне-1977/1978, когда обе команды играли во Второй Бундеслиге Норд: «Байер 05» обыграл брата из Леверкузена со счётом 7:0.

А вот такая статистика по трофеям:

«Байер 04»

Всего трофеев: 4

Бундеслига: 2023/2024

Кубок Германии: 1992/1993

Кубок УЕФА: 1987/1998

Вторая Бундеслига: 1978/1979.

«Байер 05»