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Супердень в РПЛ! Матчи «Динамо», «Зенита», игра за выживание и Карпин против «Спартака»

Вчера и в пятницу РПЛ только разогревалась. Разогревалась неплохо – сумасшедшая концовка в Калининграде, где «Балтика» вырвала победу на последних минутах, домашнее поражение ЦСКА от «Ахмата», ничья в Казани. Кстати, в трёх матчах было три удаления. Класс? Сегодня должно быть круче!

Начнём с крутого противостояния Юрана и Лички в Нижнем Новгороде. Гости ещё пытаются зацепиться за второе/третье место, а «Пари НН» дома обычно хорош (правда, не в последних матчах). Тут должно быть жарко.

Дальше – «Зенит» и «Оренбург» в Санкт-Петербурге. Тут можно ждать чего угодно: и борьбы гостей за ничью (в первом круге они вообще обыграли «Зенит»), и разгрома от «Зенита». Команде Семака терять очки нельзя, но в этом сезоне явных аутсайдеров матчей обыгрывать получалось не всегда.

Из Санкт-Петербурга – в Сочи. В другой сезон противостояние «Сочи» и «Урала» не вызвало бы большого интереса. Но сейчас это почти стыковой матч. «Урал» – на 15-м месте с 23 очками, а «Сочи» – 16-й (18 очков). В прошлом туре обе команды обыграли фаворитов («Спартак» и «Динамо»), так что с формой у клубов всё в порядке. Матч за выживание обязан быть ярким.

Ну и напоследок – наш ответ «эль-класико» (оно, кстати, тоже сегодня: не пропустите). «Ростов» Карпина сыграет со «Спартаком». Тут про интриги даже говорить нечего – это противостояние всегда огонь.

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