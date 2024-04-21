Вот это камбэк в матче аутсайдеров РПЛ! «Сочи» отказывается вылетать

Команды Роберта Морено и Виктора Гончаренко выдали матч с запоминающимся камбэком. У битвы аутсайдеров РПЛ получилась крутая развязка. Сочинцы уже в четвёртый раз при новом испанском тренере сыграли 2:2.

«Сочи» и «Урал» выходили на матч, занимая соответственно 16-е и 15-е места в РПЛ. Для обеих команд матч на «Фиште» был важнейшим с точки зрения борьбы за выживание, ведь появлялся шанс и самим подняться, и конкурента притормозить. У сочинцев в стартовом составе планировался выход Дркушича, но словенец получил травму на предматчевой разминке. Его заменил в основе Чистяков, который, как ни удивительно, превратился у Морено в запасного вместе с ещё одним арендованным зимой у «Зенита» экс-игроком сборной России Суторминым. Чистякову выпал шанс доказать испанскому тренеру, что тот напрасно ему не доверяет.

«Сочи» больше владел мячом, выманивая соперника на прессинг, чтобы получить свободное пространство в центре поля и впереди. Вот только «Урал» не рвался, оказывая давление, поэтому хозяева много перекатывали мяч сзади – от Чистякова к другим защитникам или вратарю. Даже когда у южан получалось закрепиться на половине поля екатеринбуржцев, зачастую следовала передача назад. Никто не хотел рисковать, ошибаться, терять мяч и нарываться на быструю ответную атаку. Между тем «Урал» вообще играл без штатных форвардов: Каштанов отбывал дисквалификацию, Бикфалви залечивает травму, Шеттине, забивающий в этом сезоне только «Ростову», сидел на скамейке.

В конце концов встреча на «Фиште» превратилась в сплошную борьбу футболистов – друг с другом и за мяч на подборах. Постоянные фолы, мелкие повреждения рвали игру. В первом тайме команды Морено и Гончаренко не создали вообще ни одного голевого момента, нанесли всего по одному удару в створ. Литвинов в опорной зоне был менее полезен для созидания, чем обычно Сааведра (чилиец действовал выше из-за отсутствия Юсупова). «Сочи» даже уступил «Уралу» по передачам на чужой трети поля, причём в полтора раза. Короче говоря, это действительно была битва за выживание, а не яркое зрелище.

Зато после перерыва игра началась с быстрого гола. «Урал» дождался своего шанса в переходной фазе благодаря прессингу и реализовал контрвыпад. Началось всё с ошибки, которую допустил полуфиналист ЧМ-2022 Аттийят-аллах. Ишков забрал мяч, а потом Марсело Алвес, надевший капитанскую повязку, дал Егорычеву спокойно развернуться и протащить мяч в штрафную. Получив передачу от партнёра, Ионов решил эпизод двумя касаниями. Для Алексея это всего лишь первый гол за «Урал» и вообще в нынешнем сезоне, но какой важный!

После пропущенного гола Морено добавил игрока в атаку – Кордову, сняв одного защитника. Любопытно, что убрал с поля испанец Чистякова, а не Марсело Алвеса или Литвинова, к которым было больше вопросов. Видимо, из-за отсутствия у экс-зенитовца хорошего первого паса. Но игру «Сочи» эти перестановки не усилили. Более того, в середине второго тайма «Урал» забил в быстрой атаке ещё один гол. Развил её классным пасом Итало, Дмитриев ушёл от Литвинова, Егорычев увёл за собой Марсело Алвеса, и Ионов свободно пробил по воротам – оформил дубль.

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Казалось, игру «Сочи» в эти минуты можно охарактеризовать только словом «агония». «Урал» мог сделать счёт крупным. Тем не менее за четверть часа до конца хозяев вернул к жизни стандарт. После подачи углового у Гуарирапы не получился удар, и мяч заметался по штрафной, но со второй попытки венесуэлец хорошо попал с лёта.

В итоге «Сочи» повторил то, что уже делал при Морено в домашнем матче с ЦСКА – совершил камбэк с 0:2. Героем последних минут стал Юкич. Сначала австриец зарядил из-за штрафной в штангу, а потом завершил атаку, которая прошла у южан по правому флангу. Юкич влетел в штрафную, почувствовав, куда отскочит мяч от защитника, и пробил от души. Отказывается тонуть команда Морено!

Более того, в компенсированное время тот же Гуарирапа простил «Урал». Если бы «Сочи» победил, то сократил бы отставание от 15-го места до двух очков, а так осталось четыре.